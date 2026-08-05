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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Book Borussia Dortmund Tickets

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So kaufst du Tickets für Borussia Dortmund 2026/27: Kommende Spiele, Bundesliga-Preise, Verlosungen und mehr

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Tickets
Bundesliga
Borussia Dortmund

So könnt ihr die deutschen Giganten in dieser Saison live erleben, Tickets sind ab sofort erhältlich

Die Bundesliga ist in Deutschland weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, mitreißende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballbegeisterten Fans gefüllt. Der Klub wurde achtmal Deutscher Meister und beendete die Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren viermal als Vizemeister.

Auf der ehrfurchtgebietenden „Gelben Wand“ zählt es zu den begehrtesten Optionen auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu ergattern. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für die Stufen der Südtribüne zu bekommen.

Borussia-Dortmund-TicketsJetzt buchen

Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & AnstoßzeitSpielWettbewerbTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrBorussia Dortmund vs. Hamburger SVBundesligaTickets
Di., 1. Sep., 19:45 UhrHamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs. Borussia DortmundDFB-PokalTickets
Sa., 5. Sep., 14:30 UhrTSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Sep., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. SC Paderborn 07BundesligaTickets
Sa., 19. Sep., 17:30 UhrVfB Stuttgart vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr1. FC Union Berlin vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. Eintracht FrankfurtBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 17:30 UhrFC Bayern München vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 7. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 14:30 UhrBorussia Mönchengladbach vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 28. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 14:30 UhrFC Schalke 04 vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Dez., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 14:30 UhrRB Leipzig vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr1. FC Köln vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 23. Jan., 14:30 UhrHamburger SV vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 30. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 14:30 UhrSC Paderborn 07 vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. VfB StuttgartBundesligaTickets
Sa., 20. Feb., 14:30 UhrSV Werder Bremen vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
Mi., 3. März, 19:30 UhrEintracht Frankfurt vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 6. März, 17:30 UhrBorussia Dortmund vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 13. März, 14:30 UhrSV Elversberg vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 20. März, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 14:30 UhrBayer 04 Leverkusen vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 14:30 UhrFC Augsburg vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. RB LeipzigBundesligaTickets
Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr1. FSV Mainz 05 vs. Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs. 1. FC KölnBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30 UhrSC Freiburg vs. Borussia DortmundBundesligaTickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets für 2026/27

Der BVB begrenzt seine Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach Veröffentlichung regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesligaspiele oft erschwinglicher, was es einfacher macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

  • Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Ihr müsst dafür ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft euch ein wichtiges Prioritätsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.
  • Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden. Diese bleiben meist etwas länger verfügbar als reguläre Sitzplätze, sind aber entsprechend teurer.
  • Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft die verlässlichste Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern, wobei die Tickets in eure digitale Wallet übertragen werden. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Klubseite startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Originalpreis zahlen wollt.

Borussia-Dortmund-TicketsJetzt buchen

Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets für 2025/26?

In der Saison 2026/27 liegen die Originalpreise für Erwachsene, wenn euch das seltene Kunststück gelingt, Spiel für Spiel direkt beim Klub zu kaufen, zwischen 19 € und 80 €. 

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Stadionbereich, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.

Auf Zweitmarkt-Plattformen für den Wiederverkauf beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € aufwärts.

Die Marktpreise schwanken stark je nach Gegner, also durch dynamische Preisgestaltung auf dem Zweitmarkt. Topspiele, insbesondere Der Klassiker gegen Bayern München oder ein hochkarätiges K.-o.-Spiel in der Champions League, erzielen Spitzenaufschläge, wobei die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln. 

Wie die meisten Bundesligisten bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, diese sind auf dem Zweitmarkt jedoch stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimstätte von Borussia Dortmund. 

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität mit Sitz- und Stehplätzen 81.365, bei Länderspielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die 24.454 Zuschauer fassende Südtribüne ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen Die Gelbe Wand, was „The Yellow Wall“ bedeutet.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park auch Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Länderspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

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Sich Plätze im ikonischen Stadion von Borussia Dortmund zu sichern, ist für Fußballpuristen, die leidenschaftliche Fankultur lieben, ein Erlebnis, das auf jede Wunschliste gehört. Wenn ihr vor den kommenden europäischen Spielen ein Wettprofil registrieren möchtet, solltet ihr darauf achten, dass euer Guthaben optimiert ist. Schaut euch unseren aktuellen Guide an, um den neuesten aktiven bet365-Bonuscode einzulösen und eure Gaming-Routine aufzuwerten.

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