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Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
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So kaufst Du Tickets für die MLS-Saison 2026: Eröffnungswochenende der Major League Soccer, Spielplan, Preise und mehr

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So sichert Ihr Euch Tickets für MLS-2026-Spiele

MLS-2026-Tickets gibt es bei StubHub ab 15 $, und zwar für alle 30 Klubs der Liga, während die reguläre Saison bis zum Decision Day am 7. November läuft, ehe ab dem 18. November die Playoffs beginnen. Die Saison wurde Mitte Juli nach einer seltenen Unterbrechung mitten in der Spielzeit wegen der FIFA-Weltmeisterschaft fortgesetzt, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde. Die entscheidende Phase läuft nun bereits auf Hochtouren.

Inter Miami geht als Titelverteidiger in die zweite Hälfte der Saison, wobei Lionel Messi weiterhin der größte Zuschauermagnet der Liga ist, während Atlanta United in der MLS weiter die meisten Fans anzieht. GOAL hat die neuesten Infos zu Spielplänen, Preisen und dazu, wo ihr MLS-2026-Tickets jetzt genau kaufen könnt.

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Wann findet die MLS 2026 statt?

PhaseDaten
Reguläre Saison21. Februar - 7. November 2026
WM-Pause25. Mai - 16. Juli 2026
Playoffs18. November - 18. Dezember 2026
Teams30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference)
Format34 Spiele in der regulären Saison pro Team; die Playoffs sind im K.-o.-Format
OrtUSA und Kanada

Die MLS-Spiele an diesem Wochenende:

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrCharlotte FC vs. D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrInter Miami CF vs. Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrLAFC vs. Portland TimbersBMO Stadium (Los Angeles)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrOrlando City SC vs. Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrNew York Red Bulls vs. Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Tickets
Sa., 22. Aug., 19:30 UhrCF Montreal vs. LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrAustin FC vs. Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrNashville SC vs. Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrSt. Louis CITY SC vs. Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Tickets
Sa., 22. Aug., 21:30 UhrVancouver Whitecaps FC vs. FC DallasBC Place (Vancouver)Tickets
Sa., 22. Aug., 22:30 UhrSan Diego FC vs. Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Tickets
Sa., 22. Aug., 22:30 UhrSan Jose Earthquakes vs. Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Tickets
So., 23. Aug., 16:30 UhrNew England Revolution vs. New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Tickets
So., 23. Aug., 19 UhrAtlanta United FC vs. Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Tickets

Die Anstoßzeiten sind wie veröffentlicht angegeben und können sich näher am Termin noch ändern. Bestätigt daher die genaue Uhrzeit auf eurem Ticket. Der vollständige Saisonspielplan bis zum Decision Day ist über den obigen Link verfügbar.

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Wo kann man MLS-2026-Tickets kaufen?

StubHub bündelt alle 30 MLS-Klubs an einem Ort, sodass ihr nicht 30 verschiedene Teamseiten prüfen müsst.

  • Eine Suche, jeder Klub. Filtert nach Team, Gegner, Preisspanne oder Sitzbereich, ohne die Seite zu verlassen.
  • Schnell ausverkaufte Spiele. Topspiele, vor allem alles mit Inter Miami, sind am schnellsten ausverkauft, also kauft früh.
  • FanProtect-Garantie. Ihr erhaltet ein gültiges Ticket oder euer Geld zurück.
  • Sofortige mobile Zustellung. Tickets werden direkt auf euer Handy übertragen, ideal für kurzfristige Käufe am Spieltag.
  • Vorverkauf vs. Wiederverkauf. Einige Klubs bieten Dauerkarteninhabern frühen Zugang zu Heimspielen, bevor der allgemeine Verkauf beginnt; StubHub ist der schnellste Weg, sobald dieses Zeitfenster vorbei ist, oder für schwer zu bekommende Plätze im Auswärtsblock.
  • Hospitality. Premium-Pakete, darunter Optionen am Spielfeldrand und in Suiten, sind für Topspiele verfügbar.

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Wie viel kosten MLS-2026-Tickets?

TicketartPreis
Günstigstes verfügbares TicketAb 15 $ (
Ligaschnitt, reguläre Saison25 $-50 $
Topspiele oder RivalenduelleÜber dem Durchschnitt, variiert je nach Begegnung
PlayoffsAm höchsten in der Saison

Was den Preis beeinflusst:

  • Sitzplatzlage. Plätze am Spielfeldrand und VIP-Bereiche kosten deutlich mehr als Sitze im Oberrang.
  • Gegner und Form. Die Heimspiele von Inter Miami, rund um Messi aufgebaut, gehören konstant zu den teuersten und sind am schnellsten ausverkauft.
  • Stadiongröße. Größere Arenen wie das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta bieten eine breitere Preisspanne als kleinere, fußballspezifische Stadien.

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Alles, was ihr über die MLS 2026 wissen müsst

Inter Miami ist der amtierende MLS-Cup-Champion, nachdem das Team im Dezember Vancouver mit 3:1 besiegt und damit seinen ersten Titel in der Liga gewonnen hat. Lionel Messi gewann mit 29 Toren den Goldenen Schuh sowie zum zweiten Mal in Folge die MVP-Auszeichnung, als erster Spieler der MLS-Geschichte mit zwei MVP-Titeln hintereinander. Miami verlor in der Offseason Jordi Alba und Sergio Busquets, verpflichtete aber den Torhüter des Jahres 2025, Dayne St. Clair, sowie den mexikanischen Stürmer Germán Berterame.

Atlanta United zog auch in der vergangenen Saison wieder die größten Zuschauerzahlen in der MLS an und kam im Mercedes-Benz Stadium im Schnitt auf mehr als 43.000 Fans, darunter 65.520 bei einem einzelnen Spiel am 1. Spieltag gegen CF Montreal, weiterhin eine der höchsten Zuschauerzahlen für ein einzelnes Spiel in der Liga in dieser Saison.

Die MLS unterbrach die reguläre Saison für sieben Wochen, vom 25. Mai bis zum 16. Juli, während die FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde, bevor der Spielbetrieb Mitte Juli fortgesetzt wurde. Die reguläre Saison läuft nun bis zum Decision Day am 7. November, die Playoffs folgen vom 18. November bis zum 18. Dezember.

Alles, was ihr über die Stadien wissen müsst

Inter Miami spielt jetzt im Miami Freedom Park, seinem neuen, fußballspezifischen Stadion mit 25.000 Plätzen in Fort Lauderdale, das im April 2026 eröffnet wurde und die bisherige Heimstätte Chase Stadium ersetzt hat.

Die MLS-Stadien unterscheiden sich enorm in ihrer Größe, von fußballspezifischen Arenen mit rund 18.000 bis 25.000 Plätzen, etwa dem Q2 Stadium in Austin und dem GEODIS Park in Nashville, bis hin zu NFL-großen Stadien für die größten Zuschauermagnete der Liga, darunter das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Prüft vor dem Kauf immer den konkreten Austragungsort, den Sitzplan und die Kapazität in eurem StubHub-Angebot, da Stadiongröße und Layout je nach Markt stark variieren.

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