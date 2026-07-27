"So etwas habe ich lange vermisst": Bastian Schweinsteiger kritisiert Jamal Musiala und hebt "bezeichnende" Szene hervor

Laut Schweinsteiger hätten lediglich Joshua Kimmich und Felix Nmecha Verantwortung übernommen. "Danach wird es schon schwierig", befand Schweinsteiger in einem Doppel-Interview mit Oliver Kahn in der Bild und kam dann auf Jamal Musiala zu sprechen.

"Ich finde es bezeichnend, dass die beste Szene von Musiala erst eine Grätsche im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war", sagte Schweinsteiger. "So etwas habe ich lange vermisst. Zuvor war es so, dass Musiala in einem Spiel zwölfmal gefoult wurde und zwölfmal nahm er danach den Handschlag seines Gegenspielers an."

In Richtung seines ehemaligen Kollegen Kahn sagte er: "Olli, ich frag dich: Hättest du deinem Gegner die Hand gegeben, nachdem er dich zum vierten Mal gefoult hat?" Kahns Antwort: "Die Frage hast du jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?"

Jamal Musiala musste sich nach der WM operieren lassen

Schweinsteiger führte das DFB-Team gemeinsam mit Kapitän Philipp Lahm 2014 zum WM-Titel, mit dem FC Bayern gewannen die beiden 2013 das Triple. "Ob bei Bayern oder in der Nationalmannschaft wusste ich immer, wer meine Führungsspieler sind", erinnerte sich Schweinsteiger. "Wenn du echte Führungsspieler hast, dann scheidest du nicht zweimal bei einer WM in der Gruppenphase und noch mal im Sechzehntelfinale aus."

Der von Schweinsteiger kritisierte Musiala war nach seinem Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer monatelang ausgefallen und hatte erst Anfang des Jahres sein Comeback gefeiert. Seitdem ließ er sein Können nur sehr vereinzelt aufblitzen, bei der WM enttäuschte er wie die ganze deutsche Mannschaft.

Anschließend ließ er sich bei einer schon lange geplanten Operation eine Metallplatte entfernen. "Durch den Eingriff kann der Offensivspieler die Saisonvorbereitung nach einem klar strukturierten Plan absolvieren, so dass der Auftakt der Pflichtspiele des FC Bayern gewährleistet ist", verkündeten die Münchner in einem Statement. Dem Vernehmen nach soll Musiala nach der Asien-Reise (1. bis 8. August) wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und am 22. August beim Supercup gegen Borussia Dortmund dabei sein. Zuletzt kursierten wilde Gerüchte über ein angebliches Interesse von Galatasaray Istanbul an ihm, die der türkische Rekordmeister jedoch dementierte.