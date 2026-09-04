Wenn Sie El-Clásico-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Wann ist der nächste El Clásico?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

So kaufen Sie El-Clásico-Tickets

Da El Clásico das mit Abstand meistgefragte Spiel im Vereinsfußball ist, erfolgt die Freigabe von Tickets zunächst über ein striktes Prioritätssystem in den offiziellen Vereinskanälen, bevor sie auf dem Zweitmarkt erscheinen:

Freigaben für offizielle Clubmitglieder: Beide Klubs priorisieren ihre offiziellen Mitglieder (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsphasen für offizielle Mitglieder öffnen etwa sieben bis zehn Tage vor dem Anpfiff, wodurch für den freien Verkauf nur ein äußerst begrenztes Kontingent übrig bleibt.

Freier Verkauf: Alle verbleibenden regulären Plätze gehen drei bis fünf Tage vor dem Spieltag auf den offiziellen Vereinsportalen (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) in den Verkauf. Diese sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarktplattformen: Für internationale Reisende oder Fans, die die offiziellen Verkaufsphasen verpasst haben, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets weit im Voraus oder sogar noch bis zum Anpfiff zu kaufen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Die verlässlichste Möglichkeit, sich direkt über die Klubs Sitzplätze ohne Warteschlangen für Mitglieder zu sichern. VIP-Tickets beinhalten Plätze im Unterrang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadionlounges, Gourmet-Catering und einen kostenlosen Barservice.

Wie viel kosten El-Clásico-Tickets?

Aufgrund der weltweit beispiellosen Nachfrage liegt El Clásico preislich deutlich über normalen La-Liga-Spielen:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis beginnen bei etwa 120 € bis 150 € für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos) und steigen auf 350 € bis 500 €+ für erstklassige zentrale Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral).

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt je nach dynamischer Preisgestaltung. Tickets der Einstiegskategorie beginnen dort in der Regel bei 250 € bis 350 €, während Top-Plätze der Kategorie 1 für titelentscheidende Duelle 600 € bis 1.200 €+ kosten können.

VIP & Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete liegen je nach Lage im Stadion und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 € und 2.500 €+ pro Sitzplatz.

Wo wird El Clásico ausgetragen?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimstätte von Real Madrid.

Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballarenen der Welt und war viermal Austragungsort des Endspiels im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 und 2010) sowie des Finals der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordträchtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp-Nou-Stadion wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Damals wurde es mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern zum größten Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1989 und 1999) sowie zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 und 1982) fanden im Camp Nou auch Konzerte mit Top-Künstlern wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce statt.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Kapazität auf 105.000 Plätze steigen, wodurch es erneut das größte Stadion Europas nach Sitzplatzkapazität und das drittgrößte Fußballstadion der Welt wäre.