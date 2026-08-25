Wie auch immer man ihn nennen möchte, ob Carabao Cup, EFL Cup oder League Cup: Dieser Wettbewerb sorgt immer für große Dramatik und unvergessliche Fußballmomente.

Die Jagd nach Ruhm im Carabao Cup dieser Saison, die am 21. März mit dem Finale im Wembley-Stadion ihren Höhepunkt erreicht, geht in diesem Monat in die heiße Phase. Ihr könnt Teil dieses mitreißenden Wettbewerbs sein, indem ihr euch Tickets für die anstehenden Spiele sichert, zumal nun auch eine Reihe von Premier-League-Klubs ins Geschehen eingreift.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Carabao Cup, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Die herausragenden Partien der 2. Runde des Carabao Cup

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Di., 25. Aug. (19.45 Uhr) Stoke City vs Hull City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) Tickets Di., 25. Aug. (19.45 Uhr) Ipswich Town vs Leicester City Portman Road (Ipswich) Tickets Di., 25. Aug. (20 Uhr) Nottingham Forest vs Leeds United City Ground (Nottingham) Tickets Di., 25. Aug. (20 Uhr) Birmingham City vs Brentford St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tickets Mi., 26. Aug. (20 Uhr) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Tickets Do., 27. Aug. (19.30 Uhr) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (London) Tickets Do., 27. Aug. (20 Uhr) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tickets

Der komplette Spielplan des Carabao Cup 2026/27

Runde Datum/Daten Tickets Vorläufige Runde 1. bis 3. August Tickets 1. Runde 7. bis 9. August Tickets 2. Runde Woche ab 24. August Tickets 3. Runde Woche ab 7. und 14. September Tickets 4. Runde Woche ab 26. Oktober Tickets Viertelfinale Woche ab 14. Dezember Tickets Halbfinale (Hinspiel) Woche ab 11. Januar Tickets Halbfinale (Rückspiel) Woche ab 1. Februar Tickets Finale Sonntag, 21. März Tickets

So kauft ihr Tickets für den Carabao Cup

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Klub-Websites gilt im Allgemeinen als die sicherste Methode, um an Carabao-Cup-Tickets zu kommen. Eine frühe Buchung ist essenziell, wobei Dauerkarteninhaber und registrierte Mitglieder in der Regel die besten Chancen haben, Plätze zu sichern. Tickets für den Carabao Cup sind nicht automatisch im Preis einer Dauerkarte eines Teams enthalten, doch Inhaber einer Dauerkarte und Klubmitglieder erhalten normalerweise vorrangige Zugangsphasen, um ihre Plätze zu kaufen.

Neben der Möglichkeit für Fans, unter Flutlicht ein packendes Spiel unter der Woche zu erleben, bietet der Carabao Cup vielen auch eine seltene Gelegenheit, ihre Mannschaften in Aktion zu sehen. Für Anhänger wird es immer schwieriger, an Tickets für Premier-League-Spiele zu kommen, sodass diese Pokalduelle für einige eine mögliche Alternative darstellen.

Neben dem Kauf von Carabao-Cup-Tickets auf offiziellem Weg haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den Carabao Cup?

Wenig überraschend steigt die Nachfrage nach Tickets für den Carabao Cup im weiteren Verlauf des Wettbewerbs und je näher wir den finalen Runden und dem Finale kommen. Offizielle Tickets zum Nennwert für die frühen Runden des Carabao Cup kosten für Erwachsene in der Regel zwischen 10 £ und 30 £, während Tickets für Junioren bereits für 1 £ bis 10 £ erhältlich sind.

Die Preise steigen, wenn Premier-League-Teams weiterkommen: Für Viertel- und Halbfinals liegen offizielle Tickets je nach Stadionkategorie im Schnitt zwischen 20 £ und 60 £.

Für das Finale im Wembley-Stadion liegen die Nennwertpreise für das Endspiel je nach Sitzplatzkategorie in der Regel bei etwa 40 £ bis 150 £.

Denkt daran, die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick zu behalten, um zusätzliche Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten. Tickets für Spiele im Carabao Cup auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind aktuell ebenfalls verfügbar.

So könnt ihr Spiele des Carabao Cup 2026/27 sehen

Wenn ihr keines der anstehenden Spiele im Carabao Cup besuchen könnt, ist die zweitbeste Option, die Action zu Hause oder unterwegs zu schauen oder zu streamen. Für Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigt beziehungsweise streamt Sky Sports in dieser Saison jedes Spiel des Carabao Cup live. Neben der Möglichkeit, alle Spiele bei Sky Sports zu sehen, könnt ihr sie auch bei NOW und in der Sky-Sports-App streamen.

NOW ist ein Streamingdienst, der sofortigen Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky Sports+-Stream und vielem mehr bietet. Es ist eine App, sodass Kunden sich anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kunden außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt:

12-Monats-Sparmitgliedschaft: 27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt.

27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt. Tagesmitgliedschaft: 14,99 £ - Einmalzahlung - Eure NOW Sports Tagesmitgliedschaft beginnt sofort nach dem Kauf und läuft 24 Stunden

In den Vereinigten Staaten ist CBS Sports die Heimat der English Football League (EFL) und des Carabao Cup. Wenn ein Spiel im CBS Sports Network läuft, könnt ihr es auch über Live-TV-Streamingplattformen wie Fubo sehen. Die verschiedenen Fubo-Abonnementmodelle umfassen: Pro (84,99 $/Monat), Elite (104,99 $/Monat), Deluxe (114,99 $/Monat) und Sports + News (55,99 $/Monat)

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