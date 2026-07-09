Mehr als 200.000 Zuschauer sahen die drei Gruppenspiele der USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft im SoFi Stadium (Los Angeles) und im Lumen Field (Seattle).
Die Mannschaft von Mauricio Pochettino zeigte in der Runde der letzten 32 mentale Stärke und setzte sich nach der roten Karte gegen Folarin Balogun mit 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina durch.
Der Heimvorteil endete im Achtelfinale mit einer 1:4-Niederlage gegen Belgien.
Wenn Sie noch kurzfristig Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA suchen, haben Sie Glück. Für die kommenden K.-o.-Spiele sind noch Karten verfügbar. Hier erfahren Sie alles Nötige.
Ergebnisse der USA bei der WM 2026
|Datum
|Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
|Austragungsort
|Endstand / Tickets
|Freitag, 12. Juni
|USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|4:1
|Freitag, 19. Juni
|USA gegen Australien (12 Uhr PT)
|Lumen Field, Seattle
|2:0
|Donnerstag, 25. Juni
|USA gegen Türkei (19 Uhr PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|3:2
|Mittwoch, 1. Juli
|USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|2:0
|Montag, 6. Juli
|USA gegen Belgien (20:00 Uhr ET)
|Lumen Field, Seattle
|1:4
Sind noch Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA erhältlich?
Ja. Trotz der hohen Nachfrage sind die Tickets für die verbleibenden K.o.-Runden noch nicht ausverkauft.
Fans können weiterhin Tickets über offizielle Plattformen und geprüfte Wiederverkaufsplattformen erwerben. Da das Gastgeberland ausgeschieden ist, bieten einige lokale Fans ihre Tickets auf Sekundärmärkten an, sodass Sie bei schnellem Handeln noch eine gute Auswahl finden können.
Nutzen Sie stets offizielle Kanäle oder vertrauenswürdige, verifizierte Ticketpartner, um sicherzustellen, dass Ihre Tickets am Eingang gültig sind.
Vollständiger Spielplan der verbleibenden Spiele der WM 2026
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko
|Gillette Stadium (Boston), USA
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|10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT
|Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien
|SoFi Stadium (Los Angeles), USA
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|11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 3: Norwegen gegen England
|Hard Rock Stadium (Miami), USA
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|11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT
|Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
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|14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT
|Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien
|Dallas Stadium, USA
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|15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT
|Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz
|Atlanta-Stadion, USA
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|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|Miami Stadium, USA
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|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets kaufen
So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA
Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.
Wie viel kosten Tickets für die WM 2026 in den USA?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
|Termine
|Phase / Kategorie
|Offizielle Preisspanne
|Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
|4. Juli – 7. Juli
|Achtelfinale
|240 $ – 640 $
|650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
|9. Juli – 11. Juli
|Viertelfinale
|450 $ – 1.775 $
|850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
|14. Juli – 15. Juli
|Halbfinale
|930 $ – 3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18. Juli
|Spiel um Platz drei
|250 $ – 800 $
|500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
|19. Juli
|FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
|Position
|Spieler
|Aktueller Verein
|Torhüter
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Verteidiger
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Toulouse
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Mittelfeldspieler
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Stürmer
|Christian Pulisic
|AC Mailand
|Folarin Balogun
|Monaco
|Timothy Weah
|Olympique Marseille
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América