AC Mailand geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der späten Phase der vergangenen Saison kostete den Rossoneri in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League, und in der Folge verabschiedeten sich Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.
Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Mailand 2026/27
Datum & Uhrzeit
Spiel
Spielort
Wettbewerb
Tickets
23. Aug. 2026
Torino gegen Mailand
Stadio Olimpico Grande Torino (auswärts)
Serie A
28.-30. Aug. 2026
Mailand gegen Venezia
San Siro (Heimspiel)
Serie A
6. Sep. 2026
Juventus gegen Mailand
Allianz Stadium (auswärts)
Serie A
12.-13. Sep. 2026
Lazio gegen Mailand
Stadio Olimpico (auswärts)
Serie A
20. Sep. 2026
Mailand gegen Lecce
San Siro (Heimspiel)
Serie A
11. Okt. 2026
Sassuolo gegen Mailand
Mapei Stadium (auswärts)
Serie A
18. Okt. 2026
Mailand gegen Atalanta
San Siro (Heimspiel)
Serie A
25. Okt. 2026
Udinese gegen Mailand
Bluenergy Stadium (auswärts)
Serie A
Mi., 28. Okt. 2026
Mailand gegen Bologna
San Siro (Heimspiel)
Serie A
1. Nov. 2026
Mailand gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)
San Siro (Heimspiel)
Serie A
8. Nov. 2026
Genua gegen Mailand
Stadio Luigi Ferraris (auswärts)
Serie A
22. Nov. 2026
Mailand gegen Frosinone
San Siro (Heimspiel)
Serie A
29. Nov. 2026
Cagliari gegen Mailand
Unipol Domus (auswärts)
Serie A
6. Dez. 2026
Mailand gegen Parma
San Siro (Heimspiel)
Serie A
13. Dez. 2026
Neapel gegen Mailand
Stadio Diego Armando Maradona (auswärts)
Serie A
20. Dez. 2026
Mailand gegen Como
San Siro (Heimspiel)
Serie A
3. Jan. 2027
Monza gegen Mailand
U-Power Stadium (auswärts)
Serie A
Mi., 6. Jan. 2027
Mailand gegen Fiorentina
San Siro (Heimspiel)
Serie A
10. Jan. 2027
Roma gegen Mailand
Stadio Olimpico (auswärts)
Serie A
17. Jan. 2027
Mailand gegen Torino
San Siro (Heimspiel)
Serie A
24. Jan. 2027
Frosinone gegen Mailand
Stadio Benito Stirpe (auswärts)
Serie A
31. Jan. 2027
Mailand gegen Juventus
San Siro (Heimspiel)
Serie A
7. Feb. 2027
Bologna gegen Mailand
Stadio Renato Dall'Ara (auswärts)
Serie A
14. Feb. 2027
Inter gegen Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel)
San Siro (auswärts, Inters Heimspiel)
Serie A
21. Feb. 2027
Mailand gegen Genua
San Siro (Heimspiel)
Serie A
28. Feb. 2027
Como gegen Mailand
Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)
Serie A
7. März 2027
Mailand gegen Cagliari
San Siro (Heimspiel)
Serie A
14. März 2027
Mailand gegen Sassuolo
San Siro (Heimspiel)
Serie A
21. März 2027
Atalanta gegen Mailand
Gewiss Stadium (auswärts)
Serie A
4. Apr. 2027
Mailand gegen Monza
San Siro (Heimspiel)
Serie A
11. Apr. 2027
Fiorentina gegen Mailand
Stadio Artemio Franchi (auswärts)
Serie A
18. Apr. 2027
Mailand gegen Neapel
San Siro (Heimspiel)
Serie A
25. Apr. 2027
Lecce gegen Mailand
Stadio Via del Mare (auswärts)
Serie A
2. Mai 2027
Mailand gegen Lazio
San Siro (Heimspiel)
Serie A
9. Mai 2027
Parma gegen Mailand
Stadio Ennio Tardini (auswärts)
Serie A
16. Mai 2027
Mailand gegen Roma
San Siro (Heimspiel)
Serie A
23. Mai 2027
Venezia gegen Mailand
Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts)
Serie A
30. Mai 2027
Mailand gegen Udinese
San Siro (Heimspiel)
Serie A
So kauft ihr AC-Mailand-Tickets
- Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufsstarts und Verfügbarkeit.
- Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, diese Begegnungen sind über offizielle Kanäle normalerweise schnell ausverkauft.
- Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.
Wie viel kosten AC-Mailand-Tickets?
- Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzkategorie und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise erzielen.
- Normale Eintrittskarten und Plätze im Oberrang sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.
- Premiumplätze und Positionen direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Partien.
- Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für Last-Minute- oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.
Prüft das offizielle Portal des Klubs auf die neuesten bestätigten Preise, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.
Was von AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist
Mailands Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, ließ in der Schlussphase stark nach, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Kaderplaner Geoffrey Moncada verabschiedeten sich alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.
Die Eigentümer RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim, der nach nur 63 Spielen an der Seitenlinie von Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und soll nach einer turbulenten Sommerpause den Neuaufbau vorantreiben. In dieser Saison spielt der Klub in der Europa League statt in der Champions League, dazu zählen auch zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen Titelverteidiger Inter zu den herausragenden Spielen der Saison.
Geschichte des San Siro
Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Plätzen noch immer das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Mailand und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Finals im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar zudem Austragungsort der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.