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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in den Vereinigten Staaten: Ticketverfügbarkeit, übliche Wiederverkaufspreise und verbleibende Plätze

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C. Pulisic

Alles, was du wissen musst, um Tickets zu ergattern und die Co-Moderatoren live in Aktion zu erleben

Mehr als 200.000 Zuschauer sahen die drei Gruppenspiele der USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft im SoFi Stadium (Los Angeles) und im Lumen Field (Seattle).

Die Mannschaft von Mauricio Pochettino zeigte in der Runde der letzten 32 mentale Stärke und setzte sich nach der roten Karte gegen Folarin Balogun mit 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina durch. 

Der Heimvorteil endete im Achtelfinale mit einer 1:4-Niederlage gegen Belgien. 

Wenn Sie noch kurzfristig Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA suchen, haben Sie Glück. Für die kommenden K.-o.-Spiele sind noch Karten verfügbar. Hier erfahren Sie alles Nötige.

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Ergebnisse der USA bei der WM 2026

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand / Tickets
Freitag, 12. JuniUSA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT)SoFi Stadium, Inglewood4:1
Freitag, 19. JuniUSA gegen Australien (12 Uhr PT)Lumen Field, Seattle2:0
Donnerstag, 25. JuniUSA gegen Türkei (19 Uhr PT)SoFi Stadium, Inglewood3:2
Mittwoch, 1. JuliUSA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)Levi’s Stadium, Santa Clara2:0
Montag, 6. JuliUSA gegen Belgien (20:00 Uhr ET)Lumen Field, Seattle1:4

Sind noch Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA erhältlich?

Ja. Trotz der hohen Nachfrage sind die Tickets für die verbleibenden K.o.-Runden noch nicht ausverkauft. 

Fans können weiterhin Tickets über offizielle Plattformen und geprüfte Wiederverkaufsplattformen erwerben. Da das Gastgeberland ausgeschieden ist, bieten einige lokale Fans ihre Tickets auf Sekundärmärkten an, sodass Sie bei schnellem Handeln noch eine gute Auswahl finden können.

Nutzen Sie stets offizielle Kanäle oder vertrauenswürdige, verifizierte Ticketpartner, um sicherzustellen, dass Ihre Tickets am Eingang gültig sind.

Vollständiger Spielplan der verbleibenden Spiele der WM 2026

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/SchweizAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizMiami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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Wie viel kosten Tickets für die WM 2026 in den USA?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

TerminePhase / KategorieOffizielle PreisspanneGeschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
4. Juli – 7. JuliAchtelfinale240 $ – 640 $650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. JuliViertelfinale450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. JuliHalbfinale930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. JuliSpiel um Platz drei250 $ – 800 $500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. JuliFIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

PositionSpielerAktueller Verein
TorhüterMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
VerteidigerChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
MittelfeldspielerTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
StürmerChristian PulisicAC Mailand


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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