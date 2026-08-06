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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
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Renuka Odedra

Übersetzt von

So kaufst du Tickets für Arsenal 2026/27: Champions-League-Spiele, wo du Tickets kaufen kannst und Informationen zu Dauerkarten

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Tickets
FC Arsenal
Premier League

Arsenal geht als amtierender Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub in der vergangenen Spielzeit eine 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet hatte.

Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet hat

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Infos dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit

Spiel

Ort

Wettbewerb

Tickets

So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Heim)

Testspiel der Saisonvorbereitung

Tickets

Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (Heim)

Testspiel der Saisonvorbereitung

Tickets

So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Tickets

Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

So., 23. Mai 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

So., 30. Mai 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, aber die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb von Minuten nach Öffnung des Red-Member-Ballots ausverkauft ist.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:

  • Die offizielle Ticketbörse: Dies ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen heißer wird, wird Fans empfohlen, dies täglich zu prüfen.
  • Red-Member-Ballots: Arsenal arbeitet für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin mit einem Ballotsystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
  • Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen abschließenden Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen möchten, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Am einfachsten lässt sich ein Premier-League-Ticket über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal kaufen. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über den Mitglieder-Ballot oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen im Allgemeinen in den folgenden Bereichen:

  • Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
  • Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
  • Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket an ein anderes Mitglied zum ursprünglich gezahlten Preis verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu bekommen. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels erheblich schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf der Tribüne für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erhalten möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Verfügbarkeiten für Käufe entstehen. Die aktuellen Dauerkartenpreise können auch auf der Arsenal-Website eingesehen werden.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal trägt seine Heimspiele im Emirates Stadium aus, seit es am 22. Juli 2006 mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten zudem darauf hin, dass eine bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, ebenso wie die nahegelegenen Bahnhöfe Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der Anzahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, frühzeitig zu kommen.

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