So kannst du Deutschland bei der WM 2026 "kostenlos" auf Abruf verfolgen: VPN-Zugang, wo du die Spiele sehen kannst und mehr

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spielpaarung (Endergebnis)
Austragungsort
14. Juni, 12:00 Uhr (CDT)
Deutschland – Curaçao (7:1)
Houston Stadium (Houston, TX)
20. Juni, 16:00 Uhr EDT
Deutschland gegen die Elfenbeinküste
Toronto Stadium (Toronto, ON)
25. Juni, 16:00 Uhr EDT
Ecuador gegen Deutschland
New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ)
So sehen Sie die WM-Spiele Deutschlands mit einem VPN "kostenlos"
Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Ort der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen wollen, treffen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).
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Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten in diesem Artikel oder wirf einen Blick in unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland?
Umfassende Berichterstattung
MagentaTV: MagentaTV gehört zur Deutschen Telekom und hält die Masterrechte für das gesamte Turnier. Die Plattform zeigt in Deutschland als einzige alle 104 Spiele live vom Anpfiff bis zum Finale. Abonnenten sehen die Partien über ihre Set-Top-Box oder streamen sie per MagentaSport- oder MagentaTV-App.
Free-to-Air-Fernsehen
ARD & ZDF: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Unterlizenzvertrag mit der Deutschen Telekom abgeschlossen, um einen großen Teil des Turniers im Free-TV zu zeigen. Gemeinsam übertragen ARD und ZDF 60 Spiele live.
Digitale Streams: Wer die Partien kostenlos auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs verfolgen will, findet alle 60 Spiele auch in der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek.
Wie nutze ich ein VPN?Gemini
Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanien
🇩🇿 Algerien
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
🇦🇹 Österreich
🇧🇪 Belgien
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
🇨🇾 Zypern
🇨🇿 Tschechien
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
🇫🇯 Fidschi
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irland
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumänien
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam