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Bevorstehende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets
Datum & Uhrzeit
Spiel
Spielort
Wettbewerb
Tickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs. Chelsea
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST
Sunderland vs. Arsenal
Stadium of Light (Auswärts)
Premier League
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs. Arsenal
American Express Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs. Leeds United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs. Arsenal
The City Ground (Auswärts)
Premier League
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs. Everton
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs. Arsenal
Anfield (Auswärts)
Premier League
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs. Hull City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs. Arsenal
St. James' Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs. Manchester City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT
Brentford vs. Arsenal
Gtech Community Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs. Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs. Bournemouth
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs. Manchester United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs. Arsenal
Selhurst Park (Auswärts)
Premier League
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT
Fulham vs. Arsenal
Craven Cottage (Auswärts)
Premier League
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs. Ipswich Town
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs. Brentford
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT
Hull City vs. Arsenal
MKM Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs. Newcastle United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs. Arsenal
Etihad Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs. Liverpool
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs. Arsenal
Portman Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs. Fulham
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs. Arsenal
Old Trafford (Auswärts)
Premier League
Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs. Crystal Palace
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs. Arsenal
Stamford Bridge (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs. Sunderland
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST
Coventry City vs. Arsenal
Coventry Building Society Arena (Auswärts)
Premier League
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs. Aston Villa
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs. Arsenal
Vitality Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs. Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST
Leeds United vs. Arsenal
Elland Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs. Nottingham Forest
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
So., 23. Mai 2027, 15:00 BST
Everton vs. Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
Premier League
So., 30. Mai 2027, 16:00 BST
Arsenal vs. Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Wie kann man Arsenal-Premier-League-Tickets kaufen?
Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.
Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten nach Öffnung der Red-Member-Abstimmung ausverkauft ist.
Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:
- Die offizielle Ticket Exchange: Dies ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen heißer wird, wird Fans empfohlen, dies täglich zu prüfen.
- Red-Member-Abstimmungen: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
- Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen abschließenden Spiele zu besuchen.
Wie viel kosten Arsenal-Premier-League-Tickets?
Als Titelverteidiger sind die Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele weiterhin extrem stark nachgefragt. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen möchten, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.
Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub nutzt ein gestaffeltes Preissystem basierend auf dem Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.
Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Mitgliederabstimmung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:
- Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
- Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
- Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket zu dem ursprünglichen Preis, den es bezahlt hat, an ein anderes Mitglied verkaufen kann.
Der Zweitmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels erheblich schwanken.
Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?
Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert dir einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.
Beachte jedoch, dass Dauerkarten derzeit nicht für potenzielle neue Käufer verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald Verfügbarkeiten für Käufe entstehen. Die aktuellen Dauerkartenpreise kannst du auch auf der Arsenal-Website nachsehen.
Alles, was du über das Emirates Stadium wissen musst
Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 mit einem Testimonial-Spiel für Klublegende Dennis Bergkamp seine Heimat. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Zuhause seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.
Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium das drittgrößte Klubstadion Englands und außerhalb von Wembley das größte Premier-League-Stadion in London. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenmannschaft hat das Emirates ab der Saison 2024/25 zu ihrer dauerhaften Heimat gemacht.
Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale 2025/26 noch lauter geworden. Der Klub soll Berichten zufolge Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt haben, doch weder feste Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan wurden bestätigt, und einige Berichte deuten darauf hin, dass eine bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Fokus auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 keine Änderungen an der Spieltagskapazität erwarten.
Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, dazu kommen die nahegelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der vielen Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen.