Es gibt nicht viele Teams, die mit einer Trophäensammlung wie PSG prahlen können. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert gegründet wurde, Dutzende große Titel gesammelt und gehört nun zu einem kleinen Elitekreis von Vereinen, die den Europapokal zweimal in Folge gewonnen haben.

Wenn du noch nie im ikonischen Parc des Princes in Paris warst oder einfach unbedingt wieder hinmöchtest, könnte diese Saison die perfekte Gelegenheit sein, deine Fußballträume auszuleben. GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen zu Tickets von Paris Saint-Germain, die du wissen musst, darunter die Preise, wo du sie kaufen kannst und vieles mehr.

Bevorstehende Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes

Datum Spiel Spielort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (Heim) Tickets So., 30. Aug. 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Tickets Sa., 5. Sep. 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Tickets So., 20. Sep. 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Tickets Sa., 10. Okt. 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Tickets So., 25. Okt. 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Tickets Sa., 7. Nov. 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nizza Tickets Sa., 28. Nov. 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Tickets Sa., 12. Dez. 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (Heim) Tickets So., 3. Jan. 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Tickets Sa., 16. Jan. 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Tickets Sa., 23. Jan. 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 30. Jan. 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Tickets So., 7. Feb. 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 13. Feb. 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Tickets Sa., 20. Feb. 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (Heim) Tickets So., 28. Feb. 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 6. März 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Tickets Sa., 13. März 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Tickets Sa., 20. März 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 3. Apr. 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Tickets Sa., 10. Apr. 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 24. Apr. 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Tickets Sa., 1. Mai 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (Heim) Tickets So., 9. Mai 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Tickets So., 16. Mai 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 22. Mai 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Tickets Sa., 29. Mai 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (Heim) Tickets

Wie kann man Tickets für Paris Saint-Germain 2026/27 kaufen?

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es mehrere Ticketoptionen, von einzelnen Spieltickets bis hin zu Hospitality-Paketen. Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise musst du ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft dir zudem Vorrang, wenn du dir Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern willst.

Wenn PSG-Spieltickets als „Grand Public“ gelistet sind, bedeutet das, dass sie im freien Verkauf erhältlich sind und du keine Mitgliedschaft brauchst, um sie zu kaufen. Vor dieser Phase haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership eine kurze Vorrangsphase, bevor Tickets für Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Als einer der größten Klubs Frankreichs und Europas und als zweimaliger Champions-League-Sieger in Folge vor Beginn der Saison 2026/27 ist die Nachfrage nach Spielen von Paris Saint-Germain erwartungsgemäß riesig, wobei Tickets über die offiziellen Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind. Wenn sie ausverkauft sind, du dir Plätze schon vor der offiziellen Freigabe sichern möchtest oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets bist, kannst du sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo in Betracht ziehen, wo es Optionen ab nur 81 € gibt.

Wie viel kosten Tickets für Paris Saint-Germain 2026/27?

Für alle, die Paris-Saint-Germain-Tickets für den Parc des Princes spielweise kaufen möchten, lagen die Erwachsenenpreise beim direkten Kauf über den Klub typischerweise zwischen 40 € und 280 €. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG bestätigt werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können, insbesondere angesichts des anhaltenden europäischen Erfolgs des Klubs, der die Nachfrage weiter antreibt.

Der Preis schwankt je nach Gegner und je nachdem, wo du im Stadion sitzt. Die günstigsten PSG-Tickets befinden sich in der Regel hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Behalte das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um die neuesten Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie Ticombo sind derzeit ab 81 € erhältlich.

Wie die meisten Teams in der Ligue 1 bietet Paris Saint-Germain gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.

Zusätzlich zu diesen Faktoren beeinflusst die Platzlage im Stadion den Ticketpreis erheblich, wobei Premium-Sichtplätze oft die höchsten Kosten verursachen. Dazu kommen natürlich Topspiele gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG vs Marseille, in dieser Saison am 20. September auswärts und am 7. Februar zu Hause), die in die höchste Preiskategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Geschichte des Parc des Princes

Der Parc des Princes ist ein reines Fußballstadion mit Sitzplätzen in Paris, Frankreich, das 1972 eröffnet wurde. Es liegt im Südwesten der französischen Hauptstadt, in der Nähe des Stade Jean-Bouin und des Stade Roland Garros. Das Stadion ist seit 1974 die Heimstätte von Paris Saint-Germain (PSG). Vor der Eröffnung des Stade de France im Jahr 1998 war der Parc des Princes zudem das Heimstadion der französischen Nationalmannschaften im Fußball und Rugby Union.

Im Parc des Princes wurden im Laufe der Jahre zahlreiche prestigeträchtige Fußballspiele ausgetragen, darunter mehrere Partien bei FIFA-Weltmeisterschaften und UEFA-Europameisterschaften. Außerdem war das Stadion Austragungsort von drei Endspielen im Europapokal in den Jahren 1956, 1975 und 1981.

Die aktuelle Kapazität liegt bei knapp unter 48.000 Plätzen, wobei die Angaben je nach Konfiguration ungefähr zwischen 47.900 und 48.600 variieren. Zu beachten ist, dass die Zukunft des Stadions vor Beginn der Saison 2026/27 weiterhin ein aktuelles, ungelöstes Thema ist: PSG und die Stadt Paris haben die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf und eine umfassende Erweiterung des Stadions wieder aufgenommen, wobei die berichteten Zielkapazitäten von 60.000 bis hin zu 70.000 bis 75.000 Plätzen reichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wurde noch keine Einigung erzielt, und die Kapazität des Parc des Princes für 2026/27 bleibt unverändert auf dem aktuellen Stand. Fans, die vorausplanen, sollten die Entwicklungen in diesem Bereich aber im Auge behalten, da sie die Ticketverfügbarkeit und die Preise in künftigen Saisons beeinflussen könnten.