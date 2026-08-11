Der Nordosten Englands ist eine Hochburg der Fußballbegeisterung, und die Sunderland-Anhänger genießen ihre Rückkehr ins verheißene Land der Premier League vor der Saison 2026/27. Die Vorfreude auf die Duelle im Oberhaus und die Derby-Atmosphäre lässt auf Wearside erneut die Herzen höherschlagen.

Nun wieder fest in der großen Fußballwelt etabliert, werden sich die treuen Massen in der kommenden Spielzeit um Premier-League-Tickets für Sunderland reißen.

GOAL liefert euch den kompletten Überblick darüber, wie ihr euch Sunderland-Tickets für die Premier-League-Saison 2026/27 sichern könnt.

Kommende Sunderland-Spiele 2026/27 & Tickets

Wie kann man Sunderland-Tickets für die Premier League kaufen?

Für Sunderland-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von einzelnen Spieltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. In der Regel könnt ihr diese über das offizielle Ticketportal des Klubs unter eticketing.co.uk/safc kaufen.

Das solltet ihr wissen:

Freier Verkauf: Normale Sunderland-Tickets gehen in den freien Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, meist etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Erstligisten hat Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Zugang zum Ticketkauf. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist.

Normale Sunderland-Tickets gehen in den freien Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, meist etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Erstligisten hat Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Zugang zum Ticketkauf. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist. Derbys : Wenn ihr versucht, Sunderland-Tickets für besonders gefragte Spiele zu kaufen, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Partien gegen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr eine dokumentierte Kaufhistorie auf eurem Konto.

: Wenn ihr versucht, Sunderland-Tickets für besonders gefragte Spiele zu kaufen, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Partien gegen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr eine dokumentierte Kaufhistorie auf eurem Konto. Black Cat Points: Auch wenn es kein verpflichtendes Mitgliedschaftsmodell gibt, sammeln Fans Black Cat Points (BCP) durch den Besuch von Auswärtsspielen und Heimpartien im Pokal. Bei Spielen mit hoher Nachfrage, bei denen die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, wird die Ticketpriorität auf Basis der BCP-Gesamtzahl vergeben.

Wie viel kosten Sunderland-Tickets für die Premier League?

Der Originalpreis für Erwachsenentickets bei Sunderland-Heimspielen liegt bei 28 £ bis 45 £, wenn sie direkt über die Klubkasse gekauft werden.

Die Preise variieren je nach Spielkategorie, von Topspielen der Kategorie A* bis zu Spielen der Kategorie C, sowie je nach Sitzplatz in der East Stand, West Stand, Premier Concourse und den Family Zones.

Ermäßigte Preise gelten auf allen Tribünen für Senioren (über 65), Young Adults (unter 22), Juniors (unter 18) und Unter-14-Jährige.

Wie bekommt man Sunderland-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sich für jedes Heimspiel im Stadium of Light während der Premier-League-Saison 2026/27 einen reservierten Sitzplatz zu sichern.

Wegen der stark gestiegenen Nachfrage ist Sunderlands Dauerkartenkontingent von mehr als 38.000 Plätzen für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft.

Die Preise für Dauerkarten für Erwachsene begannen in dieser Spielzeit bei 610 £ und reichten bis auf über 810 £ in den Premium-Concourse-Bereichen.

Fans, die sich für kommende Spielzeiten eine Dauerkarte sichern möchten, müssen sich auf der offiziellen Warteliste auf der Website des Klubs eintragen.

Saisonale Hospitality-Pakete, etwa 76 Yards und Banks on the Wear, sind für Fans, die garantierte Saisonplätze in Kombination mit Verpflegungsoptionen suchen, weiterhin verfügbar.

Wo man rund um das Stadium of Light übernachten kann

Ihr besucht Sunderland für ein Spiel im Stadium of Light? Die Lage des Stadions am Fluss nahe dem Stadtzentrum sorgt für eine gute Erreichbarkeit aus dem Zentrum und den umliegenden Gebieten, mit Geschäften, Cafés und Verkehrsanbindungen in der Nähe, ideal für Fußballfans.

Das Stadtzentrum ist ein praktischer Ausgangspunkt und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Essen, Ausgehen und Shoppen sowie gute Metroverbindungen in der gesamten Region. Das Stadion ist nur einen kurzen Fußweg oder eine kurze Fahrt entfernt und die Lage eignet sich für Besucher, die Unterhaltung und Zweckmäßigkeit miteinander verbinden wollen.

Für einen ruhigeren Aufenthalt bieten Küstengebiete wie Roker und Seaburn Meerblick, Strandspaziergänge und ein entspannteres Tempo, sind aber dennoch mit dem Auto oder der Metro gut vom Stadion aus erreichbar.

Ihr sucht eine Unterkunft für Spiele des Sunderland AFC? Mit der untenstehenden Karte könnt ihr euch die Stadt und ihre Optionen ansehen, mit Angeboten für jedes Budget.

Geschichte des Stadium of Light

Das Stadium of Light ist ein reines Fußballstadion mit Sitzplätzen in Sunderland. Es ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 die Heimspielstätte des Sunderland AFC. Mit einer Kapazität von 49.000 Zuschauern ist das Stadium of Light das zehntgrößte Fußballstadion Englands.

Sein schlichtes Design soll offenbar künftige Umbaumaßnahmen ermöglichen, durch die die Kapazität auf 64.000 erhöht werden könnte. Benannt wurde das Stadion von Vorsitzendem Bob Murray, um das Erbe des Kohlebergbaus im Nordosten und das ehemalige Gelände der Monkwearmouth Colliery widerzuspiegeln, auf dem es steht.

Neben Sunderland-Spielen war das Stadium of Light auch Austragungsort von Länderspielen der englischen Männer- und Frauen-Nationalmannschaft. Vor 47.667 Zuschauern besiegte England dort 2003 im Rahmen der Qualifikation für die EM 2004 die Türkei mit 2:0.

Abgesehen vom Fußball war das Stadion zudem Austragungsort einiger der größten Musikstars der Welt, darunter Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay und Elton John.

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