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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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So kaufst du Tickets für die Brasileirão Série A: Kommende Spiele, Preise, Stadioninformationen und mehr

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Athletico Paranaense

Die Brasileirão Série A bietet immer elektrisierenden Fußball, und du könntest ein Teil davon sein

In den vergangenen Spielzeiten der Serie A in Brasilien haben wir dramatische Entscheidungen erlebt, und auch diesmal steuern wir auf ein packendes Finale zu, da noch eine Handvoll Klubs davon träumt, im Dezember die Troféu do Campeonato Brasileiro in die Höhe zu stemmen, darunter auch der amtierende Champion Flamengo.

Der Rubro-Negro aus Rio de Janeiro sicherte sich im vergangenen Jahr mit 3 Punkten Vorsprung den Titel, und jede der vergangenen drei Meistermannschaften gewann die Liga mit 6 Punkten oder weniger Vorsprung.

Ein weiteres heißes Titelrennen steht bevor, und ihr könnt das Geschehen in einem der ikonischen Stadien Brasiliens live verfolgen, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für die Brasileirao Serie A versorgen, darunter der kommende Spielplan, wo Sie Eintrittskarten kaufen können und wie viel sie kosten.

Kommende Topspiele der Brasileirao Serie A

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Begegnung

Ort

Tickets

Sa., 22. Aug. (16 Uhr)

Fluminense gegen Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Tickets

Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr)

Cruzeiro gegen Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Tickets

So., 23. Aug. (16 Uhr)

Palmeiras gegen Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Tickets

So., 23. Aug. (18.30 Uhr)

Santos gegen Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Tickets

So., 23. Aug. (19.30 Uhr)

Coritiba gegen Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Tickets

Mo., 24. Aug. (20 Uhr)

Botafogo gegen Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Tickets

So., 30. Aug. (11 Uhr)

Athletico-PR gegen Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Tickets

So., 30. Aug. (16 Uhr)

Flamengo gegen Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Tickets

So., 30. Aug. (16 Uhr)

Corinthians gegen Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Tickets

So., 30. Aug. (19.30 Uhr)

Mirassol gegen Palmeiras

Maiao, Mirassol

Tickets

Sa., 5. Sep. (21 Uhr)

Fluminense gegen Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Tickets

So., 6. Sep. (16 Uhr)

Cruzeiro gegen Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Tickets

So., 6. Sep. (16 Uhr)

Internacional gegen Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Tickets

So., 6. Sep. (16 Uhr)

Remo gegen Flamengo

Mangueirao, Belem

Tickets

So., 6. Sep. (18.30 Uhr)

Botafogo gegen Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Tickets

So., 6. Sep. (19.30 Uhr)

Corinthians gegen Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Brasileirao Serie A

Offizielle Tickets für die Brasileirão Série A können Sie direkt über die jeweilige Online-Ticketplattform des Heimklubs oder an der physischen Tageskasse kaufen.

Da es keine zentrale Ticketstelle der Liga gibt, wickelt jeder der 20 Klubs seinen Verkauf selbst ab, und Tickets gehen in der Regel erst 3 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Brasileirão Série A auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Tickets für die Brasileirao Serie A?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die brasilianische Brasileirão Série A liegen in der Regel zwischen 20 R$ und 200 R$ (4 US$ bis 40 US$) für einfache oder Fan-Blöcke und bei bis zu 420 R$ bis 500 R$ (80 US$ bis 95 US$) für Premiumplätze an der Seitenlinie.

Die Preise hängen stark davon ab, ob Sie Klubmitglied (Sócio Torcedor) sind, vom Wettbewerb, vom Gegner ab (z. B. bei Lokalderbys oder entscheidenden Spielen) und von der Stadionkategorie.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder prüfen Sie Sekundärmarktplattformen wie Ticombo auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Rekorde und Statistiken der Brasileirao Serie A

Palmeiras ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Brasileirão Série A und hat den Wettbewerb 12-mal gewonnen. Die jüngsten Titelgewinne gelangen in den Spielzeiten 2022 und 2023 nacheinander.

Aufeinanderfolgende Titel: Santos hält den Rekord mit 5 Meisterschaften in Folge zwischen 1961 und 1965, in der Ära von Pelés legendären Os Santásticos.

Ungeschlagene Meister: Nur Internacional hat die höchste Spielklasse jemals ungeschlagen gewonnen, ein Kunststück, das 1979 mit 16 Siegen und 7 Unentschieden gelang.

Moderner Punkterekord (Ära mit 38 Spielen): Flamengo hält den Rekord für die meisten Punkte in einer einzelnen modernen Saison, mit 90 Punkten im Jahr 2019.

Stadien und Spielorte der Brasileirao Serie A

Klub

Stadion & Ort

Kapazität

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



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