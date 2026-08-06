Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet hat

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Infos dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Wettbewerb Tickets So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (Heim) Testspiel der Saisonvorbereitung Tickets Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (Heim) Testspiel der Saisonvorbereitung Tickets So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Tickets Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, aber die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb von Minuten nach Öffnung des Red-Member-Ballots ausverkauft ist.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:

Die offizielle Ticketbörse: Dies ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen heißer wird, wird Fans empfohlen, dies täglich zu prüfen.

Red-Member-Ballots: Arsenal arbeitet für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin mit einem Ballotsystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.

Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen abschließenden Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen möchten, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Am einfachsten lässt sich ein Premier-League-Ticket über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal kaufen. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über den Mitglieder-Ballot oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen im Allgemeinen in den folgenden Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55

Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75

Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket an ein anderes Mitglied zum ursprünglich gezahlten Preis verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu bekommen. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels erheblich schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf der Tribüne für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erhalten möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Verfügbarkeiten für Käufe entstehen. Die aktuellen Dauerkartenpreise können auch auf der Arsenal-Website eingesehen werden.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal trägt seine Heimspiele im Emirates Stadium aus, seit es am 22. Juli 2006 mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten zudem darauf hin, dass eine bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, ebenso wie die nahegelegenen Bahnhöfe Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der Anzahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, frühzeitig zu kommen.