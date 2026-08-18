Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP sind jetzt für den Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan 2026 erhältlich, der vom 24. bis 26. September 2026 auf dem Baku City Circuit stattfindet. Die 10. Ausgabe des Rennens eröffnet die neue Reglement-Ära der Formel 1 in einer Stadt, die vom Chaos lebt: Max Verstappen gewann hier 2025 nach rekordverdächtigen sechs roten Flaggen im Qualifying, und ein neuer Vertrag hält Baku mindestens bis 2030 im Kalender.

Die Nachfrage nach Baku-F1-Tickets steigt jedes Jahr, daher hat GOAL alles, was ihr braucht, von den günstigsten General-Admission-Tickets bis zur Paddock-Club-Hospitality, damit ihr euch eure Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP sichern könnt, bevor die besten Tribünen ausverkauft sind.

Wann findet der Aserbaidschan-F1-GP statt?

Der Aserbaidschan-F1-GP 2026 findet von Donnerstag, 24. September, bis Samstag, 26. September 2026, auf dem Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan, statt. Ungewöhnlicherweise fällt der Renntag auf Samstag, den 26. September, statt auf den traditionellen Sonntag. Prüft also eure Reisepläne noch einmal genau, bevor ihr Flüge und Hotels bucht.

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Donnerstag, 24. September 2026 Training 1 & Training 2 Baku City Circuit, Baku Tickets Freitag, 25. September 2026 Training 3 & Qualifying Baku City Circuit, Baku Tickets Samstag, 26. September 2026 Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan (Renntag) Baku City Circuit, Baku Tickets

Wo kann man Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP kaufen?

Der beste Ort, um Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP online zu kaufen, ist StubHub. Dort könnt ihr die Preise aller Tribünen und General-Admission-Bereiche an einem Ort vergleichen. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert, das heißt, eure Tickets sind zu 100 Prozent geschützt. Außerdem findet ihr dort oft die günstigsten verfügbaren Plätze, besonders für beliebte Bereiche, die über offizielle Kanäle bereits ausverkauft sind.

Tickets werden auch über den offiziellen Rennveranstalter auf azerbaijangp.com sowie über die Website und die mobile App des Baku City Circuit verkauft. Ein Early-Bird-Vorverkauf startete im Dezember 2025 mit 20 Prozent Rabatt bis zum 15. Dezember und 15 Prozent bis zum 31. Januar 2026. Dieses Zeitfenster ist inzwischen geschlossen, daher gelten jetzt überall die regulären Verkaufspreise, und gefragte Tribünen wie Azneft und Icheri Sheher sind in der Regel schon lange vor dem Rennwochenende ausverkauft.

Wie viel kosten Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP?

Die günstigsten Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP sind General-Admission-Roaming-Tickets, die für das komplette Rennwochenende in der Regel bei etwa 150 Dollar beginnen. Damit ist Baku eines der erschwinglichsten Rennen im Formel-1-Kalender. So gliedern sich die Preise über alle Ticketkategorien hinweg:

General Admission (Roaming): ab etwa 150 Dollar für das Wochenende. Zugang zu Steh- und Zuschauerbereichen rund um die Strecke, einschließlich Abschnitten entlang der Vollgaspassage an der Promenade des Kaspischen Meeres

Tribünentickets: etwa 250 bis 600 Dollar für das Wochenende, abhängig von der Lage. Premium-Bereiche wie die Azneft-Tribüne in der Nähe des Burgabschnitts und die Start-Ziel-Gerade sind am teuersten

Kindertickets: ermäßigt für 2- bis 16-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen, was diesen Grand Prix zu einer der familienfreundlicheren Stationen im Kalender macht

F1 Experiences Tribünenpakete: ab etwa 899 Dollar , inklusive Extras wie einem exklusiven Spaziergang durch die Boxengasse und einem Foto mit der Meisterschaftstrophäe

Formel 1 Paddock Club: 6.499 Dollar für drei Tage, der günstigste Zugang zum Paddock Club der gesamten Saison 2026, inklusive Gourmet-Verpflegung, offener Bars und täglicher Boxengassen-Spaziergänge

Legend-Pakete: bis zu 9.600 Dollar , zusätzlich mit einem VIP-Paddock-Pass zum kompletten Paddock-Club-Erlebnis

Wenn ihr auf der Suche nach dem niedrigstmöglichen Preis seid, schaut zuerst bei StubHub vorbei, denn Wiederverkaufspreise können mit näher rückendem Rennen unter den Nennwert fallen. Tribünen lohnen in Baku das Upgrade, da die Sicht in den General-Admission-Bereichen auf einem Stadtkurs eingeschränkt ist. Beachtet, dass alle Veranstalterpreise die aserbaidschanische Mehrwertsteuer von 18 % enthalten.

Alles, was ihr über den Aserbaidschan-F1-GP wissen müsst

Der Große Preis von Aserbaidschan gehört seit 2017 zum Formel-1-Kalender, ein Jahr nachdem Baku die Weltmeisterschaft 2016 erstmals unter dem Banner des Europa-Grand-Prix ausgetragen hatte. In weniger als einem Jahrzehnt hat sich das Rennen den Ruf als großer Chaos-Garant des Sports erarbeitet. Neustarts, Safety-Cars, Reifendramen und unerwartete Podestplätze sind hier zur Norm geworden, und die Ausgabe 2026 ist das zehnte Mal, dass F1-Autos sich ihren Weg durch die aserbaidschanische Hauptstadt bahnen.

Das Rennen 2026 bringt zusätzliche Spannung mit sich. Es ist das erste Baku-Event in der neuen Reglement-Ära der Formel 1, mit leichteren, agileren Autos, nachhaltigen Kraftstoffen und einem erweiterten Feld. Deshalb kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wer schnell sein wird, wenn das Fahrerlager im September anreist. Verstappen gewann hier 2025, doch Baku hat ein Faible für Überraschungssieger, von Daniel Ricciardos Comeback 2017 bis zu Sergio Perez' wiederholten Heldentaten auf Stadtkursen.

Das Rennwochenende hat außerdem weit mehr zu bieten als nur Action auf der Strecke. Das Event 2026 bietet ein Headliner-Konzert der Indie-Pop-Band Glass Animals als Teil des Unterhaltungsprogramms, und die Stadt selbst wird zu einem großen Fanfestival. Der September in Baku bringt angenehme Temperaturen um 27 Grad Celsius mit sich, ideal, um zwischen den Sessions die zum UNESCO-Welterbe gehörende Altstadt, die Uferpromenade und die berühmten Flame Towers zu erkunden.

Alles, was ihr über den Baku City Circuit wissen müsst

Der Baku City Circuit ist ein 6,003 Kilometer langer Stadtkurs im Zentrum von Baku, Aserbaidschan, mit 20 Kurven und einer der längsten Vollgaspassagen der Formel 1. Die von Hermann Tilke entworfene Strecke verläuft entlang des westlichen Ufers des Kaspischen Meeres und verengt sich zwischen Kurve 7 und Kurve 8 im Burgabschnitt auf nur 7,6 Meter, kaum breit genug für drei Autos nebeneinander. Genau diese Kombination aus engen, gnadenlosen Mauern und großen Windschatten-Möglichkeiten sorgt dafür, dass Baku so viel Drama produziert.

Für Zuschauer ist das Layout ein Geschenk. Weil die Strecke durch das Stadtzentrum führt, sind die meisten Tribünen zu Fuß von Hotels, Restaurants und Metrostationen erreichbar, und Fans genießen auf der einen Seite den Blick auf mittelalterliche Festungsmauern und auf der anderen Seite auf glänzende moderne Türme. Die Tribünen Azneft, Sahil, Mugham und Absheron gehören zu den beliebtesten, da sie Sicht auf die Videowände und auf harte Bremszonen bieten, in denen Überholmanöver passieren.

Die Anreise ist unkompliziert. Der Heydar Aliyev International Airport liegt etwa 25 Minuten von der Strecke entfernt, und Bakus Metro- und Busnetz machen die Anfahrt am Renntag einfach. Die Tickets werden als praktische Print-at-Home-E-Tickets geliefert, sodass bei der Ankunft nichts abgeholt werden muss. Da das Rennen mindestens bis 2030 fest im Kalender steht und die Nachfrage mit jeder Saison steigt, ist der kluge Schritt ganz einfach: Sichert euch eure Tickets für den Aserbaidschan-F1-GP noch heute bei StubHub und beginnt mit der Planung eines unvergesslichen Wochenendes in Baku.