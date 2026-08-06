Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet hat
Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Infos dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.
Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Wettbewerb
Tickets
So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST
Arsenal vs Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Heim)
Testspiel der Saisonvorbereitung
Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST
Arsenal vs Como
Emirates Stadium (Heim)
Testspiel der Saisonvorbereitung
So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST
Arsenal vs Coventry City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST
Aston Villa vs Arsenal
Villa Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (Auswärts)
Premier League
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (Auswärts)
Premier League
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (Auswärts)
Premier League
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (Auswärts)
Premier League
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (Auswärts)
Premier League
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (Auswärts)
Premier League
Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (Auswärts)
Premier League
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
So., 23. Mai 2027, 15:00 BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
Premier League
So., 30. Mai 2027, 16:00 BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?
Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.
Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, aber die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb von Minuten nach Öffnung des Red-Member-Ballots ausverkauft ist.
Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:
- Die offizielle Ticketbörse: Dies ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen heißer wird, wird Fans empfohlen, dies täglich zu prüfen.
- Red-Member-Ballots: Arsenal arbeitet für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin mit einem Ballotsystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
- Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen abschließenden Spiele zu besuchen.
Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?
Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen möchten, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.
Am einfachsten lässt sich ein Premier-League-Ticket über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal kaufen. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.
Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über den Mitglieder-Ballot oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen im Allgemeinen in den folgenden Bereichen:
- Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
- Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
- Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket an ein anderes Mitglied zum ursprünglich gezahlten Preis verkaufen kann.
Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu bekommen. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels erheblich schwanken.
Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?
Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf der Tribüne für die gesamte Action.
Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erhalten möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Verfügbarkeiten für Käufe entstehen. Die aktuellen Dauerkartenpreise können auch auf der Arsenal-Website eingesehen werden.
Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst
Arsenal trägt seine Heimspiele im Emirates Stadium aus, seit es am 22. Juli 2006 mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.
Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.
Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten zudem darauf hin, dass eine bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.
Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, ebenso wie die nahegelegenen Bahnhöfe Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der Anzahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, frühzeitig zu kommen.