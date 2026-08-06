Chelsea geht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Er wurde nach einer chaotischen Spielzeit geholt, in der Enzo Maresca entlassen wurde, Liam Rosenior gerade einmal knapp drei Monate blieb und der Klub enttäuschend auf Platz 10 landete, ohne sich in dieser Saison für den Europapokal zu qualifizieren. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Stamford Bridge zu bekommen.
Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|Mo., 24. Aug. 2026, 20:00 Uhr
|Fulham vs. Chelsea
|Craven Cottage (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Aug. 2026, 14:00 Uhr
|Chelsea vs. Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|So., 6. Sep. 2026, 16:30 Uhr
|Arsenal vs. Chelsea
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Hull City
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Fr., 18. Sep. 2026, 20:00 Uhr
|Brentford vs. Chelsea
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Bournemouth
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr
|Chelsea vs. Manchester United
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Sunderland vs. Chelsea
|Stadium of Light (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Leeds United
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Nottingham Forest vs. Chelsea
|The City Ground (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Chelsea vs. Crystal Palace
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Liverpool
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Manchester City vs. Chelsea
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Aston Villa
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Coventry City vs. Chelsea
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Ipswich Town vs. Chelsea
|Portman Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Newcastle United
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Crystal Palace vs. Chelsea
|Selhurst Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Sunderland
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Leeds United vs. Chelsea
|Elland Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Nottingham Forest
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester United vs. Chelsea
|Old Trafford (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs. Chelsea
|St James' Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Ipswich Town
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Aston Villa vs. Chelsea
|Villa Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Chelsea vs. Coventry City
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Arsenal
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr
|Hull City vs. Chelsea
|MKM Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Fulham
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion vs. Chelsea
|American Express Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Manchester City
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Chelsea
|Anfield (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs. Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Everton
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Bournemouth vs. Chelsea
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Chelsea vs. Brentford
|Stamford Bridge (Heim)
|Premier League
|Tickets
So kauft ihr Chelsea-Tickets
Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang vor einem breiteren Verkauf erhalten. Besonders hoch ist die Nachfrage bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United. Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, an Tickets für die Stamford Bridge zu kommen.
Was kosten Chelsea-Tickets?
Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei für die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge fällig werden. Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf der offiziellen Website von Chelsea geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.
Die Preise auf dem Sekundärmarkt auf Plattformen wie StubHub schwanken je nach Nachfrage und können in den Tagen vor einem großen Spiel stark ansteigen.
Stamford Bridge
Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was sie zu einem der ältesten noch genutzten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans und ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea. Dem engen, kompakten Rund wird oft zugeschrieben, an Europapokalabenden eine der intensiveren Atmosphären der Premier League zu erzeugen. Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Eigentümern des Klubs diskutiert, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und die Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimat von Chelsea.