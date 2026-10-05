So kaufst du Tickets für Celtics gegen Pistons: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Boston Celtics reisen für ein intensives Eastern-Conference-Basketballduell in der Little Caesars Arena zu den Detroit Pistons. Boston verfügt über ein Kader von Meisterschaftsformat mit unermüdlicher Scoring-Qualität, während Detroit einen dynamischen jungen Kern aufbietet, der auf eigenem Parkett das Tempo hochhalten will.
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Wann ist Celtics gegen Pistons?
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Tickets
20. Oktober 2026, 15:00 Uhr EST
Boston Celtics bei den Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
Wo kann man Tickets für Celtics gegen Pistons kaufen?
Offizielle Einzeltickets für Heimspiele in der Little Caesars Arena werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der Detroit Pistons via Ticketmaster vertrieben.
Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für Celtics gegen Pistons?
Primäre Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 40 $ bis 45 $ für Plätze im Oberrang.
Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Tickets der Einstiegskategorie bereits bei 36 $ bis 37 $ für Plätze im Oberrang.
Alles, was Sie über Celtics gegen Pistons wissen müssen
Für den Besuch eines Spiels in der Little Caesars Arena sollten einige wichtige Richtlinien des Veranstaltungsorts beachtet werden, um am Spieltag einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten:
- Standort der Arena & Öffnung der Türen: Das Spiel findet in der Little Caesars Arena in Detroit, Michigan, statt. Die Türen der Arena öffnen in der Regel 90 Minuten vor dem angesetzten Tip-off, sodass die Fans genügend Zeit haben, einzutreten, die Angebote im Umlaufbereich zu erkunden und ihre Plätze vor dem Aufwärmen der Spieler zu finden.
- Richtlinie für digitale Tickets: In der Little Caesars Arena gilt ein vollständig mobiles Ticketsystem. Alle Ticketinhaber müssen für den Einlass an den Sicherheitskontrollen gültige digitale Barcodes auf ihren mobilen Geräten vorzeigen.
- Taschenbeschränkungen: In der Arena gilt eine strenge Richtlinie, die große Rucksäcke, Handtaschen und Taschen mit harter Außenseite verbietet. Kleine Geldbörsen, Clutches und durchsichtige Taschen, die kleiner als 10,16 x 15,24 x 3,81 cm sind, sind erlaubt, während Medizin- oder Wickeltaschen verpflichtend kontrolliert werden.
- Bargeldlose Arena: Die Little Caesars Arena ist an allen Verkaufsständen, Merchandising-Standorten und Teamshops vollständig bargeldlos und akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten sowie mobile kontaktlose Zahlungen.
- Richtlinien für den Eintritt von Kindern: Kinder ab zwei Jahren müssen für den Zutritt ein gültiges Spielticket besitzen.