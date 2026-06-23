So kaufen Sie Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar: WM-Ticketpreise, Informationen zum Lumen Field und mehr

Das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar findet am 24. Juni im Rahmen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Lumen Field in Seattle statt.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zum Kauf von Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar, darunter Preise, Hospitality-Angebote, Stadioninfos und Tipps, wo Fans günstige Plätze finden, bevor diese ausverkauft sind.

Wann findet das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar statt?

Datum & Uhrzeit Spielplan Austragungsort Tickets 24. Juni 2026 – 19:00 Uhr Bosnien und Herzegowina gegen Katar Lumen Field, Seattle Tickets

Spielplan von Bosnien und Herzegowina bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort & Stadt Tickets 12. Juni 2026 Kanada gegen Bosnien und Herzegowina BMO Field , Toronto, Kanada 1:1 18. Juni 2026 Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina SoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles), USA 4:1 24. Juni 2026 Bosnien und Herzegowina gegen Katar Lumen Field , Seattle, USA Tickets

Spielplan der WM 2026 in Katar Datum Spiel Austragungsort & Stadt Tickets 13. Juni 2026 Katar gegen die Schweiz Levi’s Stadium Santa Clara (San Francisco Bay Area), USA 1:1 18. Juni 2026 Kanada gegen Katar BC Place , Vancouver, Kanada 6:0 24. Juni 2026 Bosnien und Herzegowina gegen Katar Lumen Field , Seattle, USA Tickets

Wie bekomme ich Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Fans sich Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sichern können.

Offizieller FIFA-Verkauf: Die FIFA gibt den Ticketbestand weiterhin in mehreren Verkaufsphasen frei, darunter Verlosungen und Zeitfenster nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Die FIFA gibt den Ticketbestand weiterhin in mehreren Verkaufsphasen frei, darunter Verlosungen und Zeitfenster nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". FIFA-Ticketbörse: Fans kaufen geprüfte Tickets aus zweiter Hand direkt von anderen Fans in der offiziellen FIFA-Ticketbörse.

Fans kaufen geprüfte Tickets aus zweiter Hand direkt von anderen Fans in der offiziellen FIFA-Ticketbörse. Sekundäre Ticketbörsen: StubHub bleibt eine Alternative, um sich Plätze für ausverkaufte WM-Spiele zu sichern.

StubHub bleibt eine Alternative, um sich Plätze für ausverkaufte WM-Spiele zu sichern. Hospitality-Pakete: Fans, die ein Premium-Erlebnis suchen, können VIP-Sitzplatzpakete mit Lounge-Zugang, Verpflegung und exklusiver Betreuung am Spieltag kaufen.

Die FIFA stellt alle WM-Tickets voraussichtlich digital aus und verwaltet sie über die offizielle Ticket-App.

Fans, die nach den günstigsten Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar suchen, sollten sich frühzeitig Plätze sichern, bevor die Preise kurz vor dem Anpfiff steigen.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar?

Die FIFA hat für die Weltmeisterschaft 2026 ein dynamisches Preismodell eingeführt. Deshalb schwanken die Preise je nach Sitzplatzkategorie, Verfügbarkeit und Gesamtnachfrage.

Partien der Gruppenphase zählen weiterhin zu den günstigsten Möglichkeiten, die WM live zu erleben, vor allem in den frühen Verkaufsphasen.

Die günstigsten Tickets für das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar kosten voraussichtlich zwischen 70 und 140 US-Dollar. Der Preis hängt vom Sitzplatz und von der Lage auf dem Zweitmarkt ab.

Kategorie Gruppenphase Achtelfinale – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Alles, was Sie über das Lumen Field wissen müssen

Das Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Katar findet im Lumen Field in Seattle, Washington, statt – einem der lautesten Fußballstadien Nordamerikas.

Das Stadion ist die Heimat der Seattle Seahawks aus der NFL und der Seattle Sounders aus der MLS. Es gilt als sehr laut und verfügt über eine leidenschaftliche Fanbasis.

Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird das Lumen Field voraussichtlich mehr als 68.000 Fans pro Spiel empfangen und mehrere wichtige Begegnungen des Turniers austragen.

Seattle gilt dank seiner Fußballkultur, seiner begeisterten Zuschauer und seiner modernen Infrastruktur als Kandidat für eine der besten Gastgeberstädte des Turniers.