So erhalten Sie Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026: Eiskunstlauf, Snowboard, Eishockey und mehr

Zwar berichten mehrere Anbieter während der Olympischen Winterspiele umfassend, doch nichts ist vergleichbar mit dem hautnahen Erlebnis vor Ort.

Zum Glück für Sportfans ist die vierjährige Wartezeit auf die nächsten Winterspiele fast vorbei. Zwei Wochen voller Spannung und Stürze beginnen am 4. Februar in Italien mit den ersten Curling-Wettkämpfen.

Wir freuen uns auf sensationelle Wintersport-Action aus Italien im Februar. Warum nicht eine unvergessliche Reise unternehmen und alles genießen, was die Olympischen Spiele zu bieten haben? GOAL informiert Sie über die neuesten Ticket-Informationen für Milano Cortina 2026, darunter wo Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann finden die Olympischen Winterspiele 2026 statt?

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Italien statt und werden gemeinsam von den Städten Mailand und Cortina d'Ampezzo ausgerichtet. Es ist das dritte Mal, dass das Land die Winterspiele ausrichtet.

Milan und Cortina d'Ampezzo sind zwar die beiden offiziellen Austragungsorte, doch die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele finden an insgesamt 15 Orten im Norden und Nordosten Italiens statt.

Auf die Olympischen Winterspiele folgen die Paralympischen Winterspiele, die vom 6. bis 15. März stattfinden sollen.

Wie sieht der Zeitplan für die Olympischen Winterspiele 2026 aus?

Von den 16 Sportarten der Olympischen Winterspiele 2026 ist Skibergsteigen - bei dem die Athletinnen und Athleten abwechselnd auf Skiern und zu Fuß unterwegs sind - die einzige, die ihr olympisches Debüt feiert.

Darüber hinaus warten auch etablierte Sportarten mit Neuerungen auf: So wird im Skeleton erstmals eine Mixed-Team-Disziplin ausgetragen, während das Rennrodeln um eine Disziplin im Frauen-Doppel erweitert wird.

Hier sind einige der Disziplinen der Olympischen Winterspiele 2026, auf die Sie sich freuen können:

Datum Sport Veranstaltung Tickets Fr, 6. Februar Eröffnungsfeier Tickets Samstag, 7. Februar Ski alpin Herren Abfahrt Tickets Rennrodeln Einzel der Männer Tickets Snowboard Big Air der Männer Tickets So, 8. Februar Ski alpin Frauen Abfahrt Tickets Mo, 9. Februar Rennrodeln Einzel der Frauen Tickets Snowboard Big Air der Frauen Tickets Di, 10. Februar Curling Mixed-Doppel-Finale Tickets Mi, 11. Februar Eiskunstlauf Eistanz Tickets Rennrodeln Herren- und Damendoppel Tickets Do, 12. Februar Rennrodeln Team-Staffel Tickets Skeleton Männer Tickets Snowboard Snowboardcross Männer Tickets Fr, 13. Februar Eiskunstlauf Herren-Einzel Tickets Skeleton Frauen Tickets Snowboard Snowboardcross Frauen Tickets So, 15. Februar Skeleton Gemischte Teams Tickets Mo, 16. Februar Bob 2er Tickets Eiskunstlauf Paare Tickets Do, 19. Februar Eiskunstlauf Einzel der Frauen Tickets Eishockey Finale der Frauen Tickets Fr, 20. Februar Bob 2er-Frauen Tickets Samstag, 21. Februar Bob 4er Tickets Curling Finale der Männer Tickets So, 22. Februar Curling Finale der Frauen Tickets Eishockey Finale der Männer Tickets Abschlussfeier Tickets

Was erwartet uns bei den Olympischen Winterspielen 2026?

Ob Sie sich nun für Indoor- oder Outdoor-Sportarten begeistern, bei Milano Cortina 2026, der 25. Ausgabe der Olympischen Winterspiele, ist für jeden etwas dabei. Neben Curling gehören Eiskunstlauf, Eishockey und Eisschnelllauf zu den Indoor-Highlights.

Wenn Sie Outdoor-Aktivitäten bevorzugen, gibt es mit Ski alpin, Bob, Rodeln, Snowboard und Skeleton jede Menge Unterhaltung. Die Tickets für die Veranstaltungen sowie für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sind mit rund 850.000 bereits verkauften Exemplaren schnell vergriffen. Zögern Sie also nicht, wenn Sie zu den geschätzten zwei Millionen Besuchern gehören möchten, die nach Italien strömen werden, um die olympischen Feierlichkeiten zu genießen.

Als ob das noch nicht genug wäre, wurde zum ersten Mal seit Salt Lake City 2002 eine neue Sportart in das Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen. Mit der Einführung des Skibergsteigens werden bei diesen Spielen insgesamt 116 Medaillen in 16 Sportarten zu gewinnen sein.

Die Wettkämpfe finden an mehreren Orten in Norditalien statt, wobei Mailand Austragungsort für Eissportarten in der Halle ist und Cortina d'Ampezzo und die umliegenden Täler Austragungsort für Bergsportarten wie Skifahren und Rodeln sind.

Italien verfügt über große Erfahrung in der Ausrichtung Olympischer Spiele: Bereits drei Mal war das Land Gastgeber - zweimal bei den Olympischen Winterspielen (Cortina d'Ampezzo 1956 und Turin 2006) sowie einmal bei den Sommerspielen (Rom 1960). Bei den bislang letzten Winterspielen in Turin vor rund zwanzig Jahren führte Deutschland mit 11 Goldmedaillen und insgesamt 29 Medaillen den Medaillenspiegel an.

Es blieb jedoch das letzte Mal, dass Deutschland diesen Erfolg feiern konnte. In den darauffolgenden Spielen entwickelte sich Norwegen zur dominierenden Nation: Bei den Winterspielen vor vier Jahren in Peking gewann das skandinavische Land 16 Goldmedaillen.

So kaufen Sie Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026

Offizielle Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026, sowohl für einzelne Wettkämpfe als auch für olympische Zeremonien, können direkt auf der Website von Milano Cortina 2026 erworben werden. Ursprünglich wurden rund 1,5 Millionen Tickets zum Verkauf angeboten.

Während der ersten Verkaufsphase, die im Februar 2025 begann, wurde der Zugang zu stark nachgefragten Veranstaltungen über ein Lotteriesystem vergeben, das ausgewählten Nutzern ein 48-stündiges Kauffenster gewährte. Seit April 2025 sind die Tickets im freien Verkauf nach dem "First come first serve"-Prinzip erhältlich. Für alle offiziellen Ticketkäufe ist eine vorherige Nutzerregistrierung erforderlich. Pro Konto dürfen bis zu 25 Tickets gekauft werden, wobei pro Veranstaltung maximal 10 Tickets erhältlich sind (bei stark nachgefragten Veranstaltungen wie Eröffnungs- und Abschlusszeremonien sogar weniger).

Die Tickets werden pro Veranstaltung und nicht pro Wettkampftag verkauft, wobei die meisten Veranstaltungsorte mehrere Sitzplatzkategorien anbieten. Die Kategorie A bietet die besten Plätze, während die Kategorie D in der Regel in den oberen Rängen oder Eckbereichen liegt. Für einige Veranstaltungen werden auch Tickets ohne fest zugewiesene Sitzplätze angeboten, die in der Regel günstiger sind.

Darüber hinaus können Fans Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026 auf dem Sekundärmarkt erwerben. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für diejenigen, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten. Es handelt sich um seriöse Händler auf dem Ticket-Wiederverkaufsmarkt, bei denen man sicher Tickets kaufen kann.

Wie viel kosten Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Olympischen Winterspiele 2026 variieren je nach Sportart, Wettbewerbsphase und Sitzplatzkategorie. Die günstigsten Tickets sind ab 30 Euro für ausgewählte Vorrundenspiele im Eishockey erhältlich. Mehr als 20 Prozent aller Tickets kosten weniger als 40 Euro und über 50 Prozent weniger als 100 Euro.

Was die Preise für Sportveranstaltungen angeht, gehören Curling mit Preisen zwischen 40 und 150 Euro, Biathlon (50 bis 200 Euro) und Snowboard (50 bis 440 Euro) zu den günstigeren Disziplinen. Am anderen Ende der Skala liegen die Tickets für Eiskunstlauf mit Preisen zwischen 280 und 1200 Euro.

Für die Eishockeyspiele gibt es eine große Preisspanne: Die Vorrundenspiele beginnen bei 30 Euro, während die Halbfinalspiele zwischen 200 Euro und 500 Euro kosten. Für das Finale der Männer steigt der Preis auf 1400 Euro.

Für diejenigen, die sich Plätze für die Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand (6. Februar) sichern möchten, bei der Mariah Carey und Andrea Bocelli auftreten, beginnen die Preise bei 260 Euro.

Es lohnt sich, bei Sekundärhändlern wie Ticombo nachzuschauen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Tickets für bestimmte Veranstaltungen oder Sessions zu erwerben, da einige über offizielle Kanäle frühzeitig ausverkauft waren oder nur begrenzt verfügbar sind.

So erhalten Sie Hospitality-Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026

Die über On Location verkauften Hospitality-Pakete für die Olympischen Winterspiele 2026 umfassen Veranstaltungstickets und zusätzliche Dienstleistungen.

Die Preise beginnen bei 150 Euro und können für Premium-Pakete, die Finals oder Zeremonien umfassen, 10.000 Euro übersteigen.

Je nach Paket können die Leistungen Priority-Zugang, Lounge-Zugang mit Catering, Premium-Sitzplätze, Hotelunterkunft und Transport umfassen.

Wo finden die Olympischen Winterspiele 2026 statt?

Es werden die am weitesten verstreuten Winterspiele der Geschichte sein. Die beiden Hauptwettkampforte sind Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Der Wintersportort in den Dolomiten ist mehr als 410 Kilometer von Mailand entfernt. Die Athleten werden neben Cortina auch in drei weiteren Bergregionen antreten, während die Abschlusszeremonie in Verona, 100 Meilen östlich von Mailand, stattfinden wird.