Aston Villa dürfte in der Saison 2026/27 im Villa Park erneut für reichlich Aufsehen sorgen.

Mit mehr als 42.000 Fans, die durch die Drehkreuze des Villa Park strömen, soll die legendäre Wand in Claret und Blue das Team in der UEFA Champions League und der Premier League nach vorne treiben.

Doch wie kommt man an ein Ticket, um Aston Villa live in Aktion zu sehen? GOAL führt Euch durch die Optionen für 2026/27, darunter Bezugsquellen für Tickets, Verlängerungen von Dauerkarten, Mitgliedspreise und die aktuell verfügbaren Premium-Pakete.

Kommende Aston-Villa-Spiele in der Premier League 2026/27 & Tickets

Wie kann man Aston-Villa-Tickets für die Premier League kaufen?

Um sich Aston-Villa-Tickets für den Villa Park zu sichern, muss man bestimmte offizielle Kanäle nutzen, denn wegen der hohen Nachfrage sind reguläre Eintrittskarten schnell ausverkauft und werden digital über die Aston Villa App bereitgestellt.

Das ist der schnellste Weg, um sie zu kaufen:

Offizielle Mitgliedschaft & Verlosungen : Der Beitritt zu einer offiziellen Mitgliedschaftsstufe ist für den primären Zugang essenziell. Sie gewährt Zugang zu Mitgliederverlosungen, etwa Loyalty- oder First-Timer-Ballots, sowie zu priorisierten Verkaufsfenstern 3 bis 4 Wochen vor dem Anpfiff.

: Der Beitritt zu einer offiziellen Mitgliedschaftsstufe ist für den primären Zugang essenziell. Sie gewährt Zugang zu Mitgliederverlosungen, etwa Loyalty- oder First-Timer-Ballots, sowie zu priorisierten Verkaufsfenstern 3 bis 4 Wochen vor dem Anpfiff. Offizielle Ticketbörse: Mitglieder können über das offizielle Wiederverkaufsportal des Klubs Tickets zum Nennwert kaufen, die direkt von Dauerkarteninhabern eingestellt wurden, die Spiele nicht besuchen können.

Mitglieder können über das offizielle Wiederverkaufsportal des Klubs Tickets zum Nennwert kaufen, die direkt von Dauerkarteninhabern eingestellt wurden, die Spiele nicht besuchen können. Offizielle Hospitality-Pakete: Die Buchung eines Hospitality-Erlebnisses am Spieltag, etwa The Lower Grounds, 150 Club oder 82 Champions Club, garantiert den Eintritt, ohne dass eine Mitgliedschaft oder die Teilnahme an einer Verlosung nötig ist.

Die Buchung eines Hospitality-Erlebnisses am Spieltag, etwa The Lower Grounds, 150 Club oder 82 Champions Club, garantiert den Eintritt, ohne dass eine Mitgliedschaft oder die Teilnahme an einer Verlosung nötig ist. Sekundärmarktplätze: Bei ausverkauften Premier-League- oder Europapokal-Spielen können Fans auf sekundäre Plattformen ausweichen, um alternative Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen zu nutzen. Prüft die AGB der Website, bei der Ihr kauft.

Wie kann man Aston-Villa-Dauerkarten kaufen?

Die einzige Möglichkeit, sich für jedes Heimspiel von Aston Villa in der Premier League im Villa Park einen Platz zu sichern, ist der Besitz einer Aston-Villa-Dauerkarte.

Eine Dauerkarte gewährt Zutritt zu allen 19 Ligaspielen, die der Klub zu Hause austrägt, und bietet priorisierte Buchungsfenster für Pokalspiele in der K.-o.-Phase.

Die Dauerkarten für die Saison 2026/27 sind ausverkauft, wobei die günstigsten Dauerkarten für Erwachsene ab £703 erhältlich waren.

Bestehende Inhaber erhalten vor jeder neuen Spielzeit vorrangige Verlängerungsfenster, während sich Interessenten auf die offizielle Warteliste für Dauerkarten setzen lassen können.

Wie viel kosten Aston-Villa-Tickets?

Da keine Dauerkarten verfügbar sind, wird die Mehrheit der Fans, die Aston Villa in dieser Saison im Villa Park sehen möchte, stattdessen ein Einzelticket für den Spieltag für das gewünschte Spiel kaufen.

Diese werden spielweise verkauft und in verschiedenen Preiskategorien angeboten, abhängig von Faktoren wie Sitzplatzlage, Spiel und Gegner im Verlauf einer Saison.

Unten findet Ihr die Preise für Aston-Villa-Spiele in dieser Saison, basierend auf der Kostenübersicht der Kategorie A aus der vergangenen Saison:

Preiszone Erwachsene Über 66 / Unter 21 Streitkräfte Unter 18 Unter 14 Zone 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Zone 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Zone 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Zone 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Rollstuhlplätze £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Wann gehen Aston-Villa-Tickets in den Verkauf?

Allgemeine Tickets und Premium-Hospitality-Pakete für die Saison 2026/27 können über die offizielle Ticketing-Plattform des Klubs angefragt und gekauft werden.

Spieltagstickets werden in der Regel 4 bis 5 Wochen vor dem Anpfiff freigegeben, zunächst mit exklusiven Prioritätsfenstern für offizielle Mitglieder, bevor sie in den allgemeinen Verkauf gehen.

Wie kann ich die Verfügbarkeit von Aston-Villa-Tickets prüfen?

Die Nachfrage nach Aston-Villa-Tickets bleibt auf einem Allzeithoch, da die Mannschaft von Unai Emery national und in Europa weiter auf Topniveau konkurrenzfähig ist.

Der verlässlichste Ort, um die Verfügbarkeit kommender Spiele in Echtzeit zu prüfen, ist das offizielle Klubportal unter avfc.co.uk.

Wie viel kostet eine Aston-Villa-Mitgliedschaft?

Eine offizielle Aston-Villa-Mitgliedschaft bietet priorisierten Zugang zu Heimspiel-Ticketverkäufen, exklusive Rabatte im Fanshop und digitale Inhalte.

Verfügbare Mitgliedschaftsstufen für die Saison 2026/27:

Erwachsene : £50

: £50 Frauenteam : £30

: £30 Video-Mitgliedschaft : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (Alter 3–11 & 12–17) : £30

: £30 Junior (Alter 0–2): Kostenlos

Wo kann ich Aston-Villa-Premium-Erlebnisse kaufen?

Es gibt drei Premium-Erlebnisse von Aston Villa, die gekauft werden können:

Lower Grounds Premium: Zugang zur exklusiven Lounge, Sitzplätze in der Trinity Stand, Einrichtungen vor und nach dem Spiel, Großbildschirme, Fragerunden mit Ex-Profis, kostenlose Speisen und Bar sowie ein offizielles Spieltagsprogramm.

Zugang zur exklusiven Lounge, Sitzplätze in der Trinity Stand, Einrichtungen vor und nach dem Spiel, Großbildschirme, Fragerunden mit Ex-Profis, kostenlose Speisen und Bar sowie ein offizielles Spieltagsprogramm. 150 Club: Gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie in der Doug Ellis Stand, Begrüßungsgetränke, Service am Tisch, Halbzeit-Specials des Küchenchefs, Besuche von Villa-Legenden und Spieltagsgeschenke.

Gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie in der Doug Ellis Stand, Begrüßungsgetränke, Service am Tisch, Halbzeit-Specials des Küchenchefs, Besuche von Villa-Legenden und Spieltagsgeschenke. 82 Champions Club: Zentral gelegene gepolsterte Sitze in der Trinity Road Stand, ein Zwei-Gänge-Menü, kostenlose Bar und Auftritte von Legenden.

Alle Premium-Pakete können direkt auf der offiziellen Aston-Villa-Website angefragt oder gebucht werden.

Die Planung von Ticketkäufen für Premier-League-Spiele mit hoher Bedeutung erfordert besondere Aufmerksamkeit für Mitgliedschaftsstufen und offizielle Verkaufstermine. Wenn Ihr Euch Live-Prognosen in Echtzeit sichern möchtet, während sich die Action entfaltet, ist die Navigationsgeschwindigkeit mobiler Software alles. Werft einen genaueren Blick auf unseren kuratierten Guide, um Eure Spieltagsroutine mit unserem melbet promo code zu verbessern.