Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
NFL London games 2024Getty Images
Book NFL London Tickets
Übersetzt von

So kauft ihr Last-Minute-Tickets für die NFL London 2026: Philadelphia Eagles gegen Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts gegen Washington Commanders, Spieltermine und mehr

SHOPPING

Sie fragen sich, wie Sie an Tickets für NFL London 2026 kommen? Wir wissen genau, wo Sie sie vor den Spielen im Oktober bekommen können.

Da die NFL-London-Serie 2026 in diesem Oktober beginnt, ist es nicht unmöglich, noch einen Platz zu bekommen, selbst wenn ihr den allgemeinen Verkaufsstart im Sommer verpasst habt. 

Die NFL hat die Jacksonville Jaguars und die Washington Commanders als Gastgeberteams bestätigt. In einem historischen Schritt werden die Jaguars zwei Heimspiele im Ausland in aufeinanderfolgenden Wochen austragen, während das EverBank Stadium für 1,4 Milliarden $ renoviert wird.

NFL-London-Tickets buchenTickets buchen

Wie sieht der Spielplan der NFL London 2026 aus?

Datum & Uhrzeit (BST)TeamsOrtTickets
Sonntag, 4. Oktober (14:30)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumTickets buchen
Sonntag, 11. Oktober (14:30)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumTickets buchen
Sonntag, 18. Oktober (14:30)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley StadiumTickets buchen

Wo kann man Tickets für die NFL London 2026 kaufen?

Der allgemeine Vorverkauf ist vorbei, aber über diese offiziellen Kanäle könnt ihr euch weiterhin verifizierte Plätze sichern:

  • Offizielles NFL-UK-Portal: Die wichtigste Quelle für allgemeine Eintrittskarten. Meldet euch jetzt für Benachrichtigungen an.
  • Offizielle Website der Jacksonville Jaguars: Für das Spiel im Wembley verwalten die Jags ihre Ticketkontingente und Union-Jax-Mitgliedschaften oft selbst.
  • Ticketmaster UK: Der offizielle Ticketpartner der International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: Der offizielle Hospitality-Anbieter der NFL hat bereits ein Priority-Access-Einzahlungsprogramm für alle gestartet, die sich frühzeitig Plätze garantieren möchten.

NFL-London-Tickets buchenTickets buchen

Wie viel werden Tickets für die NFL London kosten?

Die Ticketpreise für die London Series 2026 hängen von der Sitzplatzkategorie, dem Austragungsort und der Nachfrage für das jeweilige Spiel ab. 

Alle Preise, die auf offiziellen britischen Ticketplattformen aufgeführt sind, enthalten die verpflichtende Gesamtpreisangabe. Der unten angezeigte Preis ist also der Endbetrag, den ihr an der Kasse bezahlt:   

  • Oberrang / eingeschränkte Sicht: 60 £ bis 105 £
  • Mittlerer Rang / Endzonen: 115 £ bis 190 £
  • Unterrang / Seitenlinie: 195 £ bis 360 £
  • Hospitality & VIP: 450 £ bis 2.000 £+

Wann werden die NFL-International-Spiele ausgetragen?

2026 ist ein Meilensteinjahr für die globale Reichweite der NFL, mit einem Rekord von neun angesetzten internationalen Spielen in sieben Ländern. 

Dazu gehören auch das allererste Regular-Season-Spiel in Australien und in Frankreich.

Vollständige Host-Liste der NFL International 2026

Date & Kickoff TimeMatchup (Away vs. Home)Stadium & LocationTicket Status
Do., 10. Sep. (10:35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australien Tickets buchen
So., 27. Sep. (17:25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasilien Tickets buchen
So., 4. Okt. (14:30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen
So., 11. Okt. (14:30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen
So., 18. Okt. (14:30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen
So., 25. Okt. (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France Paris, Frankreich Tickets buchen
So., 8. Nov. (15:30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanien Tickets buchen
So., 15. Nov. (15:30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) München, Deutschland Tickets buchen
So., 22. Nov. (19:20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexiko-Stadt, Mexiko Tickets buchen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen