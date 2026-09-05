Real Sociedad holte im April als Copa-del-Rey-Sieger den ersten Titel seit sechs Spielzeiten. Nun will das Team aus San Sebastián diesen Pokalerfolg als Sprungbrett nutzen, um in der Tabelle der La Liga 2026/27 nach oben zu klettern. Tickets für Spiele von Real Sociedad können Sie noch heute buchen.

Der Triumph in der Copa del Rey war auch für Reala-Coach Pellegrino Matarazzo ein denkwürdiger Moment, denn er wurde damit zum ersten amerikanischen Trainer, der einen großen Titel in einer der fünf europäischen Topligen gewann. Das ist eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass er das Amt erst im vergangenen Dezember übernommen hat. Jetzt bekommt er eine komplette Saison, um weiter seinen Zauber wirken zu lassen.

Wenn die beiden vorherigen Copa-del-Rey-Siege von Real Sociedad in der Neuzeit ein Hinweis sind, dann steht 'Txuri-Urdin' (die Weiß-Blauen) eine positive La-Liga-Saison bevor. Nach den Pokalsiegen 1987 und 2020 belegte der Klub in der darauffolgenden Saison schließlich Platz 2 beziehungsweise Platz 5 in La Liga.

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Kommende Spiele von Real Sociedad

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 13. Sep. (21 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Atlético Madrid Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets Do., 17. Sep. (21 Uhr) UEL: Real Sociedad vs. Bournemouth Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets So., 20. Sep. (21 Uhr) La Liga: Valencia vs. Real Sociedad Mestalla-Stadion (Valencia) Tickets So., 11. Okt. (21 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Deportivo de A Coruna Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets Do., 15. Okt. (18.45 Uhr) UEL: Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Tickets So., 18. Okt. (21 Uhr) La Liga: Málaga vs. Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) UEL: Lillestrøm vs. Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) wird noch bekannt gegeben So., 25. Okt. (20 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Levante Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets So., 1. Nov. (20 Uhr) La Liga: Athletic Club vs. Real Sociedad San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Real Sociedad

Offizielle Tickets für Spiele von Real Sociedad können direkt über den Online-Ticketshop des Klubs gekauft werden. Der freie Verkauf startet in der Regel 1 bis 2 Wochen vor jedem Spiel.

Falls noch Tickets übrig sind, können Sie diese in den Tagen vor dem Spiel oder direkt vor dem Anpfiff auch persönlich an der Tageskasse am Anoeta-Stadion (Reale Arena) in San Sebastián kaufen.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Real Sociedad auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad?

Offizielle Tickets für Spiele von Real Sociedad, die direkt über den Klub gekauft werden, kosten für reguläre Standardplätze in der Regel zwischen 25 € und 90 €+, während Premium-Hospitality-Optionen bei etwa 120 € bis 150 €+ beginnen.

Die Preise variieren jedoch je nachdem, wo Sie in der Reale Arena (Anoeta-Stadion) sitzen und welches Profil der Gegner hat. Hochkarätige La-Liga-Spiele gegen Teams wie Real Madrid, Barcelona oder das baskische Derby gegen Athletic Bilbao liegen an der Spitze der Preisstruktur.

Die Sitzplätze im Anoeta-Stadion sind grob in die folgenden Bereiche unterteilt:

Fondo Norte (Nordkurve) & Fondo Sur (Südkurve) : Direkt hinter den Toren gelegen. Dazu gehört auch der stimmgewaltige Aitor-Zabaleta-Fangesang-Bereich. Am besten für eine lebhafte Atmosphäre mit kleinerem Budget. (Preisspanne: 20 € bis 50 €)

Tribuna Este (Osttribüne) : Verläuft entlang der Längsseite des Spielfelds gegenüber den Trainerbänken. Bietet eine ausgezeichnete, klare Seitenansicht auf das taktische Geschehen. (Preisspanne: 40 € bis 75 €)

Tribuna Principal (Haupt-/Westtribüne) : Die führende Tribüne auf der Längsseite mit den Spielertunneln, Trainerbänken und Pressebereichen. Zentrale Plätze im unteren Bereich sind hier die teuersten Standardtickets. (Preisspanne: 60 € bis 90 €)

Hospitality- / VIP-Pakete : Premium-Logen und Business-Lounges. Beinhaltet gepolsterte VIP-Sitze, Catering mit baskischer Küche und Zugang zur Lounge. (Preisspanne: 120 € bis 400 €+)

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder Zweitmarktseiten wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Anoeta-Stadion wissen müssen

Das Anoeta-Stadion, kommerziell als Reale Arena bekannt, ist ein ikonisches Fußballstadion in San Sebastián. Es ist seit seiner Eröffnung 1993 die Heimstätte des La-Liga-Klubs Real Sociedad.

Vor Anoeta spielte Real Sociedad 80 Jahre lang im beliebten, engen und geschichtsträchtigen Atotxa-Stadion. Anfang der 1990er-Jahre konnte Atotxa nur bis zu 17.000 Fans fassen, was für die wachsende Anhängerschaft des Klubs deutlich zu wenig war. Die Stadt baute daher Anoeta, um dem Verein mehr Raum zu geben.

Da das Anoeta-Stadion ein möglicher Austragungsort für die FIFA-Weltmeisterschaft 2030 ist, wurde es kürzlich für weitere 10 Millionen € modernisiert, um die Kapazität auf mehr als 42.000 Plätze zu erhöhen. Damit erfüllt es die strengen FIFA-Richtlinien und wertet zugleich seine digitalen Bildschirme und Medienbereiche auf.

Denkwürdige Spiele im Anoeta-Stadion:

Real Sociedad 2:2 Real Madrid (August 1993) : Dieses Freundschaftsspiel war die allererste Fußballpartie, die im Anoeta ausgetragen wurde. Real-Sociedad-Ikone Loren erzielte das historisch erste Tor des Stadions, während der legendäre Stürmer Emilio Butragueño das erste Auswärtstor schoss.

Real Sociedad 8:1 Albacete Balompié (Mai 1996) : Dieser unglaubliche Kantersieg ist bis heute der höchste Erfolg von Real Sociedad im Anoeta-Stadion.

Real Sociedad 2:0 Olympique Lyonnais (August 2013) : Nach einem Jahrzehnt fern von Europas Elite war Anoeta Schauplatz dieses Rückspiels in den Champions-League-Play-offs. Carlos Vela schnürte einen traumhaften Doppelpack und machte damit den 4:0-Gesamtsieg perfekt, was wilde Feierlichkeiten auf den Rängen auslöste.

Die Raketen-Tradition: San Sebastián hat einen legendären Feuerwerksbrauch. Wenn Real Sociedad zu Hause spielt, schießt ein Klubvertreter Raketen vom Stadiongelände in den Himmel, damit die ganze Stadt den Spielstand kennt. Eine Rakete bedeutet, dass gerade das Auswärtsteam getroffen hat, zwei Raketen bedeuten ein Tor von Real Sociedad!

Rekorde und Statistiken von Real Sociedad

Real Sociedad aus San Sebastián erlebte sein historisches 'Goldenes Zeitalter' in den 1980er-Jahren und hat seinen Status als konstante Kraft in La Liga gefestigt.

Vereins-Ehrungen und Titel-Highlights

La Liga (Erste Division) : 2 Titel (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (spanischer Pokal) : 4 Titel (1909, 1987, 2020, 2026)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Meiste Tore: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Nur-Basken-Politik

Real Sociedad verfolgte historisch eine strikte Nur-Basken-Transferpolitik, ähnlich wie Athletic Bilbao. Diese generationenalte Tradition wurde 1989 mit der Verpflichtung des irischen Stürmers John Aldridge gebrochen. Aldridges Ankunft ebnete den Weg für spätere ausländische Stars wie Darko Kovačević und Antoine Griezmann.

Weltklasse-Akademie

Die berühmte Nachwuchsakademie des Klubs namens 'Zubieta' genießt hohes Ansehen. Sie ist dafür verantwortlich, globale Superstars und Weltmeister wie Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal und Martin Zubimendi hervorgebracht zu haben.

Königliche Unterstützung

Der 1909 gegründete Klub erhielt 1910 von König Alfonso XIII den Titel 'Real' (also königlich), weil San Sebastián die offizielle Sommerresidenz der spanischen Monarchie war.



