Juventus geht unter Luciano Spalletti in die Saison 2026/27. Er stabilisierte den Klub, nachdem eine chaotische Spielzeit dazu geführt hatte, dass Igor Tudor im Oktober entlassen wurde, obwohl er gerade erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Platz 6 bedeutet, dass Juventus in dieser Saison in der Europa League spielt, und der Klub wird unter Spalletti in seiner ersten kompletten Saison als Cheftrainer die Rückkehr an die Spitze der Serie A anpeilen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Juventus-Tickets für das Allianz Stadium wissen müsst.
Juventus’ kompletter Spielplan für die Serie A 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Austragungsort
|Wettbewerb
|Tickets
|23. Aug. 2026
|Frosinone vs Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|30. Aug. 2026
|Juventus vs Parma
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|6. Sep. 2026
|Juventus vs Milan
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|12.-13. Sep. 2026
|Sassuolo vs Juventus
|Mapei Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20. Sep. 2026
|Juventus vs Atalanta
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|11. Okt. 2026
|Cagliari vs Juventus
|Unipol Domus (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|18. Okt. 2026
|Juventus vs Lazio
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|25. Okt. 2026
|Lecce vs Juventus
|Stadio Via del Mare (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 28. Okt. 2026
|Genoa vs Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|1. Nov. 2026
|Juventus vs Napoli
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|8. Nov. 2026
|Fiorentina vs Juventus
|Stadio Artemio Franchi (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|22. Nov. 2026
|Juventus vs Venezia
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|29. Nov. 2026
|Como vs Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6. Dez. 2026
|Juventus vs Udinese
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13. Dez. 2026
|Juventus vs Monza
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|20. Dez. 2026
|Roma vs Juventus
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|3. Jan. 2027
|Bologna vs Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027
|Juventus vs Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|9.-10. Jan. 2027
|Inter vs Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)
|San Siro (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|16.-17. Jan. 2027
|Juventus vs Genoa
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|23.-24. Jan. 2027
|Juventus vs Cagliari
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|30.-31. Jan. 2027
|Milan vs Juventus
|San Siro (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. Feb. 2027
|Juventus vs Sassuolo
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. Feb. 2027
|Napoli vs Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. Feb. 2027
|Juventus vs Bologna
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|27.-28. Feb. 2027
|Monza vs Juventus
|U-Power Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. März 2027
|Juventus vs Roma
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. März 2027
|Lazio vs Juventus
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. März 2027
|Juventus vs Como
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|3.-4. Apr. 2027
|Torino vs Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|10.-11. Apr. 2027
|Juventus vs Lecce
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|17.-18. Apr. 2027
|Venezia vs Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|24.-25. Apr. 2027
|Juventus vs Fiorentina
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|1.-2. Mai 2027
|Atalanta vs Juventus
|Gewiss Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|8.-9. Mai 2027
|Udinese vs Juventus
|Bluenergy Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|15.-16. Mai 2027
|Juventus vs Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|22.-23. Mai 2027
|Parma vs Juventus
|Stadio Ennio Tardini (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|29.-30. Mai 2027
|Juventus vs Frosinone
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
So kauft ihr Juventus-Tickets
- Tickets werden in Phasen veröffentlicht: J1897-Mitglieder erhalten zuerst Zugang, gefolgt von Black & White & Stadium Members, ehe rund zwei Wochen später der freie Verkauf beginnt.
- Die Nachfrage ist beim Derby d'Italia (gegen Inter) und beim Derby della Mole (gegen Torino) am höchsten, diese Spiele sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft.
- Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, sich einen Platz im Allianz Stadium zu sichern. Dort sind Tickets für alle Bereiche des Stadions verfügbar.
Wie viel kosten Juventus-Tickets?
- Plätze hinter dem Tor: direkt über den Klub ab etwa 35 €.
- Zentrale Blöcke auf der Ost- oder Westtribüne: etwa 90 €.
- Spiele mit hoher Nachfrage (Turiner Derby, Europa-League-Partien): ab 50 €.
- Zweitmarkt über StubHub: ab 34 €, je nach Nachfrage schwankend.
Außerdem sind VIP- und Hospitality-Pakete für ein exklusiveres Erlebnis verfügbar, wobei die Preise je nach Leistungen und Sitzplatzlage variieren.
Was Juventus 2026/27 zu erwarten hat
Juventus erlebte 2025/26 eine turbulente Saison: Igor Tudor wurde Ende Oktober entlassen, obwohl er im Juni 2025 eine zweijährige Verlängerung unterschrieben hatte. Als der Klub auf Platz sechs lag, wurde er zunächst kurzzeitig von Interimstrainer Massimo Brambilla ersetzt, bevor Luciano Spalletti dauerhaft übernahm. Spalletti stabilisierte die Ergebnisse, konnte Juventus bis zum Saisonende aber nicht über Rang sechs hinausführen. Damit verpasste der Klub die Champions League und muss sich in dieser Saison mit der Europa League begnügen.
Nun, in seiner ersten kompletten Saison im Amt, wird Spalletti versuchen, mit einem Kader wieder Schwung aufzunehmen, zu dem weiterhin Kenan Yildiz, der beste Torschütze des Klubs in der vergangenen Saison, sowie Weston McKennie, Teun Koopmeiners und Jonathan David gehören. Der Spielplan weist eine auffällige Symmetrie auf: Juventus eröffnet und beendet die Saison gegen Aufsteiger Frosinone, während ab dem 16. Spieltag mit Roma, Bologna, dem Stadtrivalen Torino und dem Derby-d'Italia-Rivalen Inter in kurzer Folge ein anspruchsvolles Programm wartet.
Geschichte des Allianz Stadium
Das Allianz Stadium (Juventus Stadium) ist ein reines Sitzplatzstadion im Turiner Stadtbezirk Vallette. Es wurde auf dem Gelände der früheren Heimstätte des Klubs, des Stadio Delle Alpi, gebaut und 2011 eröffnet. Mit einer Kapazität von 41.689 Zuschauern ist es das sechstgrößte Fußballstadion Italiens.
Neben den regulären Juventus-Spielen war das Stadion Austragungsort des UEFA-Europa-League-Finals 2014 (Sevilla gegen Benfica), von zwei Spielen der UEFA Nations League Finals 2021 sowie des Finales der UEFA Women's Champions League 2022 (Barcelona gegen Lyon).