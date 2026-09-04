So kaufen Sie Tickets für Galatasaray 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Süper-Lig-News und mehr

Galatasaray holte sich in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge die Krone in der Süper Lig, ein Kunststück, das dem Klub auch zwischen 1997 und 2000 gelang. Die Mannschaft von Okan Buruk aus Istanbul will nun einen rekordträchtigen fünften Titel in Serie sichern. Ihr könnt noch heute Tickets buchen, um sie spielen zu sehen.

Neben dem Ziel, in dieser Saison die eigene Titelserie auszubauen, könnte Galatasaray mit 28 Meisterschaften insgesamt zu Fenerbahçe an die Spitze der ewigen türkischen Ligatabelle aufschließen. Außerdem will Galatasaray auf dem soliden Fundament aufbauen, das der Klub auf europäischer Bühne gelegt hat. In der vergangenen Saison schaltete das Team bekanntlich Juventus aus und erreichte damit das Achtelfinale der Champions League.

Victor Osimhen bleibt Galatasarays größte Gefahr in der Offensive. Nachdem er im Sommer die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft verpasst hatte, wird der nigerianische Starstürmer unbedingt auf den Platz zurückkehren wollen. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er 41 Tore in der Süper Lig. Unterstützt wird Osimhen von einigen großen Sommer-Neuzugängen wie Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül und Leroy Sané.

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Bevorstehende Spiele von Galatasaray

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mi., 9. Sep. (20 Uhr) Champions League: Sporting CP gegen Galatasaray Estádio José Alvalade (Lissabon) Tickets So., 13. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Galatasaray gegen Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Trabzonspor gegen Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets Fr., 9. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray gegen Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Tickets Di., 13. Okt. (22 Uhr) Champions League: Galatasaray gegen Barcelona RAMS Park (Istanbul) Tickets Sa., 17. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Gençlerbirliği gegen Galatasaray Eryaman-Stadion (Ankara) Tickets Mi., 21. Okt. (18.45 Uhr) Champions League: LOSC Lille gegen Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Wird noch bekannt gegeben So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray gegen Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Tickets Fr., 30. Okt. (18.45 Uhr) Süper Lig: Konyaspor gegen Galatasaray Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) Tickets

So kaufst du Galatasaray-Tickets

Offizielle Tickets für Galatasaray können über die zentrale türkische Ticketplattform Passo erworben werden. In der Regel gehen sie drei bis fünf Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf. Der Verkauf startet in gestaffelten Prioritätsphasen für Vereinsmitglieder, Inhaber von Premium-Karten und schließlich die Allgemeinheit, wobei Partien mit hoher Nachfrage nur selten in den freien Verkauf gehen.

Um Tickets zu kaufen, müssen Besucher aufgrund türkischer Sportgesetze zunächst eine verpflichtende Fan-Identitätskarte registrieren. Dafür kannst du dich online über die Passo-Taraftar-Website oder die mobile App anmelden. Internationale Besucher benötigen allerdings Passdaten, eine Telefonnummer und ein digitales Foto.

Während du auf eine physische Karte wartest, um digitalen Zugang zu erhalten, kannst du die E-Ticket-QR-Scanfunktion der Passo-App nutzen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Galatasaray auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig Tickets ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Galatasaray-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise für reguläre Süper-Lig-Spiele von Galatasaray im RAMS Park liegen in der Regel zwischen 1.500 und 8.000+ Türkischen Lira (30 bis 150+ €), können für Premium-VIP-Plätze, hochkarätige Istanbuler Derbys gegen Fenerbahçe oder Beşiktaş sowie große Champions-League-Abende aber auf 15.000 bis 30.000+ Türkische Lira (100 bis 350+ €) ansteigen.

Die Preise variieren je nach Kategorie, abhängig von der Tribüne und dem Rang, den du im RAMS Park auswählst:

Nord- & Südtribüne (Kuzey & Güney) : Hinter den Toren, Unter- und Oberrang. Heimat der lautstärksten Fans. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 700 bis 1.200 Türkische Lira und steigen bei Derbys oder Europapokalspielen auf bis zu 3.000 Türkische Lira.

Ecken- & Flügelbereiche : Eckkurven, die die Hintertorbereiche mit den Seitenlinien verbinden. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.300 bis 2.000 Türkische Lira und steigen bei Derbys oder Europapokalspielen auf bis zu 5.500 Türkische Lira.

Osttribüne (Doğu) : Hauptplätze an der Seitenlinie mit hervorragender Sicht in erstklassiger Lage. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 2.500 bis 4.500 Türkische Lira und steigen bei Derbys oder Europapokalspielen auf bis zu 10.000 Türkische Lira.

Westtribüne / VIP-Logen (Batı) : Haupttribüne mit Premium-Hospitality und luxuriösen Suiten. Tickets beziehungsweise Pakete für reguläre Spiele kosten etwa 7.000 bis 12.000 Türkische Lira und steigen bei Derbys oder Europapokalspielen auf 30.000+ Türkische Lira.

Behalte für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaue auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was du über den RAMS Park wissen musst

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit der Eröffnung im Jahr 2011 ist es die Heimspielstätte von Galatasaray und es hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali-Sami-Yen-Stadion, das mehr als 60 Jahre lang genutzt wurde und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt war, stand offenbar kurz vor dem Einsturz, und es hätte zu einer großen Stadionkatastrophe kommen können, wenn es weiter in Betrieb geblieben wäre.

Denkwürdige Spiele im RAMS Park:

Der Lärmrekord : 2011 stellte die leidenschaftliche Menge im Stadion während des hitzigen Derbyduells von Galatasaray gegen Fenerbahçe einen Guinness-Weltrekord für den lautesten Zuschauerjubel in einem Sportstadion auf und erreichte unglaubliche 131,76 Dezibel, lauter als ein startendes Düsenflugzeug!

Champions-League-Nächte : Die Arena war Schauplatz spektakulärer Europapokalabende gegen Kontinentalgrößen wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Geprägt wurden sie von riesigen, atemberaubenden Choreografien im ganzen Stadion, die von der Kern-Fangruppe ultrAslan organisiert wurden.

Solarenergie-Rekord: Das Dach des Stadions ist mit mehr als 10.000 Solarpaneelen bestückt. Diese Anlage erzeugte 4,2 Megawatt Strom und brachte einen weiteren Guinness-Weltrekord für die stärkste Solarstromleistung eines Stadiondachs im Sportbereich ein.

Rekorde und Statistiken von Galatasaray

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), gegründet 1905, ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte des türkischen Fußballs und die einzige Mannschaft des Landes, die große europäische Trophäen gewonnen hat.

Vereinstitel und Trophäen-Highlights

Türkische Meisterschaften : 27 Titel

Türkischer Pokal : 19 Titel

UEFA-Pokal : 1 Titel

UEFA-Superpokal : 1 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Die meisten Tore: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Der UEFA-Pokal-Triumph 2000

Galatasaray vollendete einen unglaublichen ungeschlagenen Europapokallauf, als der Klub Arsenal im Finale von Kopenhagen im Elfmeterschießen besiegte. Damit wurde das Team zur ersten und bislang einzigen türkischen Mannschaft, die einen großen europäischen Titel gewann.

Das Quadruple

Unter dem legendären Trainer Fatih Terim gewann Galatasaray in der Saison 1999/2000 denkwürdig vier Trophäen: die türkische Süper Lig, den türkischen Pokal, den UEFA-Pokal und später den UEFA-Superpokal.







