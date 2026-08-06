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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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So kaufst du Tickets für Chelsea 2026/27: Premier-League-Spielplan, FA-Cup-Preise und Champions-League-Informationen

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FC Chelsea
Premier League

So könnt ihr Chelsea in dieser Saison live in Aktion sehen

Chelsea geht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Er wurde nach einer chaotischen Spielzeit geholt, in der Enzo Maresca entlassen wurde, Liam Rosenior gerade einmal knapp drei Monate blieb und der Klub enttäuschend auf Platz 10 landete, ohne sich in dieser Saison für den Europapokal zu qualifizieren. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Stamford Bridge zu bekommen.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Mo., 24. Aug. 2026, 20:00 UhrFulham vs. ChelseaCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Aug. 2026, 14:00 UhrChelsea vs. Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 6. Sep. 2026, 16:30 UhrArsenal vs. ChelseaEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Hull CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Fr., 18. Sep. 2026, 20:00 UhrBrentford vs. ChelseaGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. BournemouthStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrEverton vs. ChelseaHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Tottenham HotspurStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 UhrChelsea vs. Manchester UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrSunderland vs. ChelseaStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Leeds UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrNottingham Forest vs. ChelseaThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrChelsea vs. Crystal PalaceStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. LiverpoolStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrManchester City vs. ChelseaEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Aston VillaStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrCoventry City vs. ChelseaCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrIpswich Town vs. ChelseaPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Newcastle UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrCrystal Palace vs. ChelseaSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. SunderlandStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrLeeds United vs. ChelseaElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Nottingham ForestStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrManchester United vs. ChelseaOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrNewcastle United vs. ChelseaSt James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Ipswich TownStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrAston Villa vs. ChelseaVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrChelsea vs. Coventry CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrChelsea vs. ArsenalStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 16:00 UhrHull City vs. ChelseaMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. FulhamStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs. ChelseaAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Manchester CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. ChelseaAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs. ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrChelsea vs. EvertonStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrBournemouth vs. ChelseaVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrChelsea vs. BrentfordStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets

So kauft ihr Chelsea-Tickets

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang vor einem breiteren Verkauf erhalten. Besonders hoch ist die Nachfrage bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United. Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, an Tickets für die Stamford Bridge zu kommen.

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Was kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei für die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge fällig werden. Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf der offiziellen Website von Chelsea geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

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Die Preise auf dem Sekundärmarkt auf Plattformen wie StubHub schwanken je nach Nachfrage und können in den Tagen vor einem großen Spiel stark ansteigen.

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Stamford Bridge

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was sie zu einem der ältesten noch genutzten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans und ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea. Dem engen, kompakten Rund wird oft zugeschrieben, an Europapokalabenden eine der intensiveren Atmosphären der Premier League zu erzeugen. Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Eigentümern des Klubs diskutiert, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und die Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimat von Chelsea.

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