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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

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So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland: Termine, Spielplan, Preise und mehr

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Deutschland

Erfahre, wie du die viermaligen Weltmeister diesen Sommer live erleben kannst

Deutschland nimmt seit 1954 ununterbrochen am größten Turnier des internationalen Fußballs teil und hat bisher viermal den Titel gewonnen (1954, 1974, 1990, 2014). 

Die Mannschaft hat den Weltmeisterpokal mehrfach in die Höhe gestemmt und stand in einigen der denkwürdigsten WM-Spiele. 

Auf dem Weg zum ersten Titel 1954 schlug die Mannschaft die Türkei 7:2 und Österreich 6:1.

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu den WM-2026-Tickets, erklärt, wie Sie sich Plätze sichern, und nennt die Kosten.

WM-Tickets für DeutschlandTicketsbuchen

Wie sieht der Gruppenspielplan Deutschlands für die Weltmeisterschaft 2026 aus?

DatumSpielAustragungsortTickets
14. Juni 2026Deutschland gegen CuraçaoHouston Stadium, HoustonTickets
20. Juni 2026Deutschland gegen ElfenbeinküsteToronto Stadium, TorontoTickets
25. Juni 2026Ecuador gegen DeutschlandNew York New Jersey Stadium, New JerseyTickets

Wann Sie Ihre WM-2026-Tickets für Deutschland kaufen sollten

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Deutschland– Tickets buchen

Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland: Wie viel kosten sie?

Die Tickets für die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets decken die oberen und unteren Ränge außerhalb von Kategorie 1 ab.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. Nachstehend finden Sie die geschätzten Preise:

BühneTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735
Runde der letzten 32105 $ – 750 $
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 7.875 $

Was ist bei der WM 2026 von Deutschland zu erwarten?

Den bisher höchsten Sieg bei einer WM-Endrunde feierte Deutschland 2002 in Japan, als das Team Saudi-Arabien in der Gruppenphase 8:0 besiegte. Sechs verschiedene Spieler trafen, darunter Miroslav Klose mit einem Hattrick.

2014 sorgte die Mannschaft auf dem Weg zum vierten Titel für Aufsehen, als sie Brasilien im Halbfinale 7:0 besiegte. Fünf Tore fielen in den ersten 26 Minuten. Wer jetzt Tickets kauft, erwartet in Nordamerika neue packende Duelle.

Der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass er viel Arbeit vor sich hat, und der Druck wird weiter steigen, je näher die Weltmeisterschaft 2026 rückt. Deutschlands Serie, seit 1954 mindestens das Viertelfinale zu erreichen, endete 2018, als die Mannschaft schon in der Gruppenphase ausschied. 

Das Missgeschick wiederholte sich 2022 in Katar, als die Mannschaft erneut vor der K.o.-Runde ausschied. Trotz holpriger Qualifikation für 2026 hoffen die treuen deutschen Fans, dass ihr Team im WM-Endrundenmodus einen Gang zulegen kann.

So sichern Sie sich Hospitality-Tickets für die WM 2026 in Deutschland

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit kompletten Hospitality-Paketen für die Spiele Deutschlands, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie vieles mehr umfassen und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind. 

Die Pakete sind wie folgt erhältlich:

Einzelnes Spiel

  • Gruppenphase: ein Spiel einer Nicht-Gastgebernation (keine CAN, MEX, USA)
  • Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel
  • Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsorte

  • Erleben Sie jedes Spiel an einem Veranstaltungsort Ihrer Wahl.
  • Es umfasst 4–9 Spiele, je nach Veranstaltungsort.
  • Alle Spieltage und Turnierphasen sind verfügbar
  • Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

  • Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.
  • Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32
  • Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl
  • "Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung
  • Hospitality-Angebote: FIFA-Pavillon
  • Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen stehen außerdem private Suiten und Platinum Access bereit.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten gemeinsam das Turnier aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und ihre Stadien:

LandStadion (Stadt)Kapazität bei Weltmeisterschaften
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000