So kauft ihr Philadelphia 76ers gegen New York Knicks: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Philadelphia 76ers reisen nach Manhattan, um im Madison Square Garden in einem hochklassigen Duell der Atlantic Division auf die New York Knicks zu treffen. Philadelphia bringt einen explosiven Kader mit, angeführt von erstklassiger Starpower, während New York mit einer kampfstarken, unermüdlichen Mannschaft aufläuft, die ihr Heimrecht verteidigen will.
Duelle zwischen diesen beiden Rivalen aus der Atlantic Division haben enormes Gewicht und sind von intensivem körperlichem Spiel geprägt. Die Nachfrage, diese Rivalität früh in der regulären Saison live in der berühmtesten Arena der Welt zu erleben, ist außergewöhnlich hoch.
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Wann ist 76ers gegen Knicks?
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Tickets
20. Oktober 2026, 19:00 Uhr EST
Philadelphia 76ers bei den New York Knicks
Madison Square Garden, New York, NY
Wo kann man Tickets für 76ers gegen Knicks kaufen?
Offizielle Einzeltickets für Heimspiele im Madison Square Garden werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der New York Knicks über Ticketmaster vertrieben.
Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für 76ers gegen Knicks?
Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 100 bis 150 $ für Plätze im Oberrang.
Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Einstiegstickets für Plätze im Oberrang bereits bei 120 bis 130 $.
Alles, was Sie über 76ers gegen Knicks wissen müssen
Wer ein Basketballspiel im Madison Square Garden besucht, sollte einige wichtige Richtlinien der Arena beachten, um einen reibungslosen Spieltag zu gewährleisten:
- Standort der Arena & Einlasszeit: Das Spiel findet im Madison Square Garden in New York City statt. Die Türen der Arena öffnen 60 Minuten vor dem Tip-off, sodass Fans Zeit haben, die Umläufe zu erkunden, die offiziellen Teamshops zu besuchen und ihre Plätze zu finden, bevor das Warm-up beginnt.
- Digitale Mobile-Tickets: Im Madison Square Garden wird ein vollständig digitales mobiles Ticketsystem genutzt. Alle Ticketinhaber müssen an den Sicherheitseingängen ihre digitalen Barcodes auf einem Smartphone vorzeigen.
- Taschenrichtlinien: Rucksäcke jeder Größe sind im Madison Square Garden strikt verboten. Kleine Taschen, Handtaschen und Clutches unter 55,9 x 35,6 x 22,9 cm sind nach einer Sicherheitskontrolle erlaubt.
- Bargeldlose Zahlungen: Der Madison Square Garden ist in allen Essensständen, Getränkestationen und Einzelhandelsgeschäften vollständig bargeldlos. Akzeptiert werden gängige Kreditkarten, Debitkarten und kontaktlose mobile Zahlungen.
- Regelung für den Eintritt von Kindern: Kinder ab zwei Jahren benötigen für den Zutritt zur Arena ein eigenes gültiges Ticket.