Das führende Neokultur-Festival des Nahen Ostens, BRED Abu Dhabi, kehrt für seine vierte und bislang ambitionierteste Ausgabe auf die berühmte Yas Island zurück.Das Festival verbindet die Spitzenklasse aus Hip-Hop, R&B und Afrobeats mit der Energie von Street Culture, Mode und Kunst. So hat es sich in kurzer Zeit als kultureller Anziehungspunkt von weltweiter Bedeutung etabliert. Das diesjährige Festivalmotto „Die Menschen der Neokultur, heute und morgen“ verspricht einen zukunftsgerichteten Blick darauf, wie Tradition und Zukunftstechnologie im kreativen Bereich aufeinandertreffen.GOAL hilft euch, Tickets für die mitreißenden Auftritte von Weltstars wiesowie für die energiegeladenen Shows vonzu sichern.

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Wann findet BRED Abu Dhabi 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung / Künstler Ort Tickets 22. April 2026 (16:00 Uhr) Eröffnungstag: Kunst- und Modenschau Yas Marina Circuit Jetzt buchen 23. April 2026 (20:00 Uhr) Clipse und Mustard live BRED Arena Jetzt buchen 24. April 2026 (20:00 Uhr) Gunna und Nemzzz live BRED Arena Jetzt buchen 25. April 2026 (20:00 Uhr) Bryson Tiller, Central Cee und Ayra Starr BRED Arena Jetzt buchen 26. April 2026 (16:00 Uhr) Abschlusstag: Finals in Streetsport und Gaming Yas Marina Circuit Jetzt buchen

Wo kann man Tickets für BRED Abu Dhabi kaufen?

Die Ausgabe 2026 von BRED Abu Dhabi erstreckt sich über fünf ereignisreiche Tage, vonDas Festivalgelände am Yas Marina Circuit öffnet täglich um 16:00 Uhr. Die Hauptkonzerte in der Arena beginnen jeweils am Abend.

Die Tickets werden in mehreren Verkaufsphasen angeboten. In der ersten Phase gibt es die bestmöglichen Preise für alle, die früh zugreifen. Wer sich den Eintritt sichern möchte, insbesondere für die stark gefragten Abende mit Bryson Tiller und Central Cee, sollte bei vertrauenswürdigen Ticketanbietern kaufen.

Prüft immer zuerst die offiziellen Erstverkaufsstellen, etwa Ticketmaster oder die offizielle Website von BRED Abu Dhabi. Falls die Tickets dort für eure Wunschtage ausverkauft sind, ist GrintaHub die richtige Anlaufstelle.

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Wie viel kosten Tickets für BRED Abu Dhabi?

Wochentags-Tagespass (nur Festivalzutritt): ab 85 AED

(nur Festivalzutritt): ab Konzert-Tagespass (regulärer Eintritt): ab 245 AED

(regulärer Eintritt): ab Golden-Circle-Tagespass (direkt vor der Bühne): ab 545 AED

(direkt vor der Bühne): ab Fünftages-Festivalpass (regulärer Eintritt): ab 695 AED (begrenzter Preis der ersten Verkaufsphase)

(regulärer Eintritt): ab (begrenzter Preis der ersten Verkaufsphase) Junior-Tagespass (für 7- bis 12-Jährige): an der Abendkasse für 50 AED erhältlich

Ob ihr das Kulturangebot möglichst günstig erkunden oder bei den Konzerten ganz vorne stehen möchtet: Für jeden Fan gibt es eine passende Ticketkategorie. Der Wochentags-Tagespass ist die günstigste Möglichkeit, Kunst, Essen und Kultur des Festivals zu erleben. Die Fünftagespässe bieten hingegen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.Hinweis: Die Preise können sich ändern, sobald die Tickets der einzelnen Verkaufsphasen ausverkauft sind. Wer früh bucht, sichert sich diese niedrigeren Preise, bevor sie kurz vor der Veranstaltung steigen.

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Alles Wissenswerte über den Yas Marina Circuit

Parken: Rund um die Rennstrecke stehen große Parkplätze zur Verfügung. Folgt der Beschilderung zum Yas Marina Circuit East oder West. Wir empfehlen dringend, vor 17:00 Uhr anzureisen, um dem Andrang vor den Konzerten zuvorzukommen und einen guten Parkplatz zu finden.

Rund um die Rennstrecke stehen große Parkplätze zur Verfügung. Folgt der Beschilderung zum Yas Marina Circuit East oder West. Wir empfehlen dringend, vor 17:00 Uhr anzureisen, um dem Andrang vor den Konzerten zuvorzukommen und einen guten Parkplatz zu finden. Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrdienste: Der Shuttlebus Yas Express verkehrt regelmäßig zwischen wichtigen Punkten auf Yas Island, darunter die Yas Mall und Hotels vor Ort. Für Taxis und Fahrdienste wie Uber und Careem gibt es ausgewiesene Ein- und Ausstiegszonen, damit der Verkehr flüssig bleibt.

Der Shuttlebus Yas Express verkehrt regelmäßig zwischen wichtigen Punkten auf Yas Island, darunter die Yas Mall und Hotels vor Ort. Für Taxis und Fahrdienste wie Uber und Careem gibt es ausgewiesene Ein- und Ausstiegszonen, damit der Verkehr flüssig bleibt. Einlassbedingungen: Der Konzertbereich der BRED Arena ist ausschließlich für Personen ab 14 Jahren zugänglich. Ladet euer digitales Ticket herunter und haltet es auf eurem Handy bereit, damit der Einlass an den Eingängen zügig verläuft.



Der Yas Marina Circuit ist weit mehr als eine Formel-1-Rennstrecke. Für BRED Abu Dhabi verwandelt sich das Gelände vollständig in einen riesigen, mitreißenden urbanen Erlebnisraum. Dieist eine eigens errichtete Hightech-Konzertstätte innerhalb des Geländes. Ihre Akustik, Beleuchtung und visuellen Effekte sind auf Hip-Hop- und elektronische Auftritte zugeschnitten.Die Anreise nach Yas Island ist unkompliziert. Wenn ihr eure Ankunft plant, steht einem reibungslosen Abend nichts im Weg: