Der Liga-MX-Klub CD Guadalajara, im Volksmund als Chivas bekannt, hat zwar seit fast einem Jahrzehnt keinen Titel mehr gewonnen, doch das hält die Fans nicht davon ab, von Ruhm zu träumen. Ihr könnt euch den leidenschaftlichen Rojiblancos im Estadio Akron anschließen und packende Fußball-Action aus Mexiko erleben, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Chivas verfügt über eine der größten Fangemeinden der Welt. Der Klub genießt nicht nur enorme Unterstützung unter mexikanischen Fußballfans, sondern wird auch jenseits der Grenze in den Vereinigten Staaten von riesigen Anhängerscharen angefeuert.

Mit epischen Liga-MX-Duellen, darunter das ultimative Derby, der Clásico Nacional (CD Guadalajara gegen Club America), das noch bevorsteht, ist dies die perfekte Gelegenheit, alles zu genießen, was die mexikanische Fußballszene zu bieten hat.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für Spiele von CD Guadalajara sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Chivas Guadalajara

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (17.07 Uhr) Chivas gegen Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tickets Sa., 29. Aug. (17 Uhr) CF Pachuca gegen Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Tickets Sa., 5. Sep. (17 Uhr) Atlético de San Luis gegen Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Tickets So., 13. Sep. (18 Uhr) Chivas gegen Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tickets Sa., 19. Sep. (21 Uhr) Club América gegen Chivas Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets Sa., 26. Sep. (17.07 Uhr) Chivas gegen Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tickets Sa., 10. Okt. (19 Uhr) Atlas FC gegen Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Tickets Sa., 17. Okt. (17.07 Uhr) Chivas gegen Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tickets Di., 20. Okt. (21.07 Uhr) Chivas gegen Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tickets

So kauft ihr Tickets für Chivas Guadalajara

Um offizielle Tickets für Heimspiele von Chivas Guadalajara zu kaufen, müsst ihr sie online über Boletomóvil erwerben, den exklusiven offiziellen Ticketpartner des Klubs. Die hier gekauften Tickets sind vollständig digital, verifiziert und direkt mit den Zugangsscannern des Stadions verknüpft.

Sollten nach dem Online-Verkaufsfenster noch Tickets übrig sein, können diese in den Tagen vor dem Spieltag direkt an den physischen Ticketschaltern im Estadio Akron gekauft werden.

Wegen der hohen lokalen Nachfrage sind Topspiele wie der Clásico Nacional gegen Club América jedoch häufig schon online komplett ausverkauft, bevor die physischen Schalter überhaupt öffnen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Chivas-Spiele auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die noch kurzfristig an Tickets kommen möchten.

Wie viel kosten Tickets für Chivas Guadalajara?

Tickets für Chivas de Guadalajara beginnen bei normalen Liga-MX-Spielen der regulären Saison in der Regel bei 25 bis 50 USD.

Bei Spielen mit besonders viel auf dem Spiel, etwa beim 'El Clásico Nacional' gegen Club América oder bei Liguilla-Playoff-Partien, steigen die Preise wegen der enormen Nachfrage häufig auf 250+ USD.

Der Sitzplan im Estadio Akron ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: die Unterrang-Ebene (Tribuna 1 / T1) und die Oberrang-Ebene (Tribuna 2 / T2). Die teureren Plätze befinden sich in T1.

Sonderangebot für Studenten: Wenn ihr als Studenten zum Estadio Akron reist, bietet Chivas gelegentlich am Spieltag ein Sonderangebot mit Tickets im unteren südlichen Endblock für 10 USD für die ersten 1.000 Studenten an, die an der Stadionkasse einen gültigen Ausweis vorlegen.

Haltet für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder prüft auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Estadio Akron wissen müsst

Das Estadio Akron, früher bekannt als Estadio Omnilife und Estadio Chivas, ist ein Mehrzweckstadion in Zapopan in der Nähe von Guadalajara.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 ist es die Heimstätte des Liga-MX-Klubs CD Guadalajara, auch bekannt als Chivas.

Neben Fußball fanden im Estadio Akron auch verschiedene andere Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen statt.

Unter anderem Elton John, Coldplay, The Weeknd und Shakira gaben dort bereits Konzerte, und die mexikanische Boxlegende Canelo Alvarez kämpfte 2023 im Stadion gegen John Ryder.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 betrug die Kapazität des Estadio Akron 48.000. Dort fanden vier Gruppenspiele statt, darunter Uruguay gegen Spanien.

Rekorde und Statistiken von Chivas Guadalajara

Club Deportivo Guadalajara, weithin bekannt als Chivas, ist einer der traditionsreichsten und erfolgreichsten Fußballklubs in der Geschichte Mexikos. Der Klub ist weltweit für seine strikte, kompromisslose Tradition bekannt, nur mexikanische Spieler einzusetzen, und ist damit eine große Quelle des nationalen Stolzes.

Vereinstitel und Trophäen-Highlights

Liga-MX-Titel (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

CONCACAF Champions League (2): 1962, 2018

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Meiste Tore: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Der perfekte Start

Chivas hält den Liga-MX-Rekord für die längste Siegesserie zu Beginn einer einzelnen Saison, nachdem der Klub zu Beginn des Wettbewerbs Bicentenario 2010 acht Siege in Folge eingefahren hatte.

Die Ära von El Campeonísimo (1956–1965)

Das absolute goldene Zeitalter des Klubs kam, als Chivas den mexikanischen Fußball klar dominierte und in neun Jahren sieben Meistertitel gewann, darunter eine unglaubliche Serie von vier Titeln nacheinander zwischen 1958 und 1962. Diese legendäre Mannschaft ging mit dem Klub auf historische Welttourneen und stellte ihre rein mexikanische Identität direkt gegen europäische Größen wie Barcelona auf die Probe.







