Wenn Sie Atlético-Madrid-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Wann spielt Atlético Madrid?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Mittwoch, 19. August 2026, 21:00 Uhr CET (bestätigt) Atlético Madrid vs. Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets Sonntag, 23. August 2026, 17:00 Uhr CET (bestätigt) Atlético Madrid vs. Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. September 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 19.-20. September 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 24.-25. Oktober 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 7.-8. November 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 5.-6. Dezember 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 12.-13. Dezember 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 9.-10. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Real Racing Club (letztes Spiel der ersten Saisonhälfte) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 16.-17. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 30.-31. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. Februar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 6.-7. März 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. März 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 10.-11. April 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 17.-18. April 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 1.-2. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 22.-23. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs. Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Wo kann man Atlético-Madrid-Tickets kaufen?

Der direkteste Weg zu Atlético-Madrid-Tickets führt über das offizielle Portal des Klubs, wo Mitglieder ein vorrangiges Vorverkaufsfenster erhalten, bevor der allgemeine Verkauf für die Öffentlichkeit startet. Atléticos Socios-Mitgliedschaftsmodell ist zugänglicher als das einiger LaLiga-Konkurrenten, und ein Beitritt kann Rabatte sowie früheren Zugang zu Plätzen für die größten Spiele ermöglichen.

Allerdings ist der offizielle freie Verkauf für stark nachgefragte Partien wie das Madrid-Derby, den Besuch von Barcelona oder ein K.o.-Duell in der Champions League in der Regel extrem schnell vergriffen, und bei weit über 150.000 Klubmitgliedern, die um ein Stadion mit etwas mehr als 70.000 Plätzen konkurrieren, gehen viele Fans über die offiziellen Kanäle leer aus.

Genau hier kommt der Zweitmarkt ins Spiel. StubHub ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich einen Platz im Riyadh Air Metropolitano zu sichern, mit Tickets in jeder Preiskategorie und für jeden Bereich des Stadions.

Wie viel kosten Atlético-Madrid-Tickets?

Die Ticketpreise im Riyadh Air Metropolitano variieren je nach Gegner und Stadionbereich stark, aber es gibt wirklich etwas für jedes Budget. Die günstigsten Tickets für normale LaLiga-Spiele gegen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld sind bereits ab etwa 30 Euro zu haben, was einen Besuch bei Atlético Madrid deutlich erschwinglicher macht als bei einigen anderen europäischen Superklubs.

Bei den Topspielen steigen die Preise deutlich an. Das Madrid-Derby gegen Real Madrid und der Besuch von Barcelona sind durchgehend die beiden schwierigsten und teuersten Tickets der gesamten Saison, wobei Plätze im Oberrang regelmäßig bei etwa 60 bis 90 Euro beginnen und für Sitze auf den Längsseiten sowie im Unterrang deutlich darüber liegen. K.o.-Spiele der Champions League im Metropolitano, einem Stadion, das bereits ein Finale im Europapokal ausgerichtet hat, bewegen sich in ähnlichen Preisregionen.

Die Dauerkartenpreise für 2026/27 reichen von etwa 290 Euro am günstigsten Ende (Oberrang) bis weit über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze im Unterrang an der Seitenlinie, wobei Einzeltickets für reisende Fans und jene, die sich nicht auf eine komplette Saison festlegen wollen, die flexibelste Option bleiben.

Die gute Nachricht für Schnäppchenjäger ist, dass der Zweitmarkt auf StubHub regelmäßig die konkurrenzfähigsten Preise auf dem Markt bietet, insbesondere bei Spielen, die noch weiter vom Spieltag entfernt sind. Früh zu kaufen und die Angebote im Blick zu behalten, wenn sie aktualisiert werden, ist durchweg der beste Weg, die günstigsten möglichen Atlético-Madrid-Tickets für das gewünschte Spiel zu finden.

Alles, was Sie über Atlético Madrid wissen müssen

Atlético Madrid, mit den Spitznamen Los Rojiblancos und Los Colchoneros, wurde 1903 gegründet und gehört seit weit über einem Jahrhundert neben Real Madrid und Barcelona zu den drei großen Kräften des spanischen Fußballs. Obwohl der Klub über weite Teile seiner Geschichte nur einen Bruchteil der finanziellen Mittel seiner beiden großen nationalen Rivalen zur Verfügung hatte, hat sich Atlético eine Identität aufgebaut, die auf Widerstandsfähigkeit, defensiver Disziplin und einer unübertroffenen Spieltagsatmosphäre beruht.

Diego Simeone ist seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2011 die prägende Figur der modernen Ära des Klubs. Unter seiner Führung gewann Atlético zweimal die LaLiga, holte mehrfach die Europa League und den UEFA-Superpokal und erreichte zwei Finals der Champions League. Simeone geht als einer der dienstältesten Trainer im Weltfußball in die Saison 2026/27, und seine Methoden bleiben das Fundament für alles, was der Klub auf dem Platz tut.

Abseits des Platzes hat sich die Eigentümerstruktur deutlich verändert: Apollo Global Management hält nun gemeinsam mit der Quantum Pacific Group eine Mehrheitsbeteiligung und bringt vor dieser Saison frische Investitionen und neue Ambitionen in den Klub. Auf dem Platz haben jüngste Transferaktivitäten den Kader weiter verstärkt, und Atlético geht in die neue Saison mit dem Ziel, den Rückstand auf die Spitze der LaLiga zu verkleinern und national wie in Europa auf allen Ebenen konkurrenzfähig zu sein.

Für reisende Anhänger ist eine Reise nach Madrid, um Atlético zu sehen, weit mehr als nur 90 Minuten Fußball. Die Fankultur rund um den Klub, die Lautstärke im Stadion und die Leidenschaft einer Anhängerschaft, die selbst in magereren Jahren nie nachgelassen hat, machen das Erlebnis zu einem der Pflichttermine im Weltfußball.

Alles, was Sie über das Riyadh Air Metropolitano wissen müssen

Die Heimstätte von Atlético Madrid hat seit ihrer Eröffnung in der heutigen Form im Jahr 2017 mehrere Namen getragen: vom Wanda Metropolitano zum Civitas Metropolitano, bevor sie im Rahmen der aktuellen Namensrechtspartnerschaft zum Riyadh Air Metropolitano wurde. Das Stadion liegt im Stadtteil San Blas Canillejas im Osten der Stadt und ersetzte nach mehr als einem halben Jahrhundert die ikonische frühere Heimstätte des Klubs, das Vicente Calderón.

Mit einer Kapazität von rund 70.000 Zuschauern ist das Riyadh Air Metropolitano nach Camp Nou und dem Santiago Bernabeu das drittgrößte Stadion Spaniens, und seine steilen, dicht angelegten Tribünen sind so konzipiert, dass der Lärm im Stadion bleibt und die Atmosphäre so intensiv wie möglich ist. Das Stadion war bereits Schauplatz einiger der größten Anlässe im europäischen Fußball, darunter eines Champions-League-Finals, und wird regelmäßig auch für Spiele der spanischen Nationalmannschaft genutzt.

Die Anreise zum Stadion ist dank der eigens dafür vorgesehenen Metrostation Estadio Metropolitano direkt vor der Arena unkompliziert, von wo aus man das Zentrum von Madrid leicht erreicht. Fans, die aus der Innenstadt anreisen, sollten vor dem Anpfiff genügend Zeit einplanen, um sowohl die Atmosphäre rund um das Stadion aufzusaugen als auch die Menschenmassen an den Drehkreuzen zu bewältigen.