Chelsea geht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Er wurde nach einer chaotischen Spielzeit geholt, in der Enzo Maresca entlassen wurde, Liam Rosenior gerade einmal knapp drei Monate blieb und der Klub enttäuschend auf Platz 10 landete, ohne sich in dieser Saison für den Europapokal zu qualifizieren. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Stamford Bridge zu bekommen.

Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Mo., 24. Aug. 2026, 20:00 Uhr Fulham vs. Chelsea Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Aug. 2026, 14:00 Uhr Chelsea vs. Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets So., 6. Sep. 2026, 16:30 Uhr Arsenal vs. Chelsea Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Hull City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Fr., 18. Sep. 2026, 20:00 Uhr Brentford vs. Chelsea Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Bournemouth Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Everton vs. Chelsea Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr Chelsea vs. Manchester United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Sunderland vs. Chelsea Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Leeds United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Nottingham Forest vs. Chelsea The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Chelsea vs. Crystal Palace Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Liverpool Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Manchester City vs. Chelsea Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Aston Villa Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Coventry City vs. Chelsea Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Ipswich Town vs. Chelsea Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Newcastle United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Crystal Palace vs. Chelsea Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Sunderland Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Leeds United vs. Chelsea Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Nottingham Forest Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Manchester United vs. Chelsea Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Newcastle United vs. Chelsea St James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Ipswich Town Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Aston Villa vs. Chelsea Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Chelsea vs. Coventry City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Arsenal Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr Hull City vs. Chelsea MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Fulham Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion vs. Chelsea American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Manchester City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Chelsea Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs. Everton Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Bournemouth vs. Chelsea Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Chelsea vs. Brentford Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets

So kauft ihr Chelsea-Tickets

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang vor einem breiteren Verkauf erhalten. Besonders hoch ist die Nachfrage bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United. Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, an Tickets für die Stamford Bridge zu kommen.

Was kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei für die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge fällig werden. Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf der offiziellen Website von Chelsea geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Die Preise auf dem Sekundärmarkt auf Plattformen wie StubHub schwanken je nach Nachfrage und können in den Tagen vor einem großen Spiel stark ansteigen.

Stamford Bridge

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was sie zu einem der ältesten noch genutzten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans und ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea. Dem engen, kompakten Rund wird oft zugeschrieben, an Europapokalabenden eine der intensiveren Atmosphären der Premier League zu erzeugen. Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Eigentümern des Klubs diskutiert, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und die Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimat von Chelsea.