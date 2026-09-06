Der 5. Platz von Real Betis in der vergangenen Saison war die gemeinsame beste Leistung des Klubs in La Liga seit mehr als 20 Jahren. Dass die Mannschaft von Manuel Pellegrini zudem sowohl im Copa del Rey als auch in der Europa League das Viertelfinale erreichte, dürfte ebenfalls Hoffnung machen, dass noch Größeres bevorsteht. Buchen Sie noch heute Tickets für die kommenden Spiele von Real Betis.

Die Heimform war in der vergangenen Saison ein Schlüsselfaktor für die starke Platzierung von Real Betis in der Liga. Nach der 3:5-Niederlage gegen Barcelona im Dezember blieb Betis im temporären Heimstadion Estadio La Cartuja für den Rest der La-Liga-Saison 2025/26 ungeschlagen. Nachdem bereits im September Real Madrid vor den geliebten Béticos besiegt wurde, scheint sich diese hervorragende Heimform fortzusetzen.

Auch die leidenschaftlichen Betis-Fans dürften durch die Sommerneuzugänge ihres Klubs ermutigt sein. Spieler wie Troy Parrott, Facundo Bernal und Fran García haben sich schnell eingelebt und hinterlassen bereits einen positiven Eindruck. Auch die Top-Torschützen der vergangenen Saison, Cucho Hernández und Abde Ezzalzouli, wollen ihren Schwung beibehalten.

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Kommende Spiele von Real Betis

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mo., 14. Sep. (21 Uhr) La Liga: Villarreal gegen Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Tickets Do., 17. Sep. (19 Uhr) La Liga: Real Betis gegen Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 20. Sep. (18.30 Uhr) La Liga: Deportivo de A Coruña gegen Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Tickets So., 11. Okt. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 14. Okt. (21 Uhr) UCL: Real Betis gegen Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 18. Okt. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 21. Okt. (21 Uhr) UCL: Real Betis gegen Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 25. Okt. (TBA) La Liga: Celta de Vigo gegen Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Tickets So., 1. Nov. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Real Betis

Offizielle Tickets für Spiele von Real Betis können Sie online über das Ticketportal des Klubs oder persönlich an der Taquilla des Stadions erwerben. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 3 Wochen vor dem Spieltag.

Die wichtigste und sicherste Plattform für den Ticketkauf ist der Online-Ticketshop von Real Betis. Nach der Bestätigung erhalten Sie per E-Mail ein PDF-E-Ticket zum Ausdrucken oder Speichern auf Ihrem Handy. Wenn Sie Tickets am Ticketschalter des Stadions in „La Cartuja“ kaufen möchten, ist dieser normalerweise von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Real Betis auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die noch kurzfristig Tickets kaufen wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis?

Offizielle Tickets für die Allgemeinheit für Spiele von Real Betis liegen bei normalen La-Liga-Partien üblicherweise zwischen 20 € und 90 €. Bei Spielen mit hoher Nachfrage wie El Gran Derbi gegen Sevilla oder Duellen mit Real Madrid und Barcelona können diese Preise auf 60 € bis 160 €+ steigen.

Die Sitzplätze im Estadio de La Cartuja sind grob in vier Hauptbereiche unterteilt:

Gol Norte (Nordkurve) & Gol Sur (Südkurve): Direkt hinter den Toren gelegen. Das sind die günstigsten Bereiche im Stadion und sie bieten ein lebhaftes, sehr lautstarkes Fan-Erlebnis. Die oberen Ränge (Segundo Anfiteatro) sind die absolut billigsten Plätze im Stadion. (Preisspanne: 20 € bis 50 €)

Fondo (Osttribüne): Verläuft entlang der Längsseite des Spielfelds gegenüber den Spielertunneln und den Haupttrainerbänken. Er bietet eine hervorragende Seitensicht auf das Spielgeschehen, ohne Premiumpreise. (Preisspanne: 45 € bis 80 €)

Preferencia (West-/Haupttribüne): Die führende Längstribüne mit den Trainerbänken, Logen und Medienbereichen. (Preisspanne: 70 € bis 160 €+)

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder Zweitmarktseiten wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Estadio de La Cartuja wissen müssen

Das Estadio de La Cartuja in Sevilla, das 1999 eröffnet wurde, ist das viertgrößte Stadion Spaniens und der Mittelpunkt großer Sportereignisse auf neutralem Boden in Andalusien.

Die Elite-Spielstätte mit 70.000 Plätzen liegt auf der historischen Isla de La Cartuja und hat sich von einem zu wenig genutzten olympischen Traum zu einer Arena von Weltklasse entwickelt, in der Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2030 ausgetragen werden sollen.

Im Gegensatz zu den meisten ikonischen europäischen Stadien wurde La Cartuja nicht für einen bestimmten lokalen Klub gebaut. Stattdessen gehört es einem Komitee unter Führung der andalusischen Regierung. Es beherbergt große Pokalfinals, Länderspiele und legendäre Musikkonzerte.

Auch wenn La Cartuja nie eine dauerhafte Heimat für lokale Sportklubs war, wurde es zu einer wichtigen Ausweichlösung für Real Betis, das das Stadion derzeit als temporäre Heimspielstätte nutzt, während das Estadio Benito Villamarin umfassend renoviert wird.

Unvergessliche Sportmomente im Estadio de La Cartuja:

UEFA-Cup-Finale (2003) : Als „friedliche Invasion“ bekannt, reisten fast 80.000 schottische Fans nach Sevilla, um Celtic gegen das Porto von José Mourinho zu sehen. Der portugiesische Klub gewann einen absoluten Thriller mit 3:2 nach Verlängerung, was Mourinhos ersten großen europäischen Triumph markierte.

Gebrochene Leichtathletik-Weltrekorde : Direkt nach der Eröffnung 1999 war das Stadion Austragungsort der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Der legendäre amerikanische Sprinter Michael Johnson pulverisierte auf der Bahn den 400-Meter-Weltrekord mit einer unglaublichen Zeit von 43,18 Sekunden.

Die Tennis-Triumphe : In einem brillanten Beweis seiner Vielseitigkeit bauten Arbeiter temporäre Sand-Tennisplätze über dem Rasen, und angefeuert von einem tosenden Heimpublikum gewann Spanien dramatisch zwei dramatische Davis-Cup-Endspiele (2004 & 2011).

Ein Hotel auf den Tribünen: Zum Stadionkomplex gehört tatsächlich ein 4-Sterne-Hotel namens EXE Isla Cartuja. Mehrere Zimmer des Hotels sind mit Fenstern ausgestattet, die direkt auf das Spielfeld blicken, sodass Gäste Veranstaltungen vom Bett aus verfolgen können.

Rekorde und Statistiken von Real Betis

Real Betis wurde 1907 gegründet und ist berühmt für seine extrem treue Fanbasis aus der Arbeiterklasse, seine leidenschaftliche Kultur und eine der intensivsten Stadtrivalitäten im spanischen Fußball („El Gran Derbi“ gegen Sevilla).

Vereinstitel und Trophäen-Highlights

La Liga (Erste Division) : 1 Titel (1934–35)

Copa del Rey (Spanischer Pokal) : 3 Titel (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Die meisten Tore: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Die Bedeutung von Betis

Der Name „Betis“ stammt von Baetis, dem antiken römischen Namen für den Guadalquivir, der durch Sevilla fließt.

Die Bedeutung von Balompié

Im Gegensatz zu fast allen anderen spanischen Teams, die das aus dem Englischen übernommene Wort fútbol verwenden, nutzt Betis das einheimische spanische Wort Balompié, eine wörtliche Zusammensetzung aus balón, was Ball bedeutet, und pie, was Fuß bedeutet.

Die schottische Verbindung

Die ikonischen grün-weißen vertikalen Streifen wurden von einem der Klubgründer, Manuel Ramos Asencio, nach Spanien gebracht. Während seines Studiums in Schottland sah er Celtic spielen, verliebte sich in deren grün-weiße Querstreifen und kaufte exakt denselben Stoff. Er machte aus den Querstreifen vertikale Linien und schuf so den Betis-Look.



