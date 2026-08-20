Wir haben Anfang dieses Jahres eines der spannendsten Saisonfinals erlebt, die es in der Scottish Premiership je gegeben hat, und um die Spannung noch zu erhöhen, war es nicht einmal das übliche Old-Firm-Duell zwischen zwei Teams. Seid in dieser Saison live dabei und bucht eure Spieltickets noch heute.

An einem nervenaufreibenden Tag im Mai erzielte Celtic im Celtic Park zwei späte Tore gegen Hearts und verweigerte der Mannschaft aus Edinburgh damit den ersten Meistertitel seit 1960. Besonders bitter für Hearts: Das Team hatte fast acht Monate lang an der Tabellenspitze gestanden.

Nun peilen die Bhoys unter der Leitung von Martin O'Neill den sechsten Meistertitel in Folge an, oder unglaublicherweise den 15. in den vergangenen 16 Spielzeiten. Natürlich dreht sich die schottische Fußballszene nicht nur um Celtic, und es gibt jede Menge Gelegenheiten, eines der zwölf Premiership-Teams auf dem Platz zu sehen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, damit Sie sich Plätze bei Spielen der Scottish Premiership sichern können, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Topspiele der Scottish Premiership

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 29. Aug. (15 Uhr) Celtic vs. Falkirk Celtic Park (Glasgow) Tickets So., 30. Aug. (15 Uhr) Dundee vs. Hibernian Dens Park (Dundee) Tickets So., 30. Aug. (15 Uhr) St. Mirren vs. Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Celtic vs. Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Dundee vs. St. Johnstone Dens Park (Dundee) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Motherwell vs. Dundee United Fir Park (Motherwell) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Rangers vs. Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Tickets Sa., 19. Sep. (15 Uhr) St. Mirren vs. Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Tickets Sa., 19. Sep. (15 Uhr) Dundee vs. Motherwell Dens Park (Dundee) Tickets So., 20. Sep. (12 Uhr) Celtic vs. Rangers Celtic Park (Glasgow) Tickets

So kauft man Tickets für die Scottish Premiership

Offizielle Spieltickets für die Scottish Premiership können direkt über die Ticketplattformen oder Tageskassen der jeweiligen Heimvereine gekauft werden. Die Liga nutzt kein zentrales Ticketportal, stattdessen kontrolliert und verwaltet jeder der 12 Mitgliedsklubs den eigenen Verkauf selbst.

Spieltickets gehen in der Regel zwei bis vier Wochen vor dem angesetzten Spieltermin in den Verkauf. Da Dauerkarteninhaber den Großteil der Stadionplätze belegen, wird das verbleibende Kontingent in klaren, gestaffelten Prioritätsstufen freigegeben:

Dauerkarteninhaber / Klubmitglieder zuerst: Bis zu drei bis vier Wochen vor dem Spiel öffnen die Plattformen in der Regel exklusive Kauf- oder Buchungsfenster für Dauerkarteninhaber, um zusätzliche Plätze zu kaufen, sowie für offizielle Klubmitglieder.

Freier Verkauf: Falls noch Tickets übrig sind, werden sie etwa ein bis zwei Wochen vor dem Anpfiff für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der Scottish Premiership auch auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die Scottish Premiership?

Offizielle reguläre Erwachsenentickets für Spiele der Scottish Premiership kosten in der Regel zwischen 20 und 50 £, wobei sich die Standardpreise bei Topspielen verdoppeln oder sogar verdreifachen können.

Die meisten Klubs unterteilen ihre Heimspiele je nach Nachfrage in zwei oder drei Kategorien, die den Grundpreis der Tickets bestimmen:

Kategorie A (Topspiele): Das sind Partien mit hoher Nachfrage gegen Celtic oder Rangers sowie lokale Rivalitäten wie das Edinburgh-Derby zwischen Hearts und Hibernian.

Kategorie B/C (Standardspiele): Gewöhnliche Ligaspiele gegen die übrigen Klubs aus der höchsten Spielklasse.

Behalten Sie für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder besuchen Sie Zweitmarktplattformen wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Rekorde und Statistiken der Scottish Premiership

Die Rivalität zwischen Celtic und Rangers, bekannt als Old Firm, steht für die längste anhaltende Phase nationaler Dominanz im Weltfußball. Celtic führt die Rangliste mit 56 Meistertiteln an, während Rangers mit 55 direkt dahinter liegt.

Meistertitel in Folge: Celtic und Rangers teilen sich den Rekord mit jeweils neun Meistertiteln in Serie. Celtic schaffte das zweimal, von 1965–1974 und 2011–2020, während Rangers dies von 1988–1997 gelang.

Die 41-jährige Durststrecke: Hearts kam in der Saison 2025/26 nah heran, aber kein Klub außerhalb des Old Firm hat seit 1985 die Meisterschaft gewonnen, als Alex Ferguson Aberdeen zum Titel führte.

Die meisten Punkte in einer Saison: Celtic hält den Bestwert mit 103 Punkten aus der Saison 2001/02 unter Martin O'Neill.

Die wenigsten Punkte in einer Saison: Der inzwischen aufgelöste Gretna FC hält den Negativrekord mit nur 13 Punkten aus der Saison 2007/08.

Stadien und Spielorte der Scottish Premiership

Klub Stadion & Ort Kapazität Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



