AC Mailand geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der späten Phase der vergangenen Saison kostete den Rossoneri in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League, und in der Folge verabschiedeten sich Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Mailand 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets 23. Aug. 2026 Torino gegen Mailand Stadio Olimpico Grande Torino (auswärts) Serie A Tickets 28.-30. Aug. 2026 Mailand gegen Venezia San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 6. Sep. 2026 Juventus gegen Mailand Allianz Stadium (auswärts) Serie A Tickets 12.-13. Sep. 2026 Lazio gegen Mailand Stadio Olimpico (auswärts) Serie A Tickets 20. Sep. 2026 Mailand gegen Lecce San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 11. Okt. 2026 Sassuolo gegen Mailand Mapei Stadium (auswärts) Serie A Tickets 18. Okt. 2026 Mailand gegen Atalanta San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 25. Okt. 2026 Udinese gegen Mailand Bluenergy Stadium (auswärts) Serie A Tickets Mi., 28. Okt. 2026 Mailand gegen Bologna San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 1. Nov. 2026 Mailand gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel) San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 8. Nov. 2026 Genua gegen Mailand Stadio Luigi Ferraris (auswärts) Serie A Tickets 22. Nov. 2026 Mailand gegen Frosinone San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 29. Nov. 2026 Cagliari gegen Mailand Unipol Domus (auswärts) Serie A Tickets 6. Dez. 2026 Mailand gegen Parma San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 13. Dez. 2026 Neapel gegen Mailand Stadio Diego Armando Maradona (auswärts) Serie A Tickets 20. Dez. 2026 Mailand gegen Como San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 3. Jan. 2027 Monza gegen Mailand U-Power Stadium (auswärts) Serie A Tickets Mi., 6. Jan. 2027 Mailand gegen Fiorentina San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 10. Jan. 2027 Roma gegen Mailand Stadio Olimpico (auswärts) Serie A Tickets 17. Jan. 2027 Mailand gegen Torino San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 24. Jan. 2027 Frosinone gegen Mailand Stadio Benito Stirpe (auswärts) Serie A Tickets 31. Jan. 2027 Mailand gegen Juventus San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 7. Feb. 2027 Bologna gegen Mailand Stadio Renato Dall'Ara (auswärts) Serie A Tickets 14. Feb. 2027 Inter gegen Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel) San Siro (auswärts, Inters Heimspiel) Serie A Tickets 21. Feb. 2027 Mailand gegen Genua San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 28. Feb. 2027 Como gegen Mailand Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Serie A Tickets 7. März 2027 Mailand gegen Cagliari San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 14. März 2027 Mailand gegen Sassuolo San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 21. März 2027 Atalanta gegen Mailand Gewiss Stadium (auswärts) Serie A Tickets 4. Apr. 2027 Mailand gegen Monza San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 11. Apr. 2027 Fiorentina gegen Mailand Stadio Artemio Franchi (auswärts) Serie A Tickets 18. Apr. 2027 Mailand gegen Neapel San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 25. Apr. 2027 Lecce gegen Mailand Stadio Via del Mare (auswärts) Serie A Tickets 2. Mai 2027 Mailand gegen Lazio San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 9. Mai 2027 Parma gegen Mailand Stadio Ennio Tardini (auswärts) Serie A Tickets 16. Mai 2027 Mailand gegen Roma San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets 23. Mai 2027 Venezia gegen Mailand Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts) Serie A Tickets 30. Mai 2027 Mailand gegen Udinese San Siro (Heimspiel) Serie A Tickets

So kauft ihr AC-Mailand-Tickets

Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufsstarts und Verfügbarkeit.

Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, diese Begegnungen sind über offizielle Kanäle normalerweise schnell ausverkauft.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.

Wie viel kosten AC-Mailand-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzkategorie und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise erzielen.

Normale Eintrittskarten und Plätze im Oberrang sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.

Premiumplätze und Positionen direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Partien.

Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für Last-Minute- oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.

Prüft das offizielle Portal des Klubs auf die neuesten bestätigten Preise, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Was von AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist

Mailands Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, ließ in der Schlussphase stark nach, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Kaderplaner Geoffrey Moncada verabschiedeten sich alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim, der nach nur 63 Spielen an der Seitenlinie von Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und soll nach einer turbulenten Sommerpause den Neuaufbau vorantreiben. In dieser Saison spielt der Klub in der Europa League statt in der Champions League, dazu zählen auch zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen Titelverteidiger Inter zu den herausragenden Spielen der Saison.

Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Plätzen noch immer das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Mailand und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Finals im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar zudem Austragungsort der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.



