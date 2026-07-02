Frankreich zog souverän in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 ein. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal gewann die Mannschaft 3:0 gegen den Irak und 4:1 gegen Norwegen.

"Les Bleus" nahmen in der ersten K.o.-Runde gegen Schweden den Schwung mit und erzielten erneut drei Treffer – zwei davon gingen auf das Konto von Kylian Mbappé, der damit sein Turnierkonto auf sechs Tore erhöhte.

Frankreich hat zweimal den Titel geholt und gehört damit zu nur sechs Nationen mit mehreren Titeln. Die bisherigen Siege festigen den Status als Favorit in Nordamerika.

Als nächstes steht für Frankreich im Achtelfinale am kommenden Samstag (4. Juli) in Philadelphia das Spiel gegen Paraguay auf dem Programm.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, einschließlich einer Anleitung, wie Sie Plätze für die kommenden K.o.-Spiele Frankreichs erhalten und was diese kosten.

Spielplan der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1 Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1 Dienstag, 30. Juni Frankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford Frankreich gewann 3:0 Samstag, 4. Juli Frankreich gegen Paraguay (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I als Erster beendet hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team bis ins Finale am 19. Juli kommt.

Nach dem Sieg gegen Schweden trifft Frankreich im Achtelfinale auf Paraguay. Paraguay besiegte Anfang dieser Woche als erste Mannschaft Deutschland bei einer WM im Elfmeterschießen.

Im Viertelfinale trifft Frankreich auf Kanada oder Marokko. Im Halbfinale wartet Spanien oder Portugal, im Finale Brasilien,Argentinien oder England.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 4. Juli (17:00 Uhr ET) Achtelfinale Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gegen Paraguay Tickets 9. Juli (16:00 Uhr ET) Viertelfinale Gillette Stadium (Foxborough) Spiel 97: gegen Kanada oder Marokko Tickets 14. Juli (16:00 Uhr CET) Halbfinale AT&T Stadium (Arlington) Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 98 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams – mit dem Angriffstrio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué – zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Hinter ihnen stehen weitere Stars aus Europas Top-Ligen: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 62 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ablöste, sowie der Spielmacher Michael Olise (Bayern München).

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die goldene Generation hat daher die Chance, ihm zum Abschied einen weiteren Titel zu schenken.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA). Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten: