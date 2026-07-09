Der Jubel der Zuschauer, Samba-Stimmung und der Traum vom sechsten Stern – die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entzündet in ganz Nordamerika Begeisterung, und Brasilien steht im Mittelpunkt.

Brasiliens Traum vom historischen sechsten Stern endete im Achtelfinale überraschend mit 1:2 gegen Norwegen im MetLife Stadium. Während die Seleção ausgeschieden ist, erreicht die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ihren Höhepunkt, denn das Turnier geht in Nordamerika in die Viertelfinalrunde.

Wenn Sie noch Last-Minute-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 suchen, gibt es freie Plätze. Die nächsten K.-o.-Spiele starten bald, und für die Endrundenpartien sind weiterhin Tickets erhältlich. Hier erfahren Sie, wie Sie Tickets finden, Ihre Plätze sichern und die aktuellen Preise verfolgen können.

Spielplan und Ergebnisse der WM 2026 in Brasilien

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Samstag, 13. Juni Brasilien gegen Marokko (18:00 Uhr ET) MetLife Stadium, New Jersey 1:1 Freitag, 19. Juni Brasilien gegen Haiti (20:30 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia 3:0 Mittwoch, 24. Juni Schottland gegen Brasilien (18:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Florida 3:0 Montag, 29. Juni Brasilien gegen Japan (12:00 Uhr CDT) NRG Stadium, Houston 2:1 Sonntag, 5. Juli Brasilien gegen Norwegen (16:00 Uhr ET) MetLife Stadium, New Jersey 1:2

Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM-Spiele 2026

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Brasilien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WM-Tickets 2026 in Brasilien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600 – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten: