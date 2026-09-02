Sevilla ist zwar nur ein einziges Mal spanischer Meister geworden, und das schon 1946, doch ein Trio von vierten Plätzen zwischen 2020 und 2022 sowie die Heldentaten auf europäischer Bühne haben das Ansehen des Klubs in den vergangenen Jahren wachsen lassen.

Inzwischen strömen regelmäßig mehr als 35.000 Fans ins Ramón Sánchez-Pizjuán, um Sevilla live zu sehen, und auch ihr könnt euch den leidenschaftlichen Massen anschließen, indem ihr euch schon heute Tickets für die kommenden Spiele sichert.

Sevilla hat zwar einige seiner treffsichersten Spieler der vergangenen Saison verloren, nämlich Akor Adams, Djibril Sow und Alexis Sánchez, doch der Klub hofft, dass einige seiner Sommer-Neuzugänge und Leihspieler wie Jon Guridi, Robbie Ure und Lucas Stassin in dieser Saison sofort einschlagen.

In den kommenden Monaten wird es in Spaniens Fußballszene heiß hergehen, und ihr könnt live dabei sein, wenn ihr euch Plätze sichert. GOAL liefert euch den kompletten Überblick über Sevilla-Tickets, ihre Preise, wie ihr sie bekommt und vieles mehr.

Kommende Sevilla-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 6. Sep. (21 Uhr) Espanyol vs. Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Tickets Fr., 11. Sep. (21 Uhr) Sevilla vs. Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets Mi., 16. Sep. (19 Uhr) Deportivo de A Coruña vs. Sevilla Riazor Stadium (A Coruña) Tickets Sa., 19. Sep. (21 Uhr) Sevilla vs. Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 11. Okt. (21 Uhr) Levante vs. Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Tickets So., 18. Okt. (21 Uhr) Real Madrid vs. Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Tickets So., 25. Okt. (20 Uhr) Sevilla vs. Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 1. Nov. (20 Uhr) Getafe vs. Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Tickets So., 8. Nov. (20 Uhr) Sevilla vs. Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 22. Nov. (20 Uhr) Sevilla vs. Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 29. Nov. (20 Uhr) Real Sociedad vs. Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Tickets

So kauft ihr Sevilla-Tickets

Offizielle Tickets für Sevilla-Spiele könnt ihr online über das primäre Ticketsystem des Klubs kaufen. In der Regel gehen sie etwa sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag in den Verkauf, sobald La Liga das genaue Datum und die Anstoßzeit der Partie offiziell bestätigt.

Die Tickets sind in der Saison 2026/27 komplett digital und werden als scanbarer QR-Code an eure E-Mail-Adresse oder in die Klub-App geschickt.

Sevilla veröffentlicht Tickets in einem gestaffelten System:

Phase 1: Vorrang für Klubmitglieder: Abonados (Dauerkarteninhaber) und Socios (Mitglieder, einschließlich Socio-Rojo-Mitgliedern ohne Dauerkarte) erhalten ein Vorrangsfenster, um zusätzliche Plätze zu kaufen oder freigegebene Kontingente in Anspruch zu nehmen.

Phase 2: Freier Verkauf: Wenn nach den Verkaufsfenstern für Mitglieder noch Kapazitäten vorhanden sind, gehen die Tickets etwa fünf bis sieben Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Sevilla-Tickets auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die noch kurzfristig Tickets ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Sevilla-Tickets?

Offizielle Tickets für gewöhnliche La-Liga-Spiele im Ramón Sánchez-Pizjuán von Sevilla liegen für einfache Sitzplätze in der Regel bei 30 bis 90 €, für Premium-Plätze auf der Haupttribüne können es, je nach Gegner, bis zu 150 bis 250 € oder mehr sein.

Sevilla staffelt die Preise nach der Kategorie des Gegners:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele wie gegen Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid sowie Europapokal- und Derby-Partien. Die Preise steigen deutlich oder es ist eine Mitgliedschaft mit Vorrang erforderlich.

Kategorie B : La-Liga-Gegner aus dem Mittelfeld. Es gelten die Standardpreise.

Kategorie C : Weniger hochkarätige oder unter der Woche angesetzte Spiele, die den günstigsten Einstieg für normale Fans bieten.

Die Aufteilung des Ramón Sánchez-Pizjuán ist in verschiedene Ebenen und Funktionsbereiche gegliedert:

Gol Norte / Gol Sur (hinter den Toren - Kategorie 2 / kurze Seiten) : Günstigere Plätze, bei normalen Spielen meist zwischen 30 und 60 €. Zu beachten ist, dass die leidenschaftliche Ultra-/Fangruppe Biris Norte einen Abschnitt der Nordtribüne einnimmt.

Fondo / Lateral (obere Ränge - Längsseiten) : Plätze im mittleren Preissegment mit breiterem taktischen Blick auf das Spielfeld, in der Regel 50 bis 90 €.

Preferencia (Haupttribüne - untere/zentralen Ränge) : Premium-Plätze auf der Hauptseite mit der besten Überdachung und Sicht, bei Spielen mit hoher Nachfrage zwischen 90 und 250 € oder mehr.

VIP- & Hospitality-Pakete : Zwischen 150 und 500 € oder mehr, mit gepolsterten Business-Sitzen, Lounge-Zugang und Catering.

Für zusätzliche Informationen oder die aktuelle Verfügbarkeit solltet ihr das offizielle Ticketportal des Klubs sowie Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub im Blick behalten.

Alles, was ihr über das Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium wissen müsst

Das Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium, liebevoll „La Bombonera de Nervión“ genannt, ist die legendäre Heimat von Sevilla und gilt als eine der einschüchterndsten und leidenschaftlichsten Fußballfestungen Europas.

Das Stadion liegt im lebhaften Viertel Nervión in Sevilla und fasst derzeit 42.714 Zuschauer, soll jedoch in eine hochmoderne Arena mit 55.000 Plätzen umgebaut werden.

Obwohl es ein Klubstadion ist, war das Sánchez-Pizjuán Schauplatz einiger der denkwürdigsten und dramatischsten Spiele der internationalen Fußballgeschichte:

Der Weltmeisterschafts-Krimi : Das Stadion war Austragungsort des legendären WM-Halbfinals 1982 zwischen Westdeutschland und Frankreich. Nach einem dramatischen 3:3 wurde es zum ersten Spiel in der Geschichte des Turniers, das im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Das Finale im Europapokal der Landesmeister : In einer riesigen Überraschung bezwang der rumänische Außenseiter Steaua București Barcelona im Elfmeterschießen und gewann nach einem 0:0 im Jahr 1986 den Europapokal der Landesmeister.

Das Europa-League-Finale : Auch hier war ein Elfmeterschießen nötig, als der berühmte andalusische Schauplatz das Finale 2022 austrug, in dem Eintracht Frankfurt Rangers besiegte.

Der ultimative Glücksbringer der Nationalmannschaft: Die spanische Nationalmannschaft betrachtet das Sánchez-Pizjuán als uneinnehmbare Festung. Die Auswahl hat dort keines ihrer 25 Spiele verloren und 20 Siege sowie fünf Unentschieden geholt.

Liste der Sevilla-Rekorde und -Statistiken

Der FC Sevilla mit Sitz in Sevilla hat mehr als 70 Spielzeiten in La Liga verbracht und ist der erfolgreichste Klub der Region Andalusien.

Ehrungen und Höhepunkte im Trophäenschrank

La Liga (Primera División): 1 Titel (1946)

Copa del Rey: 5 Titel (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

UEFA-Pokal / Europa League: 7 Titel (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Die meisten Tore: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Der Unai-Emery-Hattrick (2014–2016)

Sevilla war die erste und bislang einzige Mannschaft, die drei UEFA-Europa-League-Titel in Folge gewann, durch Siege gegen Benfica, Dnipro und Liverpool.



