So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Kanada: Informationen zu den Stadien, Spielpläne für Toronto und Vancouver und mehr

Kanadische Fußballfans warten gespannt auf den 12. Juni, wenn die kanadische Nationalmannschaft, die "Canucks", in Toronto ihre WM-Kampagne 2026 startet. Die Gastgeber wollen ein neues Kapitel in der Geschichte des Turniers schreiben.

An kanadischen Spielorten finden zudem mehrere weitere hochkarätige Gruppenspiele statt, darunter Deutschland gegen die Elfenbeinküste in Toronto, Neuseeland gegen Belgien in Vancouver und die Pharaonen aus Ägypten gegen Neuseeland.

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Wann finden die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada statt?

Kanada richtet 13 Spiele aus, davon 10 in der Gruppenphase und 3 in der K.o.-Phase. Hier ist der vollständige Spielplan in Ortszeit:

Wie kann man in Kanada Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nachträgliche Zufallsverlosung – sind inzwischen beendet.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden verlost die FIFA die Tickets hier nicht. Wer zuerst bestellt, erhält sofort eine Bestätigung. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden verlost die FIFA die Tickets hier nicht. Wer zuerst bestellt, erhält sofort eine Bestätigung. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada?

Die Tickets in Kanada sind in vier Hauptkategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuersten Plätze liegen in den unteren Rängen.

Die teuersten Plätze liegen in den unteren Rängen. Die Kategorien 2 und 3 bieten eine gute Sicht auf das gesamte Stadion.

bieten eine gute Sicht auf das gesamte Stadion. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen meist in den oberen Rängen.

Die geschätzten Preise variieren je nach Spielort wie folgt:

Ticketkategorie Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberland) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele von Kanada, USA, Mexiko) 75–2.735 Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170–980

Die kanadischen WM-Stadien 2026 richten diese Spiele aus.

Die Spiele finden an zwei legendären Austragungsorten statt:

BC Place (Vancouver) fasst 54.000 Zuschauer.

fasst 54.000 Zuschauer. BMO Field (Toronto) fasst 45.000 Zuschauer.

Was können wir von den WM-Spielen in Kanada erwarten?

Obwohl Eishockey in Kanada die beliebteste Sportart ist, rückt Fußball diesen Sommer in den Fokus. Die kanadische Nationalmannschaft hat sich in der FIFA-Rangliste nach oben gearbeitet und steht kurz davor, zum ersten Mal in ihrer Geschichte zwei Weltmeisterschafts-Endrunden in Folge zu erreichen.

Unter Trainer Jesse Marsch zeigte das Team im Halbfinale der Copa América 2024 eine starke Leistung und feierte wichtige Siege gegen die Vereinigten Staaten.

Da auch Ägypten, Senegal, Panama und Neuseeland auf kanadischem Boden antreten, ist die Bühne bereit für ein unvergessliches Fußballfest.