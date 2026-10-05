So kaufen Sie Tickets für Texans gegen Jaguars: Termine des NFL-London-Games, Ticketpreise und mehr

Die NFL International Series bringt ein richtungsweisendes Duell in der AFC South nach London, wenn die Houston Texans auf die Jacksonville Jaguars treffen. Das Spiel findet im ikonischen Wembley-Stadion statt und verspricht in der Regular Season packende Action, wenn zwei dynamische junge Franchises auf internationalem Boden aufeinandertreffen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details zum Spielplan, zu den Ticketpreisen und dazu, wie ihr euch eure Plätze jetzt sofort sichern könnt.

Wann ist Texans gegen Jaguars?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Sonntag, 18. Oktober 2026 um 14:30 Uhr BST Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley-Stadion, London Tickets

Wo kann man Texans gegen Jaguars kaufen?

Offizielle Tickets für die NFL London Games werden über das offizielle Ticketmaster-UK-Portal und die offizielle Ticketseite des Wembley-Stadions vertrieben. Wegen des riesigen Interesses in ganz Großbritannien und Europa sind die Kontingente im freien Verkauf auf den primären Plattformen nach der ersten Freigabe schnell ausverkauft.

Sollten die offiziellen Kontingente im freien Verkauf ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Texans gegen Jaguars?

Die offiziellen vom NFL veröffentlichten Ticketpreise zum Nennwert für Spiele im Wembley-Stadion beginnen bei 64 £ für Plätze der Kategorie 7 im Oberrang und steigen auf 175 £ oder mehr für Premium-Plätze der Kategorie 1 im Unterrang an den Seitenlinien.

Sollten die offiziellen Kontingente im freien Verkauf ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Einstiegsangebote beginnen dort bei etwa 105 £ (137 $).

Alles, was du über Texans gegen Jaguars wissen musst

Das Wembley-Stadion in London ist Austragungsort dieses internationalen NFL-Spiels der Regular Season und bietet Platz für 90.000 Zuschauer sowie eine Ausstattung auf Weltklasse-Niveau. Fans vor Ort können vor dem Kickoff Fan-Zonen rund um den Spieltag, Unterhaltung und eine festliche Atmosphäre außerhalb des Stadions genießen.