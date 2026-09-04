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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images

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So kaufst du Tickets für Manchester City 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und mehr

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Tickets
Manchester City
Premier League

Manchester City geht in die entscheidende Phase der Saison 2025/26, in der es um alles geht.

Wenn Sie Tickets für Manchester City für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

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Manchester Citys vollständige Premier-League-Spielplanliste für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00Manchester City vs. Coventry CityEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Manchester United vs. Manchester CityOld Trafford (Auswärts)Tickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00Manchester City vs. SunderlandEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Liverpool vs. Manchester CityAnfield (Auswärts)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Manchester City vs. Ipswich TownEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Aston Villa vs. Manchester CityVilla Park (Auswärts)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00Manchester City vs. Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs. Manchester CityThe City Ground (Auswärts)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Manchester City vs. FulhamEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Arsenal vs. Manchester CityEmirates Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Manchester City vs. Leeds UnitedEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Brentford vs. Manchester CityGtech Community Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Manchester City vs. ChelseaEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Manchester City vs. Hull CityEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Newcastle United vs. Manchester CitySt. James' Park (Auswärts)Tickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Everton vs. Manchester CityHill Dickinson Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Manchester City vs. Tottenham HotspurEtihad Stadium (Heim)Tickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Leeds United vs. Manchester CityElland Road (Auswärts)Tickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Manchester City vs. Nottingham ForestEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs. Manchester CityAmerican Express Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Manchester City vs. ArsenalEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Fulham vs. Manchester CityCraven Cottage (Auswärts)Tickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs. Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Manchester City vs. Newcastle UnitedEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Hull City vs. Manchester CityMKM Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Manchester City vs. EvertonEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Coventry City vs. Manchester CityCoventry Building Society Arena (Auswärts)Tickets
Sa., 20. März 2027, 15:00Manchester City vs. Manchester UnitedEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Bournemouth vs. Manchester CityVitality Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Manchester City vs. Crystal PalaceEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Chelsea vs. Manchester CityStamford Bridge (Auswärts)Tickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Manchester City vs. BrentfordEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Manchester City vs. LiverpoolEtihad Stadium (Heim)Tickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Ipswich Town vs. Manchester CityPortman Road (Auswärts)Tickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Manchester City vs. Aston VillaEtihad Stadium (Heim)Tickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Sunderland vs. Manchester CityStadium of Light (Auswärts)Tickets

Wie kann man Tickets für Manchester City kaufen?

Kaufen Sie über das offizielle Ticketportal von Manchester City, den Erstanbieter für Heimtickets. 

Klubs vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Treuepunkten und schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf. 

Wie kann man Dauerkarten für Manchester City kaufen?

Dauerkarten sind die einzige garantierte Möglichkeit, jedes Heimspiel zu besuchen, sind für neue Käufer derzeit jedoch nicht verfügbar. Behalten Sie das offizielle Ticketportal für Updates im Blick und beachten Sie, dass Sie Clubmitglied sein müssen, um eine Dauerkarte zu kaufen, wenn wieder Verfügbarkeit besteht.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
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Coventry crest
Coventry
COV

Wie kann ich Auswärtstickets für Manchester City kaufen?

Der Kauf erfolgt wie bei Heimspielen über die offizielle Website des Klubs und erfordert eine City-Mitgliedschaft. Sie können es auch über die Website des gegnerischen Klubs versuchen, wobei dort in der Regel ebenfalls eine Mitgliedschaft erforderlich ist.

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Alles, was Sie über das Etihad Stadium wissen müssen

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Die Kapazität liegt derzeit bei 55.097 und macht es zu einem der größeren Stadien der Premier League.

Am besten kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin. Die Metrolink fährt in unter 10 Minuten von Manchester Piccadilly zur Haltestelle Etihad Campus, an Spieltagen verkehren Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach Abpfiff mindestens eine Stunde lang geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, der Platz ist jedoch begrenzt.

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