So erhalten Sie Tickets für das UEFA-Europa-League-Finale 2026: Freiburg gegen Aston Villa, Preise, das Besiktas-Stadion und weitere Informationen

Aston Villa trifft am 20. Mai im Besiktas-Stadion in Istanbul im Finale der UEFA Europa League auf Freiburg und will den Pokal gewinnen.

Aston Villa erreichte das Finale nach einem 4:1 gegen Nottingham Forest, während sich der SC Freiburg mit einem 4:3 gegen Braga zum ersten Mal für ein europäisches Finale qualifizierte.

GOAL unterstützt Sie beim Ticketkauf für das UEFA-Europa-League-Finale und liefert Informationen zu Verkaufsstellen, Preisen und mehr.

Wann findet das UEFA-Europa-League-Finale zwischen Freiburg und Aston Villa statt?

Europa League - Playoffs Tupras Stadyumu

Der Sieger sichert sich einen Platz in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2026/27, falls er sich nicht schon über die Liga qualifiziert hat.

Der Sieger der Europa League tritt im UEFA-Superpokal 2026 gegen den Sieger der UEFA Champions League 2025/26 an.

Wie kann man Tickets für das UEFA Europa League-Finale 2026: Freiburg gegen Aston Villa kaufen?

Fans können Tickets über drei Wege kaufen: die offiziellen Verkaufsstellen der beiden Finalisten und direkt bei der UEFA.

UEFA-Losverfahren: Die Bewerbungsfrist für die öffentliche Verlosung endete Ende März. Die erfolgreichen Bewerber erhielten bereits ihre Plätze im Losverfahren.

Clubportale: Nachdem Aston Villa und der SC Freiburg als Finalisten feststehen, erhielten beide Vereine jeweils rund 12.000 Tickets. Die Clubs verkaufen diese direkt über ihre Vorverkaufsstellen, meist nach einem Vorrangpunktesystem für Saisonkarteninhaber und Mitglieder.

Sekundärmarkt: Fans, die in der Verlosung leer ausgegangen sind oder die Vereinskriterien nicht erfüllen, finden auf Sekundärmarktplätzen wie LiveFootballTickets und Ticombo noch Plätze, wobei die Preise wegen hoher Nachfrage schwanken können.

Wie viel kosten die Tickets für das UEFA-Europa-League-Finale 2026: Freiburg gegen Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise für das UEFA-Europa-League-Finale 2026 liegen zwischen 40 € und 240 € und sind wie folgt gestaffelt:

Fans First: 40 € (reserviert für Fans von Freiburg und Villa)

Kategorie 3: 65 €

Kategorie 2: 160 €

Kategorie 1: 240 €

Die UEFA verteilt die übrigen Plätze über eine Verlosung an die Allgemeinheit und reserviert einen Teil für die "UEFA-Familie", zu der lokale Organisatoren, nationale Verbände, kommerzielle Partner und Rundfunkanstalten gehören.

Besuchen Sie die offiziellen Ticketportale der Vereine und der UEFA, um weitere Informationen zu erhalten, und prüfen Sie Sekundärmarkt-Websites wie LiveFootballTickets, um die aktuelle Verfügbarkeit zu sehen.

Was ist vom Europa-League-Finale Freiburg gegen Aston Villa zu erwarten?