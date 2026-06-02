So kaufen Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in den Niederlanden: Termine, Spielplan, Preise und mehr

Niederländische Teams stehen für attraktiven Fußball und ziehen bei Weltmeisterschaften stets ein farbenfrohes, lautstarkes Publikum an, das sich zu einem Meer in Orange vereint.
Im Sommer in Nordamerika soll die Elftal wieder stark auftreten, und Sie können dabei sein.
Überzeugt die Elftal in ihren Gruppenspielen? Sie könnten live dabei sein und alles miterleben.
GOAL führt Sie durch die neuesten Infos zu den WM-2026-Tickets, erklärt Schritt für Schritt, wie Sie sich Plätze sichern, und zeigt die Kosten.
Wie sieht der Spielplan der Niederlande in der Gruppenphase der WM 2026 aus?
|Datum
|Spielpaarung (Anstoßzeit lokal)
|Austragungsort
|Tickets
|Sonntag, 14. Juni
|Japan gegen Niederlande (15:00 Uhr)
|AT&T Stadium (Dallas)
|Tickets
|Samstag, 20. Juni
|Niederlande gegen Schweden (12 Uhr)
|NRG Stadium (Houston)
|Tickets
|Donnerstag, 25. Juni
|Tuninien vs. Niederlande (18 Uhr)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Tickets
Wie können Fans in den Niederlanden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden veranstaltet die FIFA hier keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.
Was ist von den Niederlanden bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?
Obwohl die Niederlande den WM-Pokal noch nie gewannen, erlebten sie bei diesem Turnier viele starke Momente und knappe Niederlagen.
Sie wurden 1974, 1978 und 2010 Vizeweltmeister und schieden 1998 und 2014 im Halbfinale aus.
Talentierte Stars kommen stetig nach und glänzen auf der Weltbühne. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben und Robin van Persie prägten frühere Turniere; jetzt wollen Cody Gakpo, Tijjani Reijnders und Memphis Depay an diese Erfolge anknüpfen.
Nach einer starken Qualifikation reisten sie ungeschlagen nach Nordamerika: sechs Siege, zwei Remis, 27 Treffer. Depay, der inzwischen für Corinthians in Brasilien spielt, war mit acht Toren bester Schütze der Equipe von Ronald Koeman.
Seit Sommer 2024 kassierten sie nur eine Niederlage: 0:1 in der Nations League gegen Deutschland in München (Oktober 2024).
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 und nutzt 16 Spielorte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.
In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.
Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle
Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden: Wie viel kosten sie?
Die Tickets für die Gruppenspiele der Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:
- Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
- Kategorie 2: Diese Tickets decken Plätze auf den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1 ab.
- Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
- Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.
Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. Nachstehend finden Sie die geschätzten Preise:
|Bühne
|Ticketpreisspanne
|Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)
|60–620 $
|Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos)
|75–2.735
|Runde der letzten 32
|105 $ – 750 $
|Achtelfinale
|170 $ – 980 $
|Viertelfinale
|275 $ – 1.775 $
|Halbfinale
|420 $ – 3.295 $
|Finale
|2.030 $ – 7.875 $
So sichern Sie sich Hospitality-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden
Erleben Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Hospitality-Paketen für die Spiele der Niederlande. Die Pakete enthalten Premium-Tickets, Essen, Getränke und weitere Leistungen und sind in allen drei Gastgeberländern erhältlich.
Folgende Pakete stehen zur Auswahl:
Einzelnes Spiel
- Gruppenphase: ein Spiel einer nicht-gastgebenden Mannschaft (keine CAN, MEX, USA)
- Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel
- Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- Ab 1.400 USD pro Person
Veranstaltungsort-Serie
- Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.
- Das Paket umfasst 4–9 Partien, je nach Spielort.
- Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl
- Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- Ab 8.275 USD pro Person
Verfolge mein Team
- Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.
- Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32
- Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl
- "Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer (Kanada, Mexiko, USA) zur Verfügung
- Hospitality-Angebote: FIFA-Pavillon
- Ab 6.750 USD pro Person
Für Firmen- oder VIP-Gruppen, die nach den exklusivsten Optionen suchen, stehen auch private Suiten und Platinum Access zur Verfügung.
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Tabelle unten zeigt die Städte und Stadien, die Spiele ausrichten:
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Mexiko
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Boston)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi’s Stadium, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123