Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit
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🇦🇱 Albanien
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🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentinien
Telefe | TV Pública
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ORF | ServusTV
🇦🇿 Aserbaidschan
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VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
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🇧🇷 Brasilien
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇰🇭 Kambodscha
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
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🇨🇴 Kolumbien
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroatien
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🇨🇾 Zypern
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🇨🇿 Tschechien
CT | TV Nova
🇩🇰 Dänemark
DR | TV2
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TCS | Tigo Sports
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TV3
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🇫🇮 Finnland
Yle | MTV3
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Deutschland
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Griechenland
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Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hongkong
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🇭🇺 Ungarn
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KAN | Charlton
🇮🇹 Italien
RAI | DAZN
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NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN
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RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgisistan
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TV3 Litauen
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VRT | RTBF
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🇲🇻 Malediven
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🇲🇹 Malta
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TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Naher Osten und Nordafrika
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EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO
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Arena Sport | RTCG
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Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Niederlande
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Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Nordmazedonien
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Medcom | TVN Media | Tigo Sports
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Trece | GEN TV | Tigo Sports
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🇵🇭 Philippinen
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🇵🇱 Polen
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Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumänien
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🇷🇺 Russland
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🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbien
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
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🇸🇰 Slowakei
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slowenien
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🇿🇦 Südafrika
SABC | SportyTV
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DSports | Disney+
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JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanien
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Subsahara-Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Schweden
SVT | TV4
🇨🇭 Schweiz
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ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadschikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
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🇹🇷 Tuerkei
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🇺🇸 Vereinigte Staaten
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Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
Vietnam VTV
Weiterlesen: So bekommst du Tickets fuer die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Leitfaden zur Last-Minute-Verkaufsphase, qualifizierte Mannschaften, Spielplan und mehr
Die besten VPNs und kostenlose Streams, um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu verfolgen
Um alle Nationalmannschaften zu sehen, musst du dich im Grunde "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Uebertragung anbietet. So geht's:
- Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
- Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
- Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
- Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
- Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel live!
Streaming unterwegs mit Saily eSIM
Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone herunterladen koennen. Er ist besonders nuetzlich fuer die Weltmeisterschaft 2026, da er sicherstellt, dass Sie ueber die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream verfuegen.
- Saily App: So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die App herunter: Hol dir die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
- Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten fuer das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Fuer intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
- Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" erforderlich.
- Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschliessend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.