Da die NFL-London-Serie 2026 in diesem Oktober beginnt, ist es nicht unmöglich, noch einen Platz zu bekommen, selbst wenn ihr den allgemeinen Verkaufsstart im Sommer verpasst habt.

Die NFL hat die Jacksonville Jaguars und die Washington Commanders als Gastgeberteams bestätigt. In einem historischen Schritt werden die Jaguars zwei Heimspiele im Ausland in aufeinanderfolgenden Wochen austragen, während das EverBank Stadium für 1,4 Milliarden $ renoviert wird.

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Wie sieht der Spielplan der NFL London 2026 aus?

Datum & Uhrzeit (BST) Teams Ort Tickets Sonntag, 4. Oktober (14:30) Indianapolis Colts vs. Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Tickets buchen Sonntag, 11. Oktober (14:30) Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Tickets buchen Sonntag, 18. Oktober (14:30) Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Tickets buchen

Wo kann man Tickets für die NFL London 2026 kaufen?

Der allgemeine Vorverkauf ist vorbei, aber über diese offiziellen Kanäle könnt ihr euch weiterhin verifizierte Plätze sichern:

Offizielles NFL-UK-Portal: Die wichtigste Quelle für allgemeine Eintrittskarten. Meldet euch jetzt für Benachrichtigungen an.

Die wichtigste Quelle für allgemeine Eintrittskarten. Meldet euch jetzt für Benachrichtigungen an. Offizielle Website der Jacksonville Jaguars: Für das Spiel im Wembley verwalten die Jags ihre Ticketkontingente und Union-Jax-Mitgliedschaften oft selbst.

Für das Spiel im Wembley verwalten die Jags ihre Ticketkontingente und Union-Jax-Mitgliedschaften oft selbst. Ticketmaster UK: Der offizielle Ticketpartner der International Series.

Der offizielle Ticketpartner der International Series. On Location/VIP Hospitality: Der offizielle Hospitality-Anbieter der NFL hat bereits ein Priority-Access-Einzahlungsprogramm für alle gestartet, die sich frühzeitig Plätze garantieren möchten.

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Wie viel werden Tickets für die NFL London kosten?

Die Ticketpreise für die London Series 2026 hängen von der Sitzplatzkategorie, dem Austragungsort und der Nachfrage für das jeweilige Spiel ab.

Alle Preise, die auf offiziellen britischen Ticketplattformen aufgeführt sind, enthalten die verpflichtende Gesamtpreisangabe. Der unten angezeigte Preis ist also der Endbetrag, den ihr an der Kasse bezahlt:

Oberrang / eingeschränkte Sicht: 60 £ bis 105 £

60 £ bis 105 £ Mittlerer Rang / Endzonen: 115 £ bis 190 £

115 £ bis 190 £ Unterrang / Seitenlinie: 195 £ bis 360 £

195 £ bis 360 £ Hospitality & VIP: 450 £ bis 2.000 £+

Wann werden die NFL-International-Spiele ausgetragen?

2026 ist ein Meilensteinjahr für die globale Reichweite der NFL, mit einem Rekord von neun angesetzten internationalen Spielen in sieben Ländern.

Dazu gehören auch das allererste Regular-Season-Spiel in Australien und in Frankreich.

Vollständige Host-Liste der NFL International 2026