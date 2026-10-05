So kaufst du Tickets für Celtics gegen Pistons: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Boston Celtics reisen für ein intensives Eastern-Conference-Basketballduell in der Little Caesars Arena zu den Detroit Pistons. Boston verfügt über ein Kader von Meisterschaftsformat mit unermüdlicher Scoring-Qualität, während Detroit einen dynamischen jungen Kern aufbietet, der auf eigenem Parkett das Tempo hochhalten will.

GOAL liefert alle Details, die Sie brauchen, um sich noch heute Ihre Plätze zu sichern. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Spieldaten, Informationen zum Austragungsort, Details zum primären Ticketverkauf und Optionen auf dem Zweitmarkt zu erhalten.

Wann ist Celtics gegen Pistons?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 20. Oktober 2026, 15:00 Uhr EST Boston Celtics bei den Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Tickets

Wo kann man Tickets für Celtics gegen Pistons kaufen?

Offizielle Einzeltickets für Heimspiele in der Little Caesars Arena werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der Detroit Pistons via Ticketmaster vertrieben.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Celtics gegen Pistons?

Primäre Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 40 $ bis 45 $ für Plätze im Oberrang.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Tickets der Einstiegskategorie bereits bei 36 $ bis 37 $ für Plätze im Oberrang.

Alles, was Sie über Celtics gegen Pistons wissen müssen

Für den Besuch eines Spiels in der Little Caesars Arena sollten einige wichtige Richtlinien des Veranstaltungsorts beachtet werden, um am Spieltag einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten: