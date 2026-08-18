Der Wunsch, den amtierenden Meistern der Brasileiro Série A und der Copa Libertadores, Flamengo, live in Aktion zu sehen, ist bei Fußballfans auf der ganzen Welt groß. Obwohl die Nachfrage, den Rubro-Negro im ikonischen Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auflaufen zu sehen, extrem hoch ist, sind weiterhin Tickets verfügbar.

Nachdem Flamengo in der vergangenen Saison den achten Meistertitel eingefahren und sich damit zum gemeinsam zweiterfolgreichsten Klub in Brasiliens Geschichte gemacht hat, will der Verein nun weitere Trophäen in seine Vitrine stellen, bevor die laufende Spielzeit ihren Höhepunkt erreicht.



Mit brasilianischen Eigengewächsen wie Pedro, Lucas Paquetá und Samuel Lino sowie ausländischen Neuzugängen wie Giorgian de Arrascaeta und Jorginho, die Woche für Woche für die Flamengo-Anhänger glänzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich Tickets zu sichern.

Wie kommt man an Tickets, um Flamengo in dieser Saison bei einer Fußball-Gala zu erleben? GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu den Preisen und mehr.

Kommende Spiele von Flamengo

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tickets So., 11. Okt. (15 Uhr) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tickets

So kauft ihr Flamengo-Tickets

Offizielle Flamengo-Tickets könnt ihr online über das offizielle Portal Flamengo Ingressos oder persönlich in der Vereinszentrale in Gávea und an den Kassen des Maracanã-Stadions kaufen. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel drei bis vier Tage vor dem Spiel in den Verkauf, direkt nachdem die vorrangigen Verkaufsphasen für Vereinsmitglieder enden.

Offizielle Flamengo-Mitglieder im Programm Nação Sócio-Torcedor erhalten deutlich früheren Zugang und bessere Möglichkeiten, Spieltickets zu kaufen.

Die Verkaufsphasen öffnen sich nacheinander je nach Mitgliedsstufe, wobei höhere Pakete wie Diamond/Platinum oder Maraca zuerst kaufen können, gefolgt von niedrigeren Stufen und nationalen Plänen wie Nação Sem Fronteiras. Mitglieder können bei einigen regionalen und nationalen Spielen zudem bis zu 50 Prozent Rabatt auf die regulären Ticketpreise erhalten.

Außerdem können Fans Flamengo-Tickets auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die noch kurzfristig Tickets kaufen wollen.

Wie viel kosten Flamengo-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für reguläre Flamengo-Heimspiele im Maracanã in Rio kosten für die Allgemeinheit je nach Sitzkategorie in der Regel zwischen 80 R$ und 500 R$ (etwa 15 bis 90 $). Bei Spielen mit besonders hoher Bedeutung wie dem Fla-Flu-Derby, also Flamengo gegen Fluminense, das wie oben gezeigt als Nächstes am 11. Oktober stattfindet, oder bei K.-o.-Duellen in der Copa Libertadores können sich die Preise jedoch verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Der Verein setzt auf eine strikte Prioritätsstruktur und gewährt seinen Nação-Mitgliedern starke Rabatte, sodass sie Basisplätze bereits ab 20 R$ erhalten.

Für weitere Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit solltet ihr das offizielle Ticketportal des Vereins oder Sekundärmarktplätze wie Ticombo im Blick behalten.

Alles, was ihr über das Maracanã wissen müsst

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, offiziell Estádio Jornalista Mário Filho genannt, gilt weltweit als ultimativer Tempel des Fußballs. Eine Arena, die auf der Stadion-Wunschliste praktisch jedes Fußballfans steht.

Es wurde für die FIFA-Weltmeisterschaft 1950 gebaut und galt einst als das größte Stadion der Welt, mit einer gewaltigen Kapazität von fast 200.000 stehenden Zuschauern. Nach umfassenden Modernisierungen zur Erfüllung strenger Sicherheitsstandards wird es heute als reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 78.838 Plätzen betrieben.

Das Maracanã bleibt das größte Stadion Brasiliens und ein legendäres Monument südamerikanischer Sportkultur. Neben seiner Funktion als gemeinsame Heimstätte der großen Rio-Klubs Flamengo und Fluminense ist es auch regelmäßig Austragungsort wichtiger Spiele der brasilianischen Nationalmannschaft.

Brasiliens beliebtester Fußballsohn Pele erlebte im Maracanã zahlreiche denkwürdige Momente. Dort gab er 1957 sein Debüt für die Nationalmannschaft, und zwölf Jahre später, 1969, erzielte er mit einem verwandelten Elfmeter für Santos gegen Vasco da Gama das 1.000. Tor seiner Profikarriere („O Milésimo“). Außerdem absolvierte Pele 1971 in diesem Stadion sein letztes Spiel für Brasilien.

Liste der Flamengo-Rekorde und -Statistiken

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) ist einer der erfolgreichsten und am breitesten unterstützten Fußballklubs der Welt. Der Verein aus Rio de Janeiro hält die prestigeträchtige Besonderheit, nie aus der höchsten Spielklasse des brasilianischen Fußballs abgestiegen zu sein.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Weltweite Trophäen: 1 Interkontinentalpokal (1981).

Kontinentale Trophäen: 4 Copa-Libertadores-Titel (1981, 2019, 2022, 2025).

Nationale Meisterschaften: 8 Titel in der Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Nationale Pokale: 5 Copa-do-Brasil-Trophäen (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Junior (876), Zico (732)

Meiste Tore: Zico (508), Dida (264)

Serie ohne Niederlage

Flamengo blieb zwischen 1978 und 1979 wettbewerbsübergreifend berühmt-berüchtigte 52 Spiele in Folge ungeschlagen, angeführt von der goldenen Generation um Zico und Junior.



