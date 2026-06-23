Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal und dem 3:0-Erfolg gegen den Irak hat sich Frankreich vor dem letzten Gruppenspiel für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Die "Les Bleus", zweimalige Weltmeister, gehören zu nur sechs Nationen, die mehrfach den Titel gewannen. Ihr makelloser Start in Gruppe I festigt ihren Status als Favoriten auf den Titel in Nordamerika diesen Sommer.

Spielplan der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum & Anstoßzeit Spiel Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 3:1 Sonntag, 22. Juni (17:00 Uhr ET) Frankreich gegen Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia 3:0 Donnerstag, 26. Juni (15:00 Uhr ET) Norwegen – Frankreich Gillette Stadium, Foxborough Eintrittskarten wird noch bekannt gegeben Runde der letzten 32: Frankreich gegen noch nicht bekannt wird noch bekannt gegeben Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Tickets für die WM 2026 in Frankreich: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für die Weltmeisterschaft 2026 ein flexibles Preissystem eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während Karten für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kosten können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams mit der Offensive um Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué zeigt in Nordamerika bereits starke Leistungen.

Eine Reihe von Stars aus Europas Top-Ligen ergänzt das Team: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 58 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ablöste.

Nach zwei souveränen Siegen gegen Senegal (3:1) und den Irak haben sich die "Les Bleus" bereits vor dem letzten Gruppenspiel das Ticket für die Runde der letzten 32 gesichert.

Das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen in Boston ist zum Duell um Platz eins geworden.

Nach den zweiten Plätzen von 2006 und 2022 steht für Frankreich erneut viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, nach diesem Turnier als Nationaltrainer aufzuhören. Die Mannschaft will ihm mit dem dritten Weltmeistertitel verabschieden.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien: