Nottingham Forest ist zu einer der attraktivsten Mannschaften der Premier League geworden, und das City Ground hat die Atmosphäre wiedergefunden, die es einst zu einem der gefürchtetsten Stadien Europas machte. Unter Vitor Pereira, dem portugiesischen Trainer, der kam, um das Team am Ufer des Trent zu übernehmen, beginnt der Klub nun eine weitere Saison in der höchsten Spielklasse, und die Erwartungen sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Der Heimspielplan für 2026/27 hat es in sich. Leeds United eröffnet die Saison im City Ground, Arsenal gastiert im Oktober, und Manchester City sowie Chelsea kommen beide im November nach Nottingham, was den Fans schon vor Weihnachten drei Top-Ansetzungen beschert.

Wie kommt man also an ein Premier-League-Ticket, um Nottingham Forest live zu sehen? GOAL zeigt Euch die Optionen für 2026/27, darunter, wo es Tickets gibt und wie viel sie kosten.

Was sind die nächsten Spiele von Nottingham Forest?

Unten findet Ihr die kommenden Premier-League-Spiele von Nottingham Forest in der Saison 2026/27:

Datum Spiel Spielort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Nottingham Forest gegen Leeds United City Ground, Nottingham Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Liverpool gegen Nottingham Forest Anfield, Liverpool Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Aston Villa gegen Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Nottingham Forest gegen Coventry City City Ground, Nottingham Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Crystal Palace gegen Nottingham Forest Selhurst Park, London Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Nottingham Forest gegen Arsenal City Ground, Nottingham Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Ipswich Town gegen Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Brentford gegen Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Nottingham Forest gegen Manchester City City Ground, Nottingham Tickets Sa., 21. Nov. 2026 AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Nottingham Forest gegen Chelsea City Ground, Nottingham Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Hull City gegen Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Tickets

Wie kann man Tickets für Nottingham Forest 2026/27 kaufen?

Der einfachste Weg, Tickets für Nottingham Forest zu kaufen, führt über StubHub. Dort gibt es verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele, ganz ohne Mitgliedschaft oder Treuepunkte.

Die Tickets für das City Ground werden stufenweise freigegeben, zunächst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder, die anhand von Treuepunkten aus früheren Käufen eingestuft werden, und schließlich im freien Verkauf, falls noch etwas übrig bleibt. Bei einer Kapazität von rund 30.700 und einer Nachfrage auf dem höchsten Stand seit Jahren erreichen die größten Spiele diese letzte Phase nur selten.

StubHub beseitigt diese Hürden komplett. Es gibt keine Wartezeit, keine Punkte, die gesammelt werden müssen, und keine erforderliche Kaufhistorie. Ihr könnt die Angebote für jedes Spiel durchsehen, Sitzplätze in allen Tribünen vergleichen und in wenigen Minuten kaufen. Das macht die Plattform zur realistischen Option für alle, die kurzfristig ein Ticket suchen oder für ein bestimmtes Spiel nach Nottingham reisen.

Wie viel kosten Tickets für Nottingham Forest?

Tickets für Spiele von Nottingham Forest kosten zum Originalpreis in der Regel etwa zwischen 33 £ und 60 £, wobei die Preise je nach Sitzplatz, Gegner und Spiel variieren.

Auf StubHub richten sich die Preise nach der aktuellen Nachfrage und nicht nach festen Kategorien. Die Spiele gegen Aufsteiger und Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld wie Coventry City und Brighton bieten im Herbst das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, während Arsenal, Manchester City und Chelsea im City Ground in diesem Zeitraum die höchsten Preise erzielen.

Das Muster ist immer gleich: Die günstigsten Plätze für die größten Spiele sind zuerst vergriffen, also gilt: Je früher Ihr schaut, desto besser ist der Preis und desto größer die Auswahl.

Wie ist die Geschichte des City Ground?

Das City Ground ist ein Fußballstadion am Ufer des River Trent in Nottingham und seit 1898 die Heimat von Nottingham Forest. Es hat eine Kapazität von rund 30.700 Plätzen.

Das Stadion war Austragungsort von Spielen bei der Europameisterschaft 1996 und ist seit Langem Gegenstand von Ausbauplänen, darunter Vorschläge, die Kapazität durch eine neue Peter Taylor Stand und zusätzliche Sitzplätze im Bridgford End auf etwa 38.000 zu erhöhen. Seine Lage am Fluss, die engen Tribünen und die Nähe zu Trent Bridge machen es zu einer der markantesten Spieltagskulissen im englischen Fußball.

Wie komme ich zum City Ground?

Parkplätze sind rund um das City Ground sehr begrenzt, daher reist man am besten mit dem Zug zum Bahnhof Nottingham, der nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt liegt.

Außerdem wird das Stadion an Spieltagen von zusätzlichen Bus- und Straßenbahnverbindungen bedient, falls Ihr nicht die gesamte Strecke zu Fuß gehen möchtet. Rund um das City Ground und in ganz Nottingham gibt es zahlreiche Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten, und die Verkehrsanbindung der Stadt macht auch einen Aufenthalt außerhalb problemlos machbar.