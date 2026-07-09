Der Jubel der Zuschauer, Samba-Stimmung und der Traum vom sechsten Stern – die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entzündet in ganz Nordamerika Begeisterung, und Brasilien steht im Mittelpunkt.
Brasiliens Traum vom historischen sechsten Stern endete im Achtelfinale überraschend mit 1:2 gegen Norwegen im MetLife Stadium. Während die Seleção ausgeschieden ist, erreicht die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ihren Höhepunkt, denn das Turnier geht in Nordamerika in die Viertelfinalrunde.
Wenn Sie noch Last-Minute-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 suchen, gibt es freie Plätze. Die nächsten K.-o.-Spiele starten bald, und für die Endrundenpartien sind weiterhin Tickets erhältlich. Hier erfahren Sie, wie Sie Tickets finden, Ihre Plätze sichern und die aktuellen Preise verfolgen können.
Spielplan und Ergebnisse der WM 2026 in Brasilien
Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM-Spiele 2026
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko
|Gillette Stadium (Boston), USA
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|10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT
|Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien
|SoFi Stadium (Los Angeles), USA
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|11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 3: Norwegen gegen England
|Hard Rock Stadium (Miami), USA
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|11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT
|Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
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|14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT
|Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien
|Dallas Stadium, USA
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|15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT
|Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz
|Atlanta-Stadion, USA
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|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|Miami Stadium, USA
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|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|New York New Jersey Stadium, USA
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So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Brasilien
Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
WM-Tickets 2026 in Brasilien: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
|Kategorie
|Gruppenphase
|Runde der letzten 32 – Viertelfinale
|Halbfinale & Finale
|Kategorie 1
|250–400 $
|600 $ – 1.200 $
|1.500 $ – 6.730 $
|Kategorie 2
|150 $ – 280 $
|400–800 $
|1.000 – 4.210 $
|Kategorie 3
|100–200 $
|200–500 $
|600 – 2.790 $
|Kategorie 4
|60–120 $
|150–350 $
|400–2.030 $
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten:
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Mexiko
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz-Stadion (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Foxborough)
|65.000
|AT&T-Stadion (Dallas)
|94.000
|NRG-Stadion (Houston)
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi-Stadion (Inglewood)
|70.000
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.000
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|82.500
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|69.000
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000