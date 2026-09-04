Wenn Sie Tickets für Manchester City für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Manchester Citys vollständige Premier-League-Spielplanliste für 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Manchester City vs. Coventry City Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Manchester United vs. Manchester City Old Trafford (Auswärts) Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Manchester City vs. Sunderland Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Liverpool vs. Manchester City Anfield (Auswärts) Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Manchester City vs. Ipswich Town Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Aston Villa vs. Manchester City Villa Park (Auswärts) Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Manchester City vs. Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs. Manchester City The City Ground (Auswärts) Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Manchester City vs. Fulham Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Arsenal vs. Manchester City Emirates Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Manchester City vs. Leeds United Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Brentford vs. Manchester City Gtech Community Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Manchester City vs. Chelsea Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Manchester City vs. Hull City Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Newcastle United vs. Manchester City St. James' Park (Auswärts) Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Everton vs. Manchester City Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Manchester City vs. Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Heim) Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Leeds United vs. Manchester City Elland Road (Auswärts) Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Manchester City vs. Nottingham Forest Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs. Manchester City American Express Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Manchester City vs. Arsenal Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Fulham vs. Manchester City Craven Cottage (Auswärts) Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs. Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Manchester City vs. Newcastle United Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Hull City vs. Manchester City MKM Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Manchester City vs. Everton Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Coventry City vs. Manchester City Coventry Building Society Arena (Auswärts) Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Manchester City vs. Manchester United Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Bournemouth vs. Manchester City Vitality Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Manchester City vs. Crystal Palace Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Chelsea vs. Manchester City Stamford Bridge (Auswärts) Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Manchester City vs. Brentford Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Manchester City vs. Liverpool Etihad Stadium (Heim) Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Ipswich Town vs. Manchester City Portman Road (Auswärts) Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Manchester City vs. Aston Villa Etihad Stadium (Heim) Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Sunderland vs. Manchester City Stadium of Light (Auswärts) Tickets

Wie kann man Tickets für Manchester City kaufen?

Kaufen Sie über das offizielle Ticketportal von Manchester City, den Erstanbieter für Heimtickets.

Klubs vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Treuepunkten und schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wie kann man Dauerkarten für Manchester City kaufen?

Dauerkarten sind die einzige garantierte Möglichkeit, jedes Heimspiel zu besuchen, sind für neue Käufer derzeit jedoch nicht verfügbar. Behalten Sie das offizielle Ticketportal für Updates im Blick und beachten Sie, dass Sie Clubmitglied sein müssen, um eine Dauerkarte zu kaufen, wenn wieder Verfügbarkeit besteht.

Wie kann ich Auswärtstickets für Manchester City kaufen?

Der Kauf erfolgt wie bei Heimspielen über die offizielle Website des Klubs und erfordert eine City-Mitgliedschaft. Sie können es auch über die Website des gegnerischen Klubs versuchen, wobei dort in der Regel ebenfalls eine Mitgliedschaft erforderlich ist.

Alles, was Sie über das Etihad Stadium wissen müssen

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Die Kapazität liegt derzeit bei 55.097 und macht es zu einem der größeren Stadien der Premier League.

Am besten kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin. Die Metrolink fährt in unter 10 Minuten von Manchester Piccadilly zur Haltestelle Etihad Campus, an Spieltagen verkehren Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach Abpfiff mindestens eine Stunde lang geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, der Platz ist jedoch begrenzt.