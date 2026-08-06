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Book Bundesliga 2026/27 Tickets

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So kaufst Du Tickets für die Bundesliga 2026/27: Spieltagsansetzungen, Team-Updates, durchschnittliche Ticketpreise und mehr

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Bundesliga
Bayern München
Borussia Dortmund

So könntest du all die Vorzüge genießen, die der deutsche Fußball zu bieten hat

Bayern München hat sich bereits Anfang des Jahres zum 13. Mal in 14 Spielzeiten die Bundesliga-Krone gesichert. Schon heute könnt ihr Tickets buchen, um den deutschen Fußballgiganten in der kommenden Saison live zu erleben, wenn er sich auf die Jagd nach dem beeindruckenden 36. Meistertitel macht.

Keine Lust auf Die Roten? Dann warten zahlreiche weitere attraktive Bundesliga-Duelle, unter anderem mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, die alle versuchen, Bayern vom Thron zu stoßen.

Es steht uns eine weitere packende Bundesliga-Saison bevor, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um sich Bundesliga-Tickets zu sichern. GOAL führt euch durch den Ticketkauf.

Bundesliga-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Bundesliga-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielStadionTickets
Fr., 28. Aug., 20:45 UhrBayern München vs. StuttgartAllianz Arena (München)Tickets
Sa., 29. Aug., 15:30 UhrElversberg vs. Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Tickets
Sa., 29. Aug., 15:30 UhrKöln vs. HoffenheimRheinEnergieSTADION (Köln)Tickets
Sa., 29. Aug., 15:30 UhrMainz 05 vs. PaderbornMewa Arena (Mainz)Tickets
Sa., 29. Aug., 15:30 UhrRB Leipzig vs. Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Tickets
Sa., 29. Aug., 15:30 UhrUnion Berlin vs. Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlin)Tickets
Sa., 29. Aug., 18:30 UhrBorussia Dortmund vs. Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Tickets
So., 30. Aug., 15:30 UhrFreiburg vs. Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Freiburg)Tickets
So., 30. Aug., 17:30 UhrAugsburg vs. Schalke 04WWK Arena (Augsburg)Tickets

Kommende Bundesliga-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielStadionTickets
Fr., 4. Sep., 20:30 UhrStuttgart vs. KölnMHPArena (Stuttgart)Tickets
Sa., 5. Sep., 15:30 UhrBayer Leverkusen vs. Union BerlinBayArena (Leverkusen)Tickets
Sa., 5. Sep., 15:30 UhrBorussia M'gladbach vs. ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Tickets
Sa., 5. Sep., 15:30 UhrHoffenheim vs. Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Tickets
Sa., 5. Sep., 15:30 UhrPaderborn vs. FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Tickets
Sa., 5. Sep., 15:30 UhrWerder Bremen vs. RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Tickets
Sa., 5. Sep., 18:30 UhrSchalke 04 vs. Bayern MünchenVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Tickets
So., 6. Sep., 15:30 UhrHamburger SV vs. Mainz 05Volksparkstadion (Hamburg)Tickets
So., 6. Sep., 17:30 UhrEintracht Frankfurt vs. AugsburgDeutsche Bank Park (Frankfurt)Tickets

So bekommt ihr Bundesliga-Tickets

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, Bundesliga-Tickets zu kaufen, ist über die offiziellen Vereinsseiten. Es lohnt sich, diese regelmäßig auf Informationen zu Ticketverkäufen, Verkaufsstarts und Verfügbarkeiten zu prüfen.

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Dauerkarteninhaber erhalten oft zuerst Zugriff, danach Mitglieder und anschließend die breite Öffentlichkeit. 

Viele Klubs bieten Mitgliedern bevorzugten Zugang zu Vorverkäufen und bevorzugte Ticketoptionen, daher kann sich eine Anmeldung lohnen, wenn ihr mehrere Spiele besuchen wollt.

Wer sich Plätze für hochkarätige Bundesliga-Spiele im Laufe der Saison sichern möchte, etwa Bayern München gegen Borussia Dortmund („Der Klassiker“) oder Hamburger SV gegen Werder Bremen („Nordderby“), sollte allerdings versuchen, die Tickets so früh wie möglich zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind.

Außerdem können Fans Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

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Wie viel kosten Bundesliga-Tickets?

Offizielle Bundesliga-Tickets kosten im Schnitt zwischen 10 € und 90 €. 

Hier sind einige Beispiele für die Preisgestaltung der Klubs:

KlubStehplatz (Erwachsene)Sitzplatz (Standard)Sitzplatz (Top-Kategorie)
Bayern München15 €40 €80 €
Borussia Dortmund18,50 €38 €75 €
Eintracht Frankfurt15 €25 €85 €
Cologne16 €35 €75 €
RB Leipzig15 €30 €70 €


Die Bundesliga ist zudem bekannt für die „50+1“-Regel, die sicherstellt, dass die Vereine mehrheitlich ihren Mitgliedern und nicht einzelnen Investoren gehören. Dadurch bleiben die Ticketpreise im Vergleich zu anderen europäischen Topligen relativ erschwinglich.

Wie bekommt ihr Bundesliga-Hospitality-Tickets?

VIP- oder Hospitality-Pakete, die Spieltickets, Unterkunft, Lounge-Zugang und weitere Vorteile umfassen, können bei der Mehrheit der Bundesliga-Klubs ebenfalls gekauft werden.

Ihr wollt wissen, was euch bei einem Hospitality-Paket erwartet? Hier ist, worauf ihr in den großen Bundesliga-Stadien wie der Allianz Arena, dem Signal Iduna Park und der Red Bull Arena achten solltet:

  • Standard-VIP-Sitz: Gepolsterter Premium-Sitz in bevorzugter Stadionlage mit Zugang zu einer Gemeinschaftslounge, Buffet und kostenlosen Getränken, ab 200 € pro Spiel
  • Club-/Business-Lounge: Reservierte Premium-Sitzplätze mit exklusivem Lounge-Zugang vor, während und nach dem Spiel, hochwertigem Catering, offener Bar und Unterhaltung, ab 300 € pro Spiel
  • Themen-/Premium-Lounge: Speziell gebrandete Hospitality-Bereiche, z. B. Champions Club, Gold Lounge oder RBL Club, mit aufgewerteten Menüs, Champagner und erstklassigen Sitzplätzen, ab 600 € pro Spiel
  • Private Suite / Skybox: Vollständig abgeschlossene private Loge für 8–20 Gäste mit luxuriösem Essen, persönlichem Service und privaten Einrichtungen, ab 3.000 € pro Spiel
  • Ultra-Premium-Paket: Hospitality auf Top-Niveau wie Prestige- oder Platinum-Lounges mit Gourmet-Menüs, unbegrenzten Premium-Getränken und VIP-Zugang, ab 1.200 € pro Person und Spiel

Was man über die Bundesliga wissen sollte

Mit einer Reihe globaler Fußballstars wie Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick und Luis Diaz, die derzeit in Deutschland bei einigen der größten Klubs der Welt, darunter Bayern München und Borussia Dortmund, spielen, reißen sich Fans um Bundesliga-Tickets.

Dass die Bundesliga große Namen des Sports anzieht, ist natürlich nichts Neues, schließlich glänzten zuvor auch Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben und Jude Bellingham auf der deutschen Bühne.

Die 1963 gegründete Bundesliga hat eine reiche Geschichte und sich als eine der wettbewerbsfähigsten Ligen Europas etabliert. Die Liga, die für ihre lebendige, freundliche Atmosphäre und ihre leidenschaftlichen Fans aller Altersgruppen bekannt ist, umfasst 18 Mannschaften aus dem ganzen Land.

Obwohl Bayern München vor zwei Jahren zum ersten Mal seit 2012 von Bayer Leverkusen entthront wurde, hat der Rekordmeister seitdem eindrucksvoll zurückgeschlagen und den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten mit einem kumulierten Vorsprung von 29 Punkten gewonnen. Harry Kane war erneut der Torgarant, und die englische Legende steuert nun auf die Marke von 100 Treffern für den deutschen Giganten zu.

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