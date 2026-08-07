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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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So kaufst du Tickets für den AC Mailand 2026/27: Serie-A-Preise, Spielplan und mehr

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Tickets
Italien Serie A
AC Mailand

Allegri ist raus, Amorim ist drin. Der Neuaufbau des AC Mailand beginnt jetzt. Sichert euch eure Tickets für die Serie-A-Saison 2026/27.

AC Mailand geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der späten Phase der vergangenen Saison kostete den Rossoneri in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League, und in der Folge verabschiedeten sich Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Mailand 2026/27

Datum & Uhrzeit

Spiel

Spielort

Wettbewerb

Tickets

23. Aug. 2026

Torino gegen Mailand

Stadio Olimpico Grande Torino (auswärts)

Serie A

Tickets

28.-30. Aug. 2026

Mailand gegen Venezia

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

6. Sep. 2026

Juventus gegen Mailand

Allianz Stadium (auswärts)

Serie A

Tickets

12.-13. Sep. 2026

Lazio gegen Mailand

Stadio Olimpico (auswärts)

Serie A

Tickets

20. Sep. 2026

Mailand gegen Lecce

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

11. Okt. 2026

Sassuolo gegen Mailand

Mapei Stadium (auswärts)

Serie A

Tickets

18. Okt. 2026

Mailand gegen Atalanta

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

25. Okt. 2026

Udinese gegen Mailand

Bluenergy Stadium (auswärts)

Serie A

Tickets

Mi., 28. Okt. 2026

Mailand gegen Bologna

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

1. Nov. 2026

Mailand gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

8. Nov. 2026

Genua gegen Mailand

Stadio Luigi Ferraris (auswärts)

Serie A

Tickets

22. Nov. 2026

Mailand gegen Frosinone

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

29. Nov. 2026

Cagliari gegen Mailand

Unipol Domus (auswärts)

Serie A

Tickets

6. Dez. 2026

Mailand gegen Parma

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

13. Dez. 2026

Neapel gegen Mailand

Stadio Diego Armando Maradona (auswärts)

Serie A

Tickets

20. Dez. 2026

Mailand gegen Como

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

3. Jan. 2027

Monza gegen Mailand

U-Power Stadium (auswärts)

Serie A

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027

Mailand gegen Fiorentina

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

10. Jan. 2027

Roma gegen Mailand

Stadio Olimpico (auswärts)

Serie A

Tickets

17. Jan. 2027

Mailand gegen Torino

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

24. Jan. 2027

Frosinone gegen Mailand

Stadio Benito Stirpe (auswärts)

Serie A

Tickets

31. Jan. 2027

Mailand gegen Juventus

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

7. Feb. 2027

Bologna gegen Mailand

Stadio Renato Dall'Ara (auswärts)

Serie A

Tickets

14. Feb. 2027

Inter gegen Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel)

San Siro (auswärts, Inters Heimspiel)

Serie A

Tickets

21. Feb. 2027

Mailand gegen Genua

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

28. Feb. 2027

Como gegen Mailand

Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)

Serie A

Tickets

7. März 2027

Mailand gegen Cagliari

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

14. März 2027

Mailand gegen Sassuolo

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

21. März 2027

Atalanta gegen Mailand

Gewiss Stadium (auswärts)

Serie A

Tickets

4. Apr. 2027

Mailand gegen Monza

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

11. Apr. 2027

Fiorentina gegen Mailand

Stadio Artemio Franchi (auswärts)

Serie A

Tickets

18. Apr. 2027

Mailand gegen Neapel

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

25. Apr. 2027

Lecce gegen Mailand

Stadio Via del Mare (auswärts)

Serie A

Tickets

2. Mai 2027

Mailand gegen Lazio

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

9. Mai 2027

Parma gegen Mailand

Stadio Ennio Tardini (auswärts)

Serie A

Tickets

16. Mai 2027

Mailand gegen Roma

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

23. Mai 2027

Venezia gegen Mailand

Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts)

Serie A

Tickets

30. Mai 2027

Mailand gegen Udinese

San Siro (Heimspiel)

Serie A

Tickets

So kauft ihr AC-Mailand-Tickets

  • Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufsstarts und Verfügbarkeit.
  • Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, diese Begegnungen sind über offizielle Kanäle normalerweise schnell ausverkauft.
  • Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.

Wie viel kosten AC-Mailand-Tickets?

  • Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzkategorie und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise erzielen.
  • Normale Eintrittskarten und Plätze im Oberrang sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.
  • Premiumplätze und Positionen direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Partien.
  • Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für Last-Minute- oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.

Prüft das offizielle Portal des Klubs auf die neuesten bestätigten Preise, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Was von AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist

Mailands Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, ließ in der Schlussphase stark nach, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Kaderplaner Geoffrey Moncada verabschiedeten sich alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim, der nach nur 63 Spielen an der Seitenlinie von Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und soll nach einer turbulenten Sommerpause den Neuaufbau vorantreiben. In dieser Saison spielt der Klub in der Europa League statt in der Champions League, dazu zählen auch zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen Titelverteidiger Inter zu den herausragenden Spielen der Saison.

Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Plätzen noch immer das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Mailand und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Finals im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar zudem Austragungsort der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.


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