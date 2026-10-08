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patriots vs lions ticketsGetty Images
Patriots vs Lions NFL Tickets
Übersetzt von

So kaufen Sie Tickets für Patriots gegen Lions in der NFL: Termine, Ticketpreise und mehr

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So sichern Sie sich Tickets für Patriots gegen Lions

Die NFL International Series kehrt nach Deutschland zurück, wenn die New England Patriots den Atlantik überqueren, um in der legendären Allianz Arena in München auf die Detroit Lions zu treffen. American Football hat in ganz Europa enorm an Popularität gewonnen, was dieses Duell zu einem der am meisten erwarteten internationalen Termine im Sportkalender macht.

GOAL hat alle wichtigen Details dazu zusammengestellt, wie man an Tickets kommt, wie die offizielle Preisstruktur aussieht, wann das Spiel stattfindet und wo man sich jetzt Plätze sichern kann.

Wann findet Patriots gegen Lions statt?

Die Spieldetails für das NFL-Spiel in München sind wie folgt festgelegt:

Datum & Uhrzeit

Spiel

Ort

Tickets

So., 15. November 2026, 15:30 Uhr MEZ

New England Patriots gegen Detroit Lions

Allianz Arena, München, Deutschland

Tickets

Wo kann man Tickets für Patriots gegen Lions kaufen?

Offizielle Tickets für das NFL-Spiel in München werden direkt über Ticketmaster Deutschland als primären Ticketanbieter vertrieben. Wegen des enormen Interesses in Europa und Nordamerika sind die regulären Kontingente im Erstverkauf schnell ausverkauft.

Sollten die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Patriots gegen Lions?

Die offiziellen Ticketpreise über primäre Verkaufsstellen beginnen bei 180,60 € für Sitzplätze der Kategorie 5 und steigen bis auf 413,75 € für Premiumsichtplätze der Kategorie 1.

Sollten die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern, wobei Angebote im Einstiegsbereich bei rund 272 US-Dollar beginnen.

Alles, was du über Patriots gegen Lions wissen musst

Das Duell in Woche 10 zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions in der Allianz Arena in München ist das dritte NFL-Spiel der Regular Season in München und insgesamt das sechste in Deutschland. Die Stadiontore öffnen in der Regel zwei bis drei Stunden vor dem angesetzten lokalen Kick-off um 15:30 Uhr MEZ, um die Aktivitäten vor dem Spiel zu ermöglichen. Die gesamte Ticketabwicklung erfolgt digital über die Plattform des offiziellen Ticketpartners, mit nahtlosen Zugangs- und Übertragungsfunktionen, sobald die mobile Zustellung aktiviert ist.

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