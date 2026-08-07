Juventus geht unter Luciano Spalletti in die Saison 2026/27. Er stabilisierte den Klub, nachdem eine chaotische Spielzeit dazu geführt hatte, dass Igor Tudor im Oktober entlassen wurde, obwohl er gerade erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Platz 6 bedeutet, dass Juventus in dieser Saison in der Europa League spielt, und der Klub wird unter Spalletti in seiner ersten kompletten Saison als Cheftrainer die Rückkehr an die Spitze der Serie A anpeilen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Juventus-Tickets für das Allianz Stadium wissen müsst.

Juventus’ kompletter Spielplan für die Serie A 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Wettbewerb Tickets 23. Aug. 2026 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (Auswärts) Serie A Tickets 30. Aug. 2026 Juventus vs Parma Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 6. Sep. 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 12.-13. Sep. 2026 Sassuolo vs Juventus Mapei Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 20. Sep. 2026 Juventus vs Atalanta Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 11. Okt. 2026 Cagliari vs Juventus Unipol Domus (Auswärts) Serie A Tickets 18. Okt. 2026 Juventus vs Lazio Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 25. Okt. 2026 Lecce vs Juventus Stadio Via del Mare (Auswärts) Serie A Tickets Mi., 28. Okt. 2026 Genoa vs Juventus Stadio Luigi Ferraris (Auswärts) Serie A Tickets 1. Nov. 2026 Juventus vs Napoli Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 8. Nov. 2026 Fiorentina vs Juventus Stadio Artemio Franchi (Auswärts) Serie A Tickets 22. Nov. 2026 Juventus vs Venezia Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 29. Nov. 2026 Como vs Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts) Serie A Tickets 6. Dez. 2026 Juventus vs Udinese Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 13. Dez. 2026 Juventus vs Monza Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 20. Dez. 2026 Roma vs Juventus Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 3. Jan. 2027 Bologna vs Juventus Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts) Serie A Tickets Mi., 6. Jan. 2027 Juventus vs Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 9.-10. Jan. 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel) San Siro (Auswärts) Serie A Tickets 16.-17. Jan. 2027 Juventus vs Genoa Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 23.-24. Jan. 2027 Juventus vs Cagliari Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 30.-31. Jan. 2027 Milan vs Juventus San Siro (Auswärts) Serie A Tickets 6.-7. Feb. 2027 Juventus vs Sassuolo Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 13.-14. Feb. 2027 Napoli vs Juventus Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts) Serie A Tickets 20.-21. Feb. 2027 Juventus vs Bologna Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 27.-28. Feb. 2027 Monza vs Juventus U-Power Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 6.-7. März 2027 Juventus vs Roma Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 13.-14. März 2027 Lazio vs Juventus Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 20.-21. März 2027 Juventus vs Como Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 3.-4. Apr. 2027 Torino vs Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts) Serie A Tickets 10.-11. Apr. 2027 Juventus vs Lecce Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 17.-18. Apr. 2027 Venezia vs Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts) Serie A Tickets 24.-25. Apr. 2027 Juventus vs Fiorentina Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 1.-2. Mai 2027 Atalanta vs Juventus Gewiss Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 8.-9. Mai 2027 Udinese vs Juventus Bluenergy Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 15.-16. Mai 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, Rückspiel) Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets 22.-23. Mai 2027 Parma vs Juventus Stadio Ennio Tardini (Auswärts) Serie A Tickets 29.-30. Mai 2027 Juventus vs Frosinone Allianz Stadium (Heim) Serie A Tickets

So kauft ihr Juventus-Tickets

Tickets werden in Phasen veröffentlicht: J1897-Mitglieder erhalten zuerst Zugang, gefolgt von Black & White & Stadium Members, ehe rund zwei Wochen später der freie Verkauf beginnt.

Die Nachfrage ist beim Derby d'Italia (gegen Inter) und beim Derby della Mole (gegen Torino) am höchsten, diese Spiele sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, sich einen Platz im Allianz Stadium zu sichern. Dort sind Tickets für alle Bereiche des Stadions verfügbar.

Wie viel kosten Juventus-Tickets?

Plätze hinter dem Tor: direkt über den Klub ab etwa 35 €.

Zentrale Blöcke auf der Ost- oder Westtribüne: etwa 90 €.

Spiele mit hoher Nachfrage (Turiner Derby, Europa-League-Partien): ab 50 €.

Zweitmarkt über StubHub: ab 34 €, je nach Nachfrage schwankend.

Außerdem sind VIP- und Hospitality-Pakete für ein exklusiveres Erlebnis verfügbar, wobei die Preise je nach Leistungen und Sitzplatzlage variieren.

Was Juventus 2026/27 zu erwarten hat

Juventus erlebte 2025/26 eine turbulente Saison: Igor Tudor wurde Ende Oktober entlassen, obwohl er im Juni 2025 eine zweijährige Verlängerung unterschrieben hatte. Als der Klub auf Platz sechs lag, wurde er zunächst kurzzeitig von Interimstrainer Massimo Brambilla ersetzt, bevor Luciano Spalletti dauerhaft übernahm. Spalletti stabilisierte die Ergebnisse, konnte Juventus bis zum Saisonende aber nicht über Rang sechs hinausführen. Damit verpasste der Klub die Champions League und muss sich in dieser Saison mit der Europa League begnügen.

Nun, in seiner ersten kompletten Saison im Amt, wird Spalletti versuchen, mit einem Kader wieder Schwung aufzunehmen, zu dem weiterhin Kenan Yildiz, der beste Torschütze des Klubs in der vergangenen Saison, sowie Weston McKennie, Teun Koopmeiners und Jonathan David gehören. Der Spielplan weist eine auffällige Symmetrie auf: Juventus eröffnet und beendet die Saison gegen Aufsteiger Frosinone, während ab dem 16. Spieltag mit Roma, Bologna, dem Stadtrivalen Torino und dem Derby-d'Italia-Rivalen Inter in kurzer Folge ein anspruchsvolles Programm wartet.

Geschichte des Allianz Stadium

Das Allianz Stadium (Juventus Stadium) ist ein reines Sitzplatzstadion im Turiner Stadtbezirk Vallette. Es wurde auf dem Gelände der früheren Heimstätte des Klubs, des Stadio Delle Alpi, gebaut und 2011 eröffnet. Mit einer Kapazität von 41.689 Zuschauern ist es das sechstgrößte Fußballstadion Italiens.

Neben den regulären Juventus-Spielen war das Stadion Austragungsort des UEFA-Europa-League-Finals 2014 (Sevilla gegen Benfica), von zwei Spielen der UEFA Nations League Finals 2021 sowie des Finales der UEFA Women's Champions League 2022 (Barcelona gegen Lyon).