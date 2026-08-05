Die Bundesliga ist in Deutschland weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, mitreißende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballbegeisterten Fans gefüllt. Der Klub wurde achtmal Deutscher Meister und beendete die Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren viermal als Vizemeister.

Auf der ehrfurchtgebietenden „Gelben Wand“ zählt es zu den begehrtesten Optionen auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu ergattern. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für die Stufen der Südtribüne zu bekommen.

Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & Anstoßzeit Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Bundesliga Tickets Di., 1. Sep., 19:45 Uhr Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs. Borussia Dortmund DFB-Pokal Tickets Sa., 5. Sep., 14:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Sep., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets Sa., 19. Sep., 17:30 Uhr VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr 1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 17:30 Uhr FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 7. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 28. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 14:30 Uhr FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Dez., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 14:30 Uhr RB Leipzig vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 23. Jan., 14:30 Uhr Hamburger SV vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 30. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 14:30 Uhr SC Paderborn 07 vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart Bundesliga Tickets Sa., 20. Feb., 14:30 Uhr SV Werder Bremen vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 19:30 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 13. März, 14:30 Uhr SV Elversberg vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 14:30 Uhr FC Augsburg vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Bundesliga Tickets Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr SC Freiburg vs. Borussia Dortmund Bundesliga Tickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets für 2026/27

Der BVB begrenzt seine Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach Veröffentlichung regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesligaspiele oft erschwinglicher, was es einfacher macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Ihr müsst dafür ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft euch ein wichtiges Prioritätsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.

Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden. Diese bleiben meist etwas länger verfügbar als reguläre Sitzplätze, sind aber entsprechend teurer.

Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden. Diese bleiben meist etwas länger verfügbar als reguläre Sitzplätze, sind aber entsprechend teurer. Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft die verlässlichste Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern, wobei die Tickets in eure digitale Wallet übertragen werden. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Klubseite startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Originalpreis zahlen wollt.

Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets für 2025/26?

In der Saison 2026/27 liegen die Originalpreise für Erwachsene, wenn euch das seltene Kunststück gelingt, Spiel für Spiel direkt beim Klub zu kaufen, zwischen 19 € und 80 €.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Stadionbereich, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.

Auf Zweitmarkt-Plattformen für den Wiederverkauf beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € aufwärts.

Die Marktpreise schwanken stark je nach Gegner, also durch dynamische Preisgestaltung auf dem Zweitmarkt. Topspiele, insbesondere Der Klassiker gegen Bayern München oder ein hochkarätiges K.-o.-Spiel in der Champions League, erzielen Spitzenaufschläge, wobei die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln.

Wie die meisten Bundesligisten bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, diese sind auf dem Zweitmarkt jedoch stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität mit Sitz- und Stehplätzen 81.365, bei Länderspielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die 24.454 Zuschauer fassende Südtribüne ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen Die Gelbe Wand, was „The Yellow Wall“ bedeutet.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park auch Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Länderspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

Sich Plätze im ikonischen Stadion von Borussia Dortmund zu sichern, ist für Fußballpuristen, die leidenschaftliche Fankultur lieben, ein Erlebnis, das auf jede Wunschliste gehört. Wenn ihr vor den kommenden europäischen Spielen ein Wettprofil registrieren möchtet, solltet ihr darauf achten, dass euer Guthaben optimiert ist. Schaut euch unseren aktuellen Guide an, um den neuesten aktiven bet365-Bonuscode einzulösen und eure Gaming-Routine aufzuwerten.