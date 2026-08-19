Club América, der erfolgreichste und wohlhabendste Klub der Liga MX, will sich in dieser Saison nach schwierigen zwölf Monaten zurückmelden, und ihr könnt in Mexiko-Stadt dabei sein, wenn das Team den Rasen betritt.

Vor diesen schwierigen Zeiten gegen Ende des Jahres 2025 und zu Beginn von 2026 war Las Águilas (Die Adler) noch im Höhenflug, gewann drei Titel in Folge (Apertura 2024 & 2025 sowie Clausura 2025) und wurde in der Clausura 2025 Zweiter.

Neben einer Reihe von Weltklassespielern wie Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez und Raphael Veiga haben Besucher von Heimspielen von Club América zusätzlich die Möglichkeit, eines der ikonischsten Stadien der Welt zu betreten: das Estadio Azteca.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für Spiele von Club América sichern könnt, einschließlich Kaufmöglichkeiten, Preisen und mehr.

Kommende Spiele von Club America

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 21. Aug. (21 Uhr) Liga MX: FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, USA) Tickets Sa., 29. Aug. (19 Uhr) Liga MX: Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 5. Sep. (19 Uhr) Liga MX: Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 12. Sep. (TBC) Liga MX: Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 19. Sep. (21 Uhr) Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets So., 27. Sep. (21 Uhr) Liga MX: Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Tickets Sa., 10. Okt. (21 Uhr) Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 17. Okt. (19 Uhr) Liga MX: Club León vs Club America León Stadium (León) Tickets

So kauft ihr Tickets für Club America

Offizielle Heimtickets für Club América können digital über die Fanki App oder Fanki.com gekauft werden, die als wichtigste offizielle Ticketplattform des Klubs dient. Der Vorverkauf startet in der Regel in der Woche des Spiels, üblicherweise drei bis sieben Tage vor dem Anpfiff.

Tickets können am Spieltag manchmal auch direkt an der Stadionkasse des Estadio Azteca gekauft werden, sofern die Partie nicht ausverkauft ist. Wichtig ist dabei, dass die Stadionkasse Transaktionen digital per mobiler App abwickelt und nicht über physische Papiertickets oder Bargeld.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Club America auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets kaufen möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Club America?

Offizielle Tickets für reguläre Heimspiele von Club América in der Liga MX im Estadio Azteca kosten in der Regel zwischen 675 MXN und 3.500 MXN (35 US-Dollar bis 200 US-Dollar). Exklusive Hospitality-Erlebnisse können jedoch deutlich teurer sein und bis zu 9.000 MXN (475 US-Dollar) kosten.

Die Preise zum Nennwert schwanken dynamisch je nach Profil des Gegners, wobei historische Rivalenduelle wie der Clásico Nacional gegen Chivas de Guadalajara die Grundpreise nach oben treiben.

Für weitere Informationen oder die aktuelle Verfügbarkeit solltet ihr das offizielle Ticketportal des Klubs oder Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub im Blick behalten.

Alles, was ihr über das Estadio Azteca wissen müsst

Das Estadio Azteca, das aus Sponsoringgründen offiziell Estadio Banorte heißt, ist ein Fußballstadion in Coyoacán, Mexiko-Stadt.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1966 ist es die reguläre Heimspielstätte des Liga-MX-Teams Club America, zeitweise auch von Cruz Azul, sowie der mexikanischen Nationalmannschaft. Mit einer Kapazität von 87.523 Zuschauern ist es das größte Stadion Lateinamerikas und das achtgrößte Fußballstadion der Welt.

Das Azteca war bekanntlich Austragungsort der WM-Endspiele 1970 und 1986 und schrieb im Sommer Geschichte, obwohl es nicht das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausrichtete, als es als einziges Stadion Spiele bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften austrug.

Rekorde und Statistiken von Club America

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) ist der erfolgreichste und meistdekorierte Klub in der Geschichte des mexikanischen Fußballs und hält den Rekord für die meisten nationalen Meistertitel und internationalen Klubtrophäen in der CONCACAF-Region.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Liga MX: 16 Titel (nationaler Rekord aller Zeiten)

Copa México: 6 Titel (nationaler Rekord aller Zeiten)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 Titel (geteilter regionaler Rekord)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Meiste Tore: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Bestmarken aller Zeiten

Club América führt die historische Ewige Tabelle der Liga MX bei den meisten Siegen insgesamt, den meisten gesammelten Punkten und den meisten erzielten Toren an.

Noch nie abgestiegen

Club America ist eine von nur zwei Mannschaften, die nie in die zweite mexikanische Liga abgestiegen sind, die andere ist Chivas.



