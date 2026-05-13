So kaufen Sie Tickets für das Spiel Deutschland gegen Curacao: WM-Ticketpreise, Informationen zum NRG-Stadion und mehr

Deutschland reist in den Süden, um in der Gruppe E auf Curaçao zu treffen – ein Auftaktspiel, das für beide Nationen bei der Weltmeisterschaft 2026 historisch werden dürfte.

Die deutsche Mannschaft, angeführt von einer Generation von Superstars und viermaligen Weltmeistern, kommt nach Texas, um ihre Dominanz auf der Weltbühne wiederherzustellen. Curaçao reist als Turnierdebütant nach Houston und steht als Symbol für aufstrebenden Ehrgeiz und technisches Flair aus der Karibik.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für Deutschland gegen Curaçao sichern, und liefert Verkaufsstellen, Preise und wichtige Stadioninfos.

Wann findet das Spiel Deutschland gegen Curacao bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E NRG Stadium

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spielplan Austragungsort Tickets 14. Juni 2026 Deutschland gegen Curacao NRG Stadium, Houston Tickets 20. Juni 2026 Deutschland gegen die Elfenbeinküste BMO Field, Toronto Tickets 25. Juni 2026 Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium, East Rutherford Tickets

Spielplan der Weltmeisterschaft 2026 in Curaçao

Datum Spielplan Austragungsort Tickets 14. Juni 2026 Deutschland gegen Curacao NRG Stadium, Houston Tickets 21. Juni 2025 Ecuador gegen Curacao Arrowhead Stadium, Kansas City Tickets 25. Juni 2026 Curaçao gegen Elfenbeinküste Lincoln Financial Field, Philadelphia Tickets

Wie kaufe ich Tickets für Deutschland gegen Curaçao?

Zum heutigen Zeitpunkt sind die grossen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschliesslich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen handelt es sich hierbei um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Deutschland gegen Curacao?

Die Preise für die Weltmeisterschaft hängen von der Sitzplatzkategorie und dem Abstand zum Spieltag ab.

Für das Spiel Deutschland gegen Curacao in Houston sind die Einstiegspreise derzeit ein großer Anziehungspunkt für Fans mit kleinem Budget. Da der viermalige Weltmeister zum Turnierauftakt aufläuft, wird die Nachfrage für diese Partie am Sonntagabend im NRG Stadium voraussichtlich hoch sein, auch wenn die Preise für neutrale Gruppenspiele weiterhin günstiger sind als die für die Gastgeberländer.

Derzeit kosten die günstigsten offiziellen Tickets in den oberen Rängen rund 120 bis 200 US-Dollar. Auf dem Sekundärmarkt sind die Einstiegspreise zuletzt gesunken; die günstigsten Plätze starten bei etwa 450 bis 650 US-Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Preisgruppe 3 (obere Klasse): 120–450 $

Kategorie 2 (mittlere Ebene): 500–950 $

Kategorie 1 (untere Ebene/Seitenlinie): 1.000 $ – 2.500 $

Hospitality/VIP: ab 3.300 $

Bitte beachten Sie, dass sich diese Preise je nach Marktnachfrage ändern können. Da Houston ein weltweit beliebtes Reiseziel ist und dieses Spiel ein historisches Debüt für Curaçao gegen einen Fußballgiganten darstellt, ist die Nachfrage sowohl vor Ort als auch von auswärtigen Besuchern sehr groß. Sich frühzeitig verfügbare Tickets der Kategorie 3 zu sichern, ist die klügste Entscheidung für preisbewusste Fans, die dieses Spiel im NRG Stadium live miterleben möchten.

Alles, was Sie über das NRG Stadium wissen müssen

Der Austragungsort in Houston trägt offiziell den Namen Houston Stadium und wird kommerziell als NRG Stadium bezeichnet. Er gilt als Vorreiter der modernen Sportarchitektur und als Meilenstein der Sportgeschichte der Stadt.

Es steht im NRG Park-Komplex und war das erste Stadion im Profifußball mit einem einfahrbaren Dach, das ein Open-Air-Erlebnis oder eine klimatisierte Umgebung ermöglicht.

Die riesigen versenkbaren Dachpaneele öffnen oder schließen in nur sieben Minuten. Zwei hochauflösende Videoleinwände bieten jedem Zuschauer ein erstklassiges Bild.

WM 2026: Stadion mit 72.000 Plätzen und Top-Rasen bereit für fünf Gruppenspiele und zwei K.o.-Runden Das Stadion bietet bei der Weltmeisterschaft 2026 rund 72.000 Plätze. Trotz seiner Größe sorgt die Architektur für Vielseitigkeit und gute Sicht auf das Spielfeld. So entsteht eine lebendige Atmosphäre für die geplanten Partien.

Um internationalen Standards zu entsprechen, hat die Spielstätte einen Hybridrasenplatz, der eine zuverlässige Spielfläche für einen Spielplan bietet, der fünf Gruppenspiele und zwei K.o.-Runden umfasst.



