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FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

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So kannst du die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen und live streamen: TV-Reiseführer, kostenlose Streams, VPNs, eSIMs

Machen Sie sich bereit für den ultimativen Showdown, wenn die größten Nationen der Welt den Rasen stürmen – jede von ihnen getrieben von dem brennenden Wunsch, die Welt zu erobern und den Pokal der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in die Höhe zu stemmen.


Alle Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentinien

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australien

SBS

🇦🇹 Oesterreich

ORF | ServusTV

🇦🇿 Aserbaidschan

ITV

🇧🇪 Belgien

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇰🇭 Kambodscha

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Kolumbien

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroatien

HRT

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

CT | TV Nova

🇩🇰 Dänemark

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estland

TV3

🇫🇯 Fidschi

FBC

🇫🇮 Finnland

Yle | MTV3

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Deutschland

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Griechenland

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hongkong

PCCW

🇭🇺 Ungarn

MTVA

🇮🇸 Island

RUV

🇮🇩 Indonesien

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italien

RAI | DAZN

🇯🇵 Japan

NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN

🇰🇿 Kasachstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgisistan

KTRK

🇱🇻 Lettland

TV3 Lettland

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Litauen

TV3 Litauen

🇱🇺 Luxemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Malediven

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Mexiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN Sports

🇲🇳 Mongolei

EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Niederlande

NOS

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Nordmazedonien

Arena Sport

🇳🇴 Norwegen

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

America Television

🇵🇭 Philippinen

Aleph Group

🇵🇱 Polen

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumänien

Antena

🇷🇺 Russland

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbien

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slowakei

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slowenien

Arena Sport

🇿🇦 Südafrika

SABC | SportyTV

🌏 Südamerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Suedkorea

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanien

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Subsahara-Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Schweden

SVT | TV4

🇨🇭 Schweiz

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadschikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Tuerkei

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Sport

🇺🇦 Ukraine

MEGOGO

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC | ITV

🇺🇸 Vereinigte Staaten

Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

Vietnam VTV


Weiterlesen: So bekommst du Tickets fuer die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Leitfaden zur Last-Minute-Verkaufsphase, qualifizierte Mannschaften, Spielplan und mehr

Die besten VPNs und kostenlose Streams, um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu verfolgen


Um alle Nationalmannschaften zu sehen, musst du dich im Grunde "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Uebertragung anbietet. So geht's:

  1. Waehlen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen fuer 2026 gehoeren ExpressVPN, NordVPN und Surfshark
  2. Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
  3. Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  4. Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  5. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel live!

Streaming unterwegs mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone herunterladen koennen. Er ist besonders nuetzlich fuer die Weltmeisterschaft 2026, da er sicherstellt, dass Sie ueber die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite fuer einen verzoegerungsfreien 4K- oder HD-Livestream verfuegen.

  1. Saily App: So holst du dir den perfekten Datenplan für das Turnier Lade die App herunter: Hol dir die Saily-App im App Store oder bei Google Play.
  2. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten fuer das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Fuer intensives Streaming von 90-minuetigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  3. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Bueroklammer" erforderlich.
  4. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschliessend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.