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Manchester Citys vollständige Premier-League-Spielplanliste für 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Coventry City
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00
|Manchester United vs. Manchester City
|Old Trafford (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Sunderland
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00
|Liverpool vs. Manchester City
|Anfield (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Ipswich Town
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00
|Aston Villa vs. Manchester City
|Villa Park (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs. Manchester City
|The City Ground (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Fulham
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00
|Arsenal vs. Manchester City
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00
|Manchester City vs. Leeds United
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00
|Brentford vs. Manchester City
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Chelsea
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00
|Manchester City vs. Hull City
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00
|Newcastle United vs. Manchester City
|St. James' Park (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00
|Everton vs. Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00
|Manchester City vs. Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00
|Leeds United vs. Manchester City
|Elland Road (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00
|Manchester City vs. Nottingham Forest
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs. Manchester City
|American Express Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00
|Manchester City vs. Arsenal
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00
|Fulham vs. Manchester City
|Craven Cottage (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs. Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00
|Manchester City vs. Newcastle United
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00
|Hull City vs. Manchester City
|MKM Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00
|Manchester City vs. Everton
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00
|Coventry City vs. Manchester City
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 15:00
|Manchester City vs. Manchester United
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00
|Bournemouth vs. Manchester City
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00
|Manchester City vs. Crystal Palace
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00
|Chelsea vs. Manchester City
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00
|Manchester City vs. Brentford
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00
|Manchester City vs. Liverpool
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00
|Ipswich Town vs. Manchester City
|Portman Road (Auswärts)
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00
|Manchester City vs. Aston Villa
|Etihad Stadium (Heim)
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00
|Sunderland vs. Manchester City
|Stadium of Light (Auswärts)
|Tickets
Wie kann man Tickets für Manchester City kaufen?
Kaufen Sie über das offizielle Ticketportal von Manchester City, den Erstanbieter für Heimtickets.
Klubs vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Treuepunkten und schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.
Wie kann man Dauerkarten für Manchester City kaufen?
Dauerkarten sind die einzige garantierte Möglichkeit, jedes Heimspiel zu besuchen, sind für neue Käufer derzeit jedoch nicht verfügbar. Behalten Sie das offizielle Ticketportal für Updates im Blick und beachten Sie, dass Sie Clubmitglied sein müssen, um eine Dauerkarte zu kaufen, wenn wieder Verfügbarkeit besteht.
Wie kann ich Auswärtstickets für Manchester City kaufen?
Der Kauf erfolgt wie bei Heimspielen über die offizielle Website des Klubs und erfordert eine City-Mitgliedschaft. Sie können es auch über die Website des gegnerischen Klubs versuchen, wobei dort in der Regel ebenfalls eine Mitgliedschaft erforderlich ist.
Alles, was Sie über das Etihad Stadium wissen müssen
Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Die Kapazität liegt derzeit bei 55.097 und macht es zu einem der größeren Stadien der Premier League.
Am besten kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin. Die Metrolink fährt in unter 10 Minuten von Manchester Piccadilly zur Haltestelle Etihad Campus, an Spieltagen verkehren Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach Abpfiff mindestens eine Stunde lang geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, der Platz ist jedoch begrenzt.