Wenn du Arsenal-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchtest, kannst du über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Bevorstehende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST Arsenal vs. Chelsea Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST Sunderland vs. Arsenal Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs. Arsenal American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs. Leeds United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs. Arsenal The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs. Everton Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs. Arsenal Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs. Hull City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs. Arsenal St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs. Manchester City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Brentford vs. Arsenal Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs. Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs. Bournemouth Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs. Manchester United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs. Arsenal Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Fulham vs. Arsenal Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs. Ipswich Town Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs. Brentford Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Hull City vs. Arsenal MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs. Newcastle United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs. Arsenal Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs. Liverpool Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs. Arsenal Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs. Fulham Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs. Arsenal Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT Arsenal vs. Crystal Palace Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT Chelsea vs. Arsenal Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT Arsenal vs. Sunderland Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs. Arsenal Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs. Aston Villa Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs. Arsenal Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs. Tottenham Hotspur Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs. Arsenal Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs. Nottingham Forest Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Everton vs. Arsenal Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs. Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Arsenal-Premier-League-Tickets kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten nach Öffnung der Red-Member-Abstimmung ausverkauft ist.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:

Die offizielle Ticket Exchange: Dies ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen heißer wird, wird Fans empfohlen, dies täglich zu prüfen.

Red-Member-Abstimmungen: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.

Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen abschließenden Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Premier-League-Tickets?

Als Titelverteidiger sind die Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele weiterhin extrem stark nachgefragt. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen möchten, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub nutzt ein gestaffeltes Preissystem basierend auf dem Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Mitgliederabstimmung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55

Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75

Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket zu dem ursprünglichen Preis, den es bezahlt hat, an ein anderes Mitglied verkaufen kann.

Der Zweitmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels erheblich schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert dir einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.

Beachte jedoch, dass Dauerkarten derzeit nicht für potenzielle neue Käufer verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald Verfügbarkeiten für Käufe entstehen. Die aktuellen Dauerkartenpreise kannst du auch auf der Arsenal-Website nachsehen.

Alles, was du über das Emirates Stadium wissen musst

Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 mit einem Testimonial-Spiel für Klublegende Dennis Bergkamp seine Heimat. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Zuhause seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium das drittgrößte Klubstadion Englands und außerhalb von Wembley das größte Premier-League-Stadion in London. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenmannschaft hat das Emirates ab der Saison 2024/25 zu ihrer dauerhaften Heimat gemacht.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale 2025/26 noch lauter geworden. Der Klub soll Berichten zufolge Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt haben, doch weder feste Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan wurden bestätigt, und einige Berichte deuten darauf hin, dass eine bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Fokus auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 keine Änderungen an der Spieltagskapazität erwarten.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, dazu kommen die nahegelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der vielen Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen.



