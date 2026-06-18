So kannst du Deutschland bei der WM 2026 "kostenlos" auf Abruf verfolgen: VPN-Zugang, wo du die Spiele sehen kannst und mehr

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Datum und Uhrzeit (Ortszeit)

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spielpaarung (Endergebnis) Austragungsort 14. Juni, 12:00 Uhr (CDT) Deutschland – Curaçao (7:1) Houston Stadium (Houston, TX) 20. Juni, 16:00 Uhr EDT Deutschland gegen die Elfenbeinküste Toronto Stadium (Toronto, ON) 25. Juni, 16:00 Uhr EDT Ecuador gegen Deutschland New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ)

So sehen Sie die WM-Spiele Deutschlands mit einem VPN "kostenlos"

Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Ort der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen wollen, treffen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).

Ein VPN wie ExpressVPN baut eine sichere, verschlüsselte Verbindung auf. Sie wählen einen Server im Land, das das Spiel zeigt, und umgehen so Übertragungssperren.

Um das Spiel "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem ein frei empfangbarer Sender die Partie zeigt. Auch wenn die Übertragung dort kostenlos ist, brauchst du dennoch ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zugreifen zu können.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten in diesem Artikel oder wirf einen Blick in unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland?

Umfassende Berichterstattung

MagentaTV: MagentaTV gehört zur Deutschen Telekom und hält die Masterrechte für das gesamte Turnier. Die Plattform zeigt in Deutschland als einzige alle 104 Spiele live vom Anpfiff bis zum Finale. Abonnenten sehen die Partien über ihre Set-Top-Box oder streamen sie per MagentaSport- oder MagentaTV-App.

Free-to-Air-Fernsehen

ARD & ZDF: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Unterlizenzvertrag mit der Deutschen Telekom abgeschlossen, um einen großen Teil des Turniers im Free-TV zu zeigen. Gemeinsam übertragen ARD und ZDF 60 Spiele live.

Digitale Streams: Wer die Partien kostenlos auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs verfolgen will, findet alle 60 Spiele auch in der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek.

Wie nutze ich ein VPN?

Gemini

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go