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Was sind die kommenden Spiele von Inter Miami im Jahr 2026?

Die Anstoßzeiten sind in Eastern Time angegeben und können sich vor der Bestätigung der Übertragungen noch ändern. Überprüft daher kurz vor dem Spieltag immer noch einmal die offizielle Website des Klubs oder euren Ticketanbieter.

Wie man Inter-Miami-Tickets kauft

Für Spiele von Inter Miami gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen.

Um offizielle Tickets für Inter Miami zu kaufen, ist die verlässlichste Methode, die offizielle MLS-Website aufzurufen oder das Ticketportal auf der offiziellen Website des Klubs zu nutzen.

Natürlich ist die Nachfrage nach Tickets in der Regel hoch, vor allem jetzt, da der Klub sich in seiner neuen dauerhaften Heimat eingerichtet hat und als verteidigender MLS-Cup-Champion in die Saison geht. Wenn Spiele über die offiziellen Wege ausverkauft sind oder ihr noch kurzfristig Tickets ergattern möchtet, könnt ihr sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen, wo es Tickets ab 36 $ gibt.

Wie viel kosten Inter-Miami-Tickets?

Für alle, die Inter-Miami-Tickets über offizielle Wege kaufen möchten, hat der Klub Dauerkartenpreise ab 40 $ pro Spiel für frühe Anmeldungen im Nu Stadium beworben. Die Preise für Einzeltickets variieren jedoch erheblich je nach Gegner, Sitzplatzkategorie und dem Zeitpunkt des Kaufs. Überprüft deshalb immer das offizielle Ticketportal des Klubs auf die aktuellen Preise für die einzelnen Spiele, da sie sich im Verlauf der Saison ändern können, insbesondere bei Partien mit hoher Nachfrage oder wenn Inter Miami in den Playoffs weit kommt.

Der Preis schwankt je nachdem, wo ihr im Stadion sitzt, und die Preise für Auswärtsspiele hängen von den jeweiligen Richtlinien des gastgebenden Klubs ab.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.

Was ist 2026 von Inter Miami zu erwarten?

Inter Miami spielt erst seit Beginn der Saison 2020 in der MLS, hat sich aber bereits zu einem der größten Zuschauermagnete der Liga entwickelt. Der Klub sorgte mit der prominenten Unterstützung von David Beckham sofort für Aufsehen und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Zahlreiche große Namen haben inzwischen das inzwischen berühmte pinkfarbene Trikot getragen, allen voran Lionel Messi.

Messis Saison 2025 war eine für die Geschichtsbücher: Er gewann den MLS Golden Boot, sicherte sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die MVP-Auszeichnung und wurde beim titelgekrönten MLS-Cup-Lauf von Inter Miami 2025 zum MVP ernannt. Der Argentinier unterschrieb Ende 2025 eine dreijährige Vertragsverlängerung, um bis 2028 beim Klub zu bleiben, und untermauerte damit sein Bekenntnis zur neuen Ära der Franchise im Nu Stadium. Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird er 39 Jahre alt, zeigt aber keine Anzeichen, langsamer zu werden. Neben Messi gehören zum aktuellen Kader auch Spieler wie Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón und Germán Berterame, während die langjährigen Stützen des Klubs Jordi Alba und Sergio Busquets beide am Ende der Saison ihre Karriere beenden werden.

Auch abseits des Platzes war es eine Saison des Wandels: Langzeit-Cheftrainer Javier Mascherano verließ den Klub im April 2026, Guillermo Hoyos übernahm daraufhin das Kommando.

Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen sind seit der Gründung von Inter Miami jedes Jahr stetig gestiegen, und der Umzug in das neue, größere Nu Stadium, das am 4. April 2026 beim Besuch von Austin FC vor ausverkauften 26.700 Zuschauern eröffnet wurde, hat die Nachfrage nur noch weiter angeheizt. Bei den Topspielen ist daher mit einer elektrisierenden Atmosphäre zu rechnen, vor allem weil der Klub den MLS Cup zum zweiten Mal in Folge gewinnen will.

Geschichte des Nu Stadium

Das Nu Stadium ist die neue fußballspezifische Heimstätte von Inter Miami im Miami Freedom Park, einem 131 Acre großen Unterhaltungs- und Gemeinschaftsentwicklungsprojekt in der Nähe des Miami International Airport. Das Stadion wurde am 4. April 2026 eröffnet. Inter Miamis erstes MLS-Heimspiel dort endete mit einem 2:2 gegen Austin FC und markierte das Ende der mehrjährigen Zwischenstation des Klubs im Chase Stadium in Fort Lauderdale.

Das Nu Stadium wurde als Mehrzweckarena mit 25.000 Plätzen konzipiert, wobei die gemeldete Kapazität für größere Veranstaltungen eher bei 26.700 liegt. Es verfügt über einen 360-Grad-Freiluftumlauf mit Panoramablick auf Downtown Miami, eine einheitliche einrangige Tribünenanlage zur Maximierung der Atmosphäre sowie laut Eigendarstellung die längste Bar der MLS. Das Stadion ist nach Nu benannt, einem Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, im Rahmen einer mehrjährigen Naming-Rights-Partnerschaft, die im März 2026 bekannt gegeben wurde.