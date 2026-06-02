So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland: Termine, Spielplan, Preise und mehr

Deutschland nimmt seit 1954 ununterbrochen am größten Turnier des internationalen Fußballs teil und hat bisher viermal den Titel gewonnen (1954, 1974, 1990, 2014).

Die Mannschaft hat den Weltmeisterpokal mehrfach in die Höhe gestemmt und stand in einigen der denkwürdigsten WM-Spiele.

Auf dem Weg zum ersten Titel 1954 schlug die Mannschaft die Türkei 7:2 und Österreich 6:1.

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu den WM-2026-Tickets, erklärt, wie Sie sich Plätze sichern, und nennt die Kosten.

Wie sieht der Gruppenspielplan Deutschlands für die Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum Spiel Austragungsort Tickets 14. Juni 2026 Deutschland gegen Curaçao Houston Stadium, Houston Tickets 20. Juni 2026 Deutschland gegen Elfenbeinküste Toronto Stadium, Toronto Tickets 25. Juni 2026 Ecuador gegen Deutschland New York New Jersey Stadium, New Jersey Tickets

Wann Sie Ihre WM-2026-Tickets für Deutschland kaufen sollten

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland: Wie viel kosten sie?

Die Tickets für die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets decken die oberen und unteren Ränge außerhalb von Kategorie 1 ab.

Diese Tickets decken die oberen und unteren Ränge außerhalb von Kategorie 1 ab. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. Nachstehend finden Sie die geschätzten Preise:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Was ist bei der WM 2026 von Deutschland zu erwarten?

Den bisher höchsten Sieg bei einer WM-Endrunde feierte Deutschland 2002 in Japan, als das Team Saudi-Arabien in der Gruppenphase 8:0 besiegte. Sechs verschiedene Spieler trafen, darunter Miroslav Klose mit einem Hattrick.

2014 sorgte die Mannschaft auf dem Weg zum vierten Titel für Aufsehen, als sie Brasilien im Halbfinale 7:0 besiegte. Fünf Tore fielen in den ersten 26 Minuten. Wer jetzt Tickets kauft, erwartet in Nordamerika neue packende Duelle.

Der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass er viel Arbeit vor sich hat, und der Druck wird weiter steigen, je näher die Weltmeisterschaft 2026 rückt. Deutschlands Serie, seit 1954 mindestens das Viertelfinale zu erreichen, endete 2018, als die Mannschaft schon in der Gruppenphase ausschied.

Das Missgeschick wiederholte sich 2022 in Katar, als die Mannschaft erneut vor der K.o.-Runde ausschied. Trotz holpriger Qualifikation für 2026 hoffen die treuen deutschen Fans, dass ihr Team im WM-Endrundenmodus einen Gang zulegen kann.

So sichern Sie sich Hospitality-Tickets für die WM 2026 in Deutschland

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit kompletten Hospitality-Paketen für die Spiele Deutschlands, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie vieles mehr umfassen und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind.

Die Pakete sind wie folgt erhältlich:

Einzelnes Spiel

Gruppenphase: ein Spiel einer Nicht-Gastgebernation (keine CAN, MEX, USA)

Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsorte

Erleben Sie jedes Spiel an einem Veranstaltungsort Ihrer Wahl.

Es umfasst 4–9 Spiele, je nach Veranstaltungsort.

Alle Spieltage und Turnierphasen sind verfügbar

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.

Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32

Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl

"Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung

Hospitality-Angebote: FIFA-Pavillon

Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen stehen außerdem private Suiten und Platinum Access bereit.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten gemeinsam das Turnier aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und ihre Stadien: