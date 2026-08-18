In den vergangenen Spielzeiten der Serie A in Brasilien haben wir dramatische Entscheidungen erlebt, und auch diesmal steuern wir auf ein packendes Finale zu, da noch eine Handvoll Klubs davon träumt, im Dezember die Troféu do Campeonato Brasileiro in die Höhe zu stemmen, darunter auch der amtierende Champion Flamengo.

Der Rubro-Negro aus Rio de Janeiro sicherte sich im vergangenen Jahr mit 3 Punkten Vorsprung den Titel, und jede der vergangenen drei Meistermannschaften gewann die Liga mit 6 Punkten oder weniger Vorsprung.

Ein weiteres heißes Titelrennen steht bevor, und ihr könnt das Geschehen in einem der ikonischen Stadien Brasiliens live verfolgen, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für die Brasileirao Serie A versorgen, darunter der kommende Spielplan, wo Sie Eintrittskarten kaufen können und wie viel sie kosten.

Kommende Topspiele der Brasileirao Serie A

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Begegnung Ort Tickets Sa., 22. Aug. (16 Uhr) Fluminense gegen Remo Maracana, Rio de Janeiro Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro gegen Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Tickets So., 23. Aug. (16 Uhr) Palmeiras gegen Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Tickets So., 23. Aug. (18.30 Uhr) Santos gegen Mirassol Vila Belmiro, Santos Tickets So., 23. Aug. (19.30 Uhr) Coritiba gegen Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Tickets Mo., 24. Aug. (20 Uhr) Botafogo gegen Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 30. Aug. (11 Uhr) Athletico-PR gegen Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo gegen Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Corinthians gegen Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Tickets So., 30. Aug. (19.30 Uhr) Mirassol gegen Palmeiras Maiao, Mirassol Tickets Sa., 5. Sep. (21 Uhr) Fluminense gegen Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Cruzeiro gegen Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Internacional gegen Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Remo gegen Flamengo Mangueirao, Belem Tickets So., 6. Sep. (18.30 Uhr) Botafogo gegen Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (19.30 Uhr) Corinthians gegen Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Brasileirao Serie A

Offizielle Tickets für die Brasileirão Série A können Sie direkt über die jeweilige Online-Ticketplattform des Heimklubs oder an der physischen Tageskasse kaufen.

Da es keine zentrale Ticketstelle der Liga gibt, wickelt jeder der 20 Klubs seinen Verkauf selbst ab, und Tickets gehen in der Regel erst 3 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Brasileirão Série A auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Tickets für die Brasileirao Serie A?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die brasilianische Brasileirão Série A liegen in der Regel zwischen 20 R$ und 200 R$ (4 US$ bis 40 US$) für einfache oder Fan-Blöcke und bei bis zu 420 R$ bis 500 R$ (80 US$ bis 95 US$) für Premiumplätze an der Seitenlinie.

Die Preise hängen stark davon ab, ob Sie Klubmitglied (Sócio Torcedor) sind, vom Wettbewerb, vom Gegner ab (z. B. bei Lokalderbys oder entscheidenden Spielen) und von der Stadionkategorie.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder prüfen Sie Sekundärmarktplattformen wie Ticombo auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Rekorde und Statistiken der Brasileirao Serie A

Palmeiras ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Brasileirão Série A und hat den Wettbewerb 12-mal gewonnen. Die jüngsten Titelgewinne gelangen in den Spielzeiten 2022 und 2023 nacheinander.

Aufeinanderfolgende Titel: Santos hält den Rekord mit 5 Meisterschaften in Folge zwischen 1961 und 1965, in der Ära von Pelés legendären Os Santásticos.

Ungeschlagene Meister: Nur Internacional hat die höchste Spielklasse jemals ungeschlagen gewonnen, ein Kunststück, das 1979 mit 16 Siegen und 7 Unentschieden gelang.

Moderner Punkterekord (Ära mit 38 Spielen): Flamengo hält den Rekord für die meisten Punkte in einer einzelnen modernen Saison, mit 90 Punkten im Jahr 2019.

Stadien und Spielorte der Brasileirao Serie A

Klub Stadion & Ort Kapazität Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







