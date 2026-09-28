Wenn die NFL London 2026 im Oktober beginnt, ist es auch nach dem Ende des ersten allgemeinen Vorverkaufs im Sommer noch möglich, sich einen Platz zu sichern.

Die NFL hat die Jacksonville Jaguars und die Washington Commanders als Gastgeberteams bestätigt. In einem historischen Schritt werden die Jaguars in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zwei Heimspiele im Ausland austragen, während das EverBank Stadium für 1,4 Milliarden US-Dollar renoviert wird.

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Wie sieht der Spielplan der NFL London 2026 aus?

Datum & Uhrzeit (BST) Teams Spielort Tickets Sonntag, 4. Oktober (14:30 Uhr) Indianapolis Colts gegen Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Tickets buchen Sonntag, 11. Oktober (14:30 Uhr) Philadelphia Eagles gegen Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Tickets buchen Sonntag, 18. Oktober (14:30 Uhr) Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Tickets buchen

Wo kann man Tickets für NFL London 2026 kaufen?

Der allgemeine Vorverkauf ist vorbei, doch über diese offiziellen Kanäle können Sie sich weiterhin verifizierte Plätze sichern:

Offizielles NFL-UK-Portal: Die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Tickets. Melden Sie sich jetzt für Benachrichtigungen an.

Die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Tickets. Melden Sie sich jetzt für Benachrichtigungen an. Offizielle Website der Jacksonville Jaguars: Für das Spiel in Wembley verwalten die Jaguars ihre Ticketkontingente und Union-Jax-Mitgliedschaften häufig selbst.

Für das Spiel in Wembley verwalten die Jaguars ihre Ticketkontingente und Union-Jax-Mitgliedschaften häufig selbst. Ticketmaster UK: Der offizielle Ticketpartner der International Series.

Der offizielle Ticketpartner der International Series. On Location/VIP-Hospitality: Der offizielle Hospitality-Anbieter der NFL hat bereits ein Priority-Access-Programm mit Anzahlung für alle gestartet, die sich frühzeitig Plätze sichern möchten.

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Wie viel kosten Tickets für NFL London?

Die Ticketpreise für die London Series 2026 hängen von der Sitzplatzkategorie, dem Spielort und der Nachfrage nach der jeweiligen Partie ab.

Alle auf offiziellen britischen Ticketplattformen angegebenen Preise enthalten sämtliche obligatorischen Gebühren. Der unten aufgeführte Betrag ist also der Endpreis, den Sie beim Kauf bezahlen:

Oberrang / eingeschränkte Sicht: 60 bis 105 £

60 bis 105 £ Mittlerer Rang / Endzonen: 115 bis 190 £

115 bis 190 £ Unterrang / Seitenlinie: 195 bis 360 £

195 bis 360 £ Hospitality & VIP: 450 bis über 2.000 £

Wann finden die internationalen NFL-Spiele statt?

2026 ist ein bedeutendes Jahr für die weltweite Präsenz der NFL: In sieben Ländern sind insgesamt neun internationale Spiele geplant, so viele wie nie zuvor.

Dazu gehört jeweils das erste Spiel der regulären Saison in Australien und Frankreich.

Mit Tickets für die NFL-Spiele in London können Fans aus dem Vereinigten Königreich die mitreißende Atmosphäre und den Spitzensport der regulären Saison live erleben. Wer das Spielerlebnis mit mobilen Live-Spezialwetten und Wetten auf Touchdown-Scorer ergänzen möchte, sollte eine entsprechende App herunterladen. Werfen Sie einen Blick auf die Auswahl unserer Experten zu den besten Wett-Apps für moderne Geräte.

Vollständige Liste der Gastgeber der NFL International 2026