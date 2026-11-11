Das führende Neokultur-Festival des Nahen Ostens, BRED Abu Dhabi, kehrt für seine vierte und bislang ambitionierteste Ausgabe auf die berühmte Yas Island zurück.
Das Festival verbindet die Spitzenklasse aus Hip-Hop, R&B und Afrobeats mit der Energie von Street Culture, Mode und Kunst. So hat es sich in kurzer Zeit als kultureller Anziehungspunkt von weltweiter Bedeutung etabliert. Das diesjährige Festivalmotto „Die Menschen der Neokultur, heute und morgen“ verspricht einen zukunftsgerichteten Blick darauf, wie Tradition und Zukunftstechnologie im kreativen Bereich aufeinandertreffen.
GOAL hilft euch, Tickets für die mitreißenden Auftritte von Weltstars wie Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard und Clipse sowie für die energiegeladenen Shows von Ayra Starr und Nemzzz zu sichern.
Das Festivalgelände am Yas Marina Circuit öffnet täglich um 16:00 Uhr. Die Hauptkonzerte in der Arena beginnen jeweils am Abend.
Die Anreise nach Yas Island ist unkompliziert. Wenn ihr eure Ankunft plant, steht einem reibungslosen Abend nichts im Weg:
Das Festival verbindet die Spitzenklasse aus Hip-Hop, R&B und Afrobeats mit der Energie von Street Culture, Mode und Kunst. So hat es sich in kurzer Zeit als kultureller Anziehungspunkt von weltweiter Bedeutung etabliert. Das diesjährige Festivalmotto „Die Menschen der Neokultur, heute und morgen“ verspricht einen zukunftsgerichteten Blick darauf, wie Tradition und Zukunftstechnologie im kreativen Bereich aufeinandertreffen.
GOAL hilft euch, Tickets für die mitreißenden Auftritte von Weltstars wie Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard und Clipse sowie für die energiegeladenen Shows von Ayra Starr und Nemzzz zu sichern.
Wann findet BRED Abu Dhabi 2026 statt?Die Ausgabe 2026 von BRED Abu Dhabi erstreckt sich über fünf ereignisreiche Tage, von Mittwoch, dem 22. April, bis Sonntag, dem 26. April 2026.
Das Festivalgelände am Yas Marina Circuit öffnet täglich um 16:00 Uhr. Die Hauptkonzerte in der Arena beginnen jeweils am Abend.
|Datum und Uhrzeit
|Veranstaltung / Künstler
|Ort
|Tickets
|22. April 2026 (16:00 Uhr)
|Eröffnungstag: Kunst- und Modenschau
|Yas Marina Circuit
|Jetzt buchen
|23. April 2026 (20:00 Uhr)
|Clipse und Mustard live
|BRED Arena
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|24. April 2026 (20:00 Uhr)
|Gunna und Nemzzz live
|BRED Arena
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|25. April 2026 (20:00 Uhr)
|Bryson Tiller, Central Cee und Ayra Starr
|BRED Arena
|Jetzt buchen
|26. April 2026 (16:00 Uhr)
|Abschlusstag: Finals in Streetsport und Gaming
|Yas Marina Circuit
|Jetzt buchen
Wo kann man Tickets für BRED Abu Dhabi kaufen?
Die Tickets werden in mehreren Verkaufsphasen angeboten. In der ersten Phase gibt es die bestmöglichen Preise für alle, die früh zugreifen. Wer sich den Eintritt sichern möchte, insbesondere für die stark gefragten Abende mit Bryson Tiller und Central Cee, sollte bei vertrauenswürdigen Ticketanbietern kaufen.
Prüft immer zuerst die offiziellen Erstverkaufsstellen, etwa Ticketmaster oder die offizielle Website von BRED Abu Dhabi. Falls die Tickets dort für eure Wunschtage ausverkauft sind, ist GrintaHub die richtige Anlaufstelle.
Wie viel kosten Tickets für BRED Abu Dhabi?Ob ihr das Kulturangebot möglichst günstig erkunden oder bei den Konzerten ganz vorne stehen möchtet: Für jeden Fan gibt es eine passende Ticketkategorie. Der Wochentags-Tagespass ist die günstigste Möglichkeit, Kunst, Essen und Kultur des Festivals zu erleben. Die Fünftagespässe bieten hingegen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Wochentags-Tagespass (nur Festivalzutritt): ab 85 AED
- Konzert-Tagespass (regulärer Eintritt): ab 245 AED
- Golden-Circle-Tagespass (direkt vor der Bühne): ab 545 AED
- Fünftages-Festivalpass (regulärer Eintritt): ab 695 AED(begrenzter Preis der ersten Verkaufsphase)
- Junior-Tagespass (für 7- bis 12-Jährige): an der Abendkasse für 50 AED erhältlich
Alles Wissenswerte über den Yas Marina CircuitDer Yas Marina Circuit ist weit mehr als eine Formel-1-Rennstrecke. Für BRED Abu Dhabi verwandelt sich das Gelände vollständig in einen riesigen, mitreißenden urbanen Erlebnisraum. Die BRED Arena ist eine eigens errichtete Hightech-Konzertstätte innerhalb des Geländes. Ihre Akustik, Beleuchtung und visuellen Effekte sind auf Hip-Hop- und elektronische Auftritte zugeschnitten.
Die Anreise nach Yas Island ist unkompliziert. Wenn ihr eure Ankunft plant, steht einem reibungslosen Abend nichts im Weg:
- Parken: Rund um die Rennstrecke stehen große Parkplätze zur Verfügung. Folgt der Beschilderung zum Yas Marina Circuit East oder West. Wir empfehlen dringend, vor 17:00 Uhr anzureisen, um dem Andrang vor den Konzerten zuvorzukommen und einen guten Parkplatz zu finden.
- Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrdienste: Der Shuttlebus Yas Express verkehrt regelmäßig zwischen wichtigen Punkten auf Yas Island, darunter die Yas Mall und Hotels vor Ort. Für Taxis und Fahrdienste wie Uber und Careem gibt es ausgewiesene Ein- und Ausstiegszonen, damit der Verkehr flüssig bleibt.
- Einlassbedingungen: Der Konzertbereich der BRED Arena ist ausschließlich für Personen ab 14 Jahren zugänglich. Ladet euer digitales Ticket herunter und haltet es auf eurem Handy bereit, damit der Einlass an den Eingängen zügig verläuft.