Andrea Bocelli bringt seine gefeierte Romanza-Tour für einen unvergesslichen Abend voller Opernmagie nach Abu Dhabi. Der legendäre italienische Tenor tritt in der Etihad Arena auf und feiert das 30. Jubiläum seines Durchbruchalbums. Die Fans dürfen sich auf eine atemberaubende Mischung aus bekannten Klassik-Crossover-Balladen und Opernarien freuen.

GOAL hat alle Informationen zu Veranstaltungsort und Sitzplätzen sowie dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt, damit Ihr dieses spektakuläre Musikereignis nicht verpasst.

Wann findet Andrea Bocellis Romanza-Konzert in Abu Dhabi statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Mittwoch, 2. Dezember 2026, 18:00 Uhr Andrea Bocelli Romanza Live Etihad Arena, Abu Dhabi Tickets

Wo kann man Tickets für Andrea Bocellis Romanza-Konzert in Abu Dhabi kaufen?

Wer sich einen Platz sichern möchte, kann Tickets offiziell über Ticketmaster AE, Platinumlist und die Website der Etihad Arena kaufen. Das sind die wichtigsten Anlaufstellen für reguläre Tickets und reservierte Sitzplätze am Veranstaltungsort.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dieser Zweitmarkt-Plattform können Fans nach verfügbaren Tickets für stark nachgefragte Veranstaltungen suchen.

Wie viel kosten Tickets für Andrea Bocellis Romanza-Konzert in Abu Dhabi?

Die günstigsten Tickets für die mit Spannung erwartete Veranstaltung gibt es bei offiziellen Anbietern wie Ticketmaster AE und an der Kasse der Etihad Arena ab nur 295 AED. Die Preise variieren je nach gewählter Sitzplatzkategorie und Nähe zur Bühne.

Sollten die regulären Kontingente der offiziellen Anbieter ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Alles Wissenswerte über Andrea Bocellis Romanza-Konzert in Abu Dhabi

Der bevorstehende Auftritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Karriere des legendären Tenors. Das Album Romanza machte Operngesang zu einem Spektakel, das Arenen füllt, und brachte Hits wie Con te partiro hervor, die seinen musikalischen Weg geprägt haben.

Die Etihad Arena auf Yas Island bietet die passende Akustik für seine kraftvolle Stimme. Begleitet von einem vollständigen Live-Orchester und Gastsängerinnen und Gastsängern wird er die Arena in einen prächtigen Konzertsaal verwandeln. Fans, die nach Yas Island reisen, können vor dem Einlass zudem das umliegende Unterhaltungsviertel erkunden.