So kaufst Du Everton-Tickets für 2026/27: Kommende Spiele, Durchschnittspreise und Informationen zu Dauerkarten

Mit dem Start der Premier-League-Saison 2026/27 genießen die Everton-Fans ihre zweite Spielzeit in ihrer erstklassigen Spielstätte am Wasser. Nach dem historischen Abschied vom Goodison Park hat sich das Hill Dickinson Stadium am Bramley-Moore Dock schnell etabliert.

GOAL hat alle Informationen, um Everton-Tickets zu sichern, darunter einzelne Spieltickets, Hospitality-Optionen und Details zu Dauerkarten.

Kommende Everton-Spiele in der Premier League 2026/27

Wie kauft man Everton-Tickets für die Premier League?

Die Nachfrage nach Tickets für das Hill Dickinson Stadium ist extrem hoch. Um einen fairen Zugang zu gewährleisten, vergibt Everton reguläre Heimspieltickets über ein offizielles Losverfahren für Mitglieder.

Das offizielle Everton-eTicketing-Portal (eticketing.co.uk/evertonfc) ist der wichtigste Weg, um reguläre Spieltagstickets zu sichern.

Das müsst ihr genau wissen:

Offizielle Everton-Mitgliedschaft & Tickets

Ihr müsst auf eticketing.co.uk/evertonfc eine aktive Mitgliedschaft besitzen, um an den Ticketverlosungen teilzunehmen:

Forever Blue+ : Gewährt Zugang mit höchster Priorität zu jeder Verlosung für Heimspiele.

: Gewährt Zugang mit höchster Priorität zu jeder Verlosung für Heimspiele. Forever Blue: Gewährt Zugang zur offiziellen Ticketbörse und zu sekundären Freigabephasen.

Everton-Ticketverlosung

Wann man sich bewerben muss : Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal 4 Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr.

: Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal 4 Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr. Bewerbung in Gruppen : Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network.

: Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network. Ergebnisse: Erfolgreiche Bewerber werden bis Donnerstagnachmittag benachrichtigt, und registrierte Zahlungskarten werden automatisch belastet.

Alternative Wege, Everton-Tickets zu kaufen

Wenn ihr bei der Verlosung keinen Platz bekommt, gibt es immer noch einige gute Optionen:

Offizielle Ticketbörse : Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen.

: Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen. Sekundärmarktplätze : Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby an.

: Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby an. Spieltagshospitality: Die Buchung eines VIP-Hospitality-Pakets garantiert den Eintritt, ohne an der Verlosung teilnehmen oder eine Mitgliedschaft besitzen zu müssen.

Wie viel kosten Everton-Tickets?

Die Ticketpreise im Hill Dickinson Stadium spiegeln die modernen Annehmlichkeiten der Spielstätte wider und bieten zugleich gestaffelte Optionen je nach Alterskategorie und Stadionbereich:

Einzelne Ligatickets : Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Kategorisierung des Spiels und Lage im Stadion zwischen £35 und £75+.

: Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Kategorisierung des Spiels und Lage im Stadion zwischen £35 und £75+. Ermäßigte Preise: Ermäßigungen sind in allen Stadionbereichen für Senioren (65+), junge Erwachsene (18–21), Juniors (11–17) und Kinder unter 11 Jahren verfügbar.

Ermäßigungen sind in allen Stadionbereichen für Senioren (65+), junge Erwachsene (18–21), Juniors (11–17) und Kinder unter 11 Jahren verfügbar. South Stand Safe Standing : Die South Stand hinter dem Tor bietet spezielle Safe-Standing-Bereiche und sorgt zu Preisen der Einstiegskategorie für eine intensive Spieltagsatmosphäre.

: Die South Stand hinter dem Tor bietet spezielle Safe-Standing-Bereiche und sorgt zu Preisen der Einstiegskategorie für eine intensive Spieltagsatmosphäre. Hospitality-Pakete: Premium-Erlebnisse am Spieltag beginnen bei ungefähr £399–£495 pro Person, wobei Topspiele wie das Merseyside Derby höhere Preise haben.

Wie kauft man Everton-Dauerkarten?

Eine Everton-Dauerkarte garantiert euren reservierten Sitzplatz für alle 19 Premier-League-Heimspiele im Hill Dickinson Stadium während der Saison 2026/27.

Wegen der Rekordnachfrage nach der Stadioneröffnung sind die Dauerkarten für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft, wobei die Verlängerungsquote unter den bestehenden Inhabern extrem hoch ist.

Interessenten können sich über die Klub-Website für die offizielle Warteliste für Everton-Dauerkarten registrieren. Wenn Sitzplätze verfügbar werden, haben aktive Forever-Blue-Mitglieder Vorrang.