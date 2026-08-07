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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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So kaufst du Tickets für Juventus 2026/27: Serie-A-Preise, Spielplan und mehr

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Italien Serie A
Juventus FC

So bekommt ihr Tickets für Juventus in der Serie-A-Saison 2026/27 exakt erklärt

Juventus geht unter Luciano Spalletti in die Saison 2026/27. Er stabilisierte den Klub, nachdem eine chaotische Spielzeit dazu geführt hatte, dass Igor Tudor im Oktober entlassen wurde, obwohl er gerade erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Platz 6 bedeutet, dass Juventus in dieser Saison in der Europa League spielt, und der Klub wird unter Spalletti in seiner ersten kompletten Saison als Cheftrainer die Rückkehr an die Spitze der Serie A anpeilen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Juventus-Tickets für das Allianz Stadium wissen müsst.

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Juventus’ kompletter Spielplan für die Serie A 2026/27

Datum & UhrzeitSpielAustragungsortWettbewerbTickets
23. Aug. 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Auswärts)Serie ATickets
30. Aug. 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
6. Sep. 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
12.-13. Sep. 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (Auswärts)Serie ATickets
20. Sep. 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
11. Okt. 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (Auswärts)Serie ATickets
18. Okt. 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
25. Okt. 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (Auswärts)Serie ATickets
Mi., 28. Okt. 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (Auswärts)Serie ATickets
1. Nov. 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
8. Nov. 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (Auswärts)Serie ATickets
22. Nov. 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
29. Nov. 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)Serie ATickets
6. Dez. 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13. Dez. 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
20. Dez. 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
3. Jan. 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (Auswärts)Serie ATickets
Mi., 6. Jan. 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (Heim)Serie ATickets
9.-10. Jan. 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)San Siro (Auswärts)Serie ATickets
16.-17. Jan. 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
23.-24. Jan. 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
30.-31. Jan. 2027Milan vs JuventusSan Siro (Auswärts)Serie ATickets
6.-7. Feb. 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13.-14. Feb. 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (Auswärts)Serie ATickets
20.-21. Feb. 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
27.-28. Feb. 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (Auswärts)Serie ATickets
6.-7. März 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13.-14. März 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
20.-21. März 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
3.-4. Apr. 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)Serie ATickets
10.-11. Apr. 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
17.-18. Apr. 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)Serie ATickets
24.-25. Apr. 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
1.-2. Mai 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (Auswärts)Serie ATickets
8.-9. Mai 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (Auswärts)Serie ATickets
15.-16. Mai 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)Allianz Stadium (Heim)Serie ATickets
22.-23. Mai 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (Auswärts)Serie ATickets
29.-30. Mai 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets

So kauft ihr Juventus-Tickets

  • Tickets werden in Phasen veröffentlicht: J1897-Mitglieder erhalten zuerst Zugang, gefolgt von Black & White & Stadium Members, ehe rund zwei Wochen später der freie Verkauf beginnt.
  • Die Nachfrage ist beim Derby d'Italia (gegen Inter) und beim Derby della Mole (gegen Torino) am höchsten, diese Spiele sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft.
  • Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, sich einen Platz im Allianz Stadium zu sichern. Dort sind Tickets für alle Bereiche des Stadions verfügbar.

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Wie viel kosten Juventus-Tickets?

  • Plätze hinter dem Tor: direkt über den Klub ab etwa 35 €.
  • Zentrale Blöcke auf der Ost- oder Westtribüne: etwa 90 €.
  • Spiele mit hoher Nachfrage (Turiner Derby, Europa-League-Partien): ab 50 €.
  • Zweitmarkt über StubHub: ab 34 €, je nach Nachfrage schwankend.

Außerdem sind VIP- und Hospitality-Pakete für ein exklusiveres Erlebnis verfügbar, wobei die Preise je nach Leistungen und Sitzplatzlage variieren.

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Was Juventus 2026/27 zu erwarten hat

Juventus erlebte 2025/26 eine turbulente Saison: Igor Tudor wurde Ende Oktober entlassen, obwohl er im Juni 2025 eine zweijährige Verlängerung unterschrieben hatte. Als der Klub auf Platz sechs lag, wurde er zunächst kurzzeitig von Interimstrainer Massimo Brambilla ersetzt, bevor Luciano Spalletti dauerhaft übernahm. Spalletti stabilisierte die Ergebnisse, konnte Juventus bis zum Saisonende aber nicht über Rang sechs hinausführen. Damit verpasste der Klub die Champions League und muss sich in dieser Saison mit der Europa League begnügen.

Nun, in seiner ersten kompletten Saison im Amt, wird Spalletti versuchen, mit einem Kader wieder Schwung aufzunehmen, zu dem weiterhin Kenan Yildiz, der beste Torschütze des Klubs in der vergangenen Saison, sowie Weston McKennie, Teun Koopmeiners und Jonathan David gehören. Der Spielplan weist eine auffällige Symmetrie auf: Juventus eröffnet und beendet die Saison gegen Aufsteiger Frosinone, während ab dem 16. Spieltag mit Roma, Bologna, dem Stadtrivalen Torino und dem Derby-d'Italia-Rivalen Inter in kurzer Folge ein anspruchsvolles Programm wartet.

Geschichte des Allianz Stadium

Das Allianz Stadium (Juventus Stadium) ist ein reines Sitzplatzstadion im Turiner Stadtbezirk Vallette. Es wurde auf dem Gelände der früheren Heimstätte des Klubs, des Stadio Delle Alpi, gebaut und 2011 eröffnet. Mit einer Kapazität von 41.689 Zuschauern ist es das sechstgrößte Fußballstadion Italiens.

Neben den regulären Juventus-Spielen war das Stadion Austragungsort des UEFA-Europa-League-Finals 2014 (Sevilla gegen Benfica), von zwei Spielen der UEFA Nations League Finals 2021 sowie des Finales der UEFA Women's Champions League 2022 (Barcelona gegen Lyon).

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