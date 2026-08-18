In den vergangenen Spielzeiten der Serie A in Brasilien haben wir dramatische Entscheidungen erlebt, und auch diesmal steuern wir auf ein packendes Finale zu, da noch eine Handvoll Klubs davon träumt, im Dezember die Troféu do Campeonato Brasileiro in die Höhe zu stemmen, darunter auch der amtierende Champion Flamengo.
Der Rubro-Negro aus Rio de Janeiro sicherte sich im vergangenen Jahr mit 3 Punkten Vorsprung den Titel, und jede der vergangenen drei Meistermannschaften gewann die Liga mit 6 Punkten oder weniger Vorsprung.
Ein weiteres heißes Titelrennen steht bevor, und ihr könnt das Geschehen in einem der ikonischen Stadien Brasiliens live verfolgen, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.
Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für die Brasileirao Serie A versorgen, darunter der kommende Spielplan, wo Sie Eintrittskarten kaufen können und wie viel sie kosten.
Kommende Topspiele der Brasileirao Serie A
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Begegnung
Ort
Tickets
Sa., 22. Aug. (16 Uhr)
Fluminense gegen Remo
Maracana, Rio de Janeiro
Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr)
Cruzeiro gegen Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
So., 23. Aug. (16 Uhr)
Palmeiras gegen Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
So., 23. Aug. (18.30 Uhr)
Santos gegen Mirassol
Vila Belmiro, Santos
So., 23. Aug. (19.30 Uhr)
Coritiba gegen Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
Mo., 24. Aug. (20 Uhr)
Botafogo gegen Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
So., 30. Aug. (11 Uhr)
Athletico-PR gegen Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
So., 30. Aug. (16 Uhr)
Flamengo gegen Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
So., 30. Aug. (16 Uhr)
Corinthians gegen Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
So., 30. Aug. (19.30 Uhr)
Mirassol gegen Palmeiras
Maiao, Mirassol
Sa., 5. Sep. (21 Uhr)
Fluminense gegen Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Cruzeiro gegen Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Internacional gegen Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Remo gegen Flamengo
Mangueirao, Belem
So., 6. Sep. (18.30 Uhr)
Botafogo gegen Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
So., 6. Sep. (19.30 Uhr)
Corinthians gegen Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
So kaufen Sie Tickets für die Brasileirao Serie A
Offizielle Tickets für die Brasileirão Série A können Sie direkt über die jeweilige Online-Ticketplattform des Heimklubs oder an der physischen Tageskasse kaufen.
Da es keine zentrale Ticketstelle der Liga gibt, wickelt jeder der 20 Klubs seinen Verkauf selbst ab, und Tickets gehen in der Regel erst 3 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.
Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Brasileirão Série A auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.
Wie viel kosten Tickets für die Brasileirao Serie A?
Offizielle Tickets zum Nennwert für die brasilianische Brasileirão Série A liegen in der Regel zwischen 20 R$ und 200 R$ (4 US$ bis 40 US$) für einfache oder Fan-Blöcke und bei bis zu 420 R$ bis 500 R$ (80 US$ bis 95 US$) für Premiumplätze an der Seitenlinie.
Die Preise hängen stark davon ab, ob Sie Klubmitglied (Sócio Torcedor) sind, vom Wettbewerb, vom Gegner ab (z. B. bei Lokalderbys oder entscheidenden Spielen) und von der Stadionkategorie.
Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder prüfen Sie Sekundärmarktplattformen wie Ticombo auf die aktuelle Verfügbarkeit.
Rekorde und Statistiken der Brasileirao Serie A
Palmeiras ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Brasileirão Série A und hat den Wettbewerb 12-mal gewonnen. Die jüngsten Titelgewinne gelangen in den Spielzeiten 2022 und 2023 nacheinander.
Aufeinanderfolgende Titel: Santos hält den Rekord mit 5 Meisterschaften in Folge zwischen 1961 und 1965, in der Ära von Pelés legendären Os Santásticos.
Ungeschlagene Meister: Nur Internacional hat die höchste Spielklasse jemals ungeschlagen gewonnen, ein Kunststück, das 1979 mit 16 Siegen und 7 Unentschieden gelang.
Moderner Punkterekord (Ära mit 38 Spielen): Flamengo hält den Rekord für die meisten Punkte in einer einzelnen modernen Saison, mit 90 Punkten im Jahr 2019.
Stadien und Spielorte der Brasileirao Serie A
Klub
Stadion & Ort
Kapazität
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000