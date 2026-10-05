So kauft ihr Philadelphia 76ers gegen New York Knicks: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Philadelphia 76ers reisen nach Manhattan, um im Madison Square Garden in einem hochklassigen Duell der Atlantic Division auf die New York Knicks zu treffen. Philadelphia bringt einen explosiven Kader mit, angeführt von erstklassiger Starpower, während New York mit einer kampfstarken, unermüdlichen Mannschaft aufläuft, die ihr Heimrecht verteidigen will.

Duelle zwischen diesen beiden Rivalen aus der Atlantic Division haben enormes Gewicht und sind von intensivem körperlichem Spiel geprägt. Die Nachfrage, diese Rivalität früh in der regulären Saison live in der berühmtesten Arena der Welt zu erleben, ist außergewöhnlich hoch.

GOAL liefert alle wichtigen Details, die Sie brauchen, um sich noch heute Ihre Plätze zu sichern. Lesen Sie weiter für die wichtigsten Spieldaten, Informationen zum Austragungsort, zentrale Details zum offiziellen Vorverkauf und sekundäre Ticketoptionen.

Wann ist 76ers gegen Knicks?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 20. Oktober 2026, 19:00 Uhr EST Philadelphia 76ers bei den New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Tickets

Wo kann man Tickets für 76ers gegen Knicks kaufen?

Offizielle Einzeltickets für Heimspiele im Madison Square Garden werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der New York Knicks über Ticketmaster vertrieben.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für 76ers gegen Knicks?

Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 100 bis 150 $ für Plätze im Oberrang.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Einstiegstickets für Plätze im Oberrang bereits bei 120 bis 130 $.

Alles, was Sie über 76ers gegen Knicks wissen müssen

Wer ein Basketballspiel im Madison Square Garden besucht, sollte einige wichtige Richtlinien der Arena beachten, um einen reibungslosen Spieltag zu gewährleisten: